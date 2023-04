¿Qué es el Evento?

P ulso galáctico

G ran flash solar

Aviso de Garabandal

Punto de diver g encia

Iluminación colectiva

Esperando lo inesperado

T ransformación espiritual

Facciones galácticas regresivas

¿Quiénes son los sombreros blancos?

¿Actuó la Federación contra nuestros intereses?

El Evento podría ser el acontecimiento más importante que haya ocurrido en la historia de la humanidad hasta la fecha, y podría ocurrir en nuestro futuro cercano. El Evento sería un salto cuántico en la conciencia que nos afectaría a todos de manera profunda. Sacaría a la luz todo lo que se necesita revelar para que no se destruya la fibra de la sociedad.

El Evento se refiere a una transformación espiritual y dimensional que se espera que ocurra en un futuro cercano. Implicaría la llegada de una nueva era de iluminación colectiva, en la que la humanidad sería liberada de la opresión y el control de las fuerzas oscuras, y se abriría a nuevas posibilidades de vida y desarrollo en armonía con el planeta y el universo.

Un evento sería un hecho imprevisto que puede acaecer en un momento específico. Un suceso importante y programado de índole social y espiritual que puede generar un cambio de paradigma en la sociedad. El concepto procede del latín ‘eventus’ y tiene varios significados según el entorno en el que se utilice.

Un punto de divergencia es el momento en el que dos o más líneas de tiempo se van apartando cada vez más una de otra. Una ucronía es un subgénero literario que explora un mundo alternativo basado en un punto de divergencia histórico, creando una realidad alternativa. La ucronía crea una historia alternativa y afecta a la cultura, la política, la tecnología y la vida en el mundo creado.

PULSO GALÁCTICO

Se dice que este Evento ocurre cada 2.160 años, lo que coincide con el cambio de las eras. Se dice que es un pulso galáctico repentino, un evento solar que cambiará la frecuencia a la que vibra la humanidad. Una frecuencia más alta traería un espectro más amplio de realidad, lo que significaría más percepción, sabiduría, conocimiento, habilidad psíquica y una conciencia increíble.

Un pulso galáctico es la emisión periódica de radiación electromagnética intensa desde el centro de la galaxia, lo que se cree que está asociado con la actividad de un agujero negro supermasivo en el núcleo galáctico. Este Evento liberaría una luz extremadamente cegadora procedente de nuestro Sol Central que en nuestro pasado desencadenó un salto cuántico en nuestra evolución espiritual cada vez que ha ocurrido.

Este evento de pulso solar iniciaría el proceso de transformación de la materia, la energía, la conciencia y la vida biológica tal y como la conocemos. Poco después de que ocurra este evento habrá mucha gente confusa y temerosa tratando de entender lo que acaba de suceder. Las fuerzas benévolas se harían cargo de todas las comunicaciones mundiales y comenzarían a divulgar información a la población. Se daría a conocer información de programas espaciales secretos, crímenes contra la humanidad, etc. Habría vídeos de testimonios que se mostrarían a la población sobre cómo hemos sido controlados. Es posible que ocurran antes del evento los arrestos masivos.

EL AVISO

El gran flash solar es un término que sugiere que la humanidad está próxima a experimentar un evento cósmico en el que el Sol emitirá una gran erupción que causará una expansión de la conciencia humana y una elevación de la frecuencia espiritual en la Tierra.

El gran aviso divino se refiere a un evento que se cree que sucederá en el futuro, en el que una fuerza divina emitirá una advertencia a toda la humanidad sobre el estado del mundo y la necesidad de cambiar nuestra forma de vida. Sería una manifestación de la misericordia y el amor divino, y tendría como objetivo inspirar a la gente a arrepentirse de sus pecados y a vivir una vida más espiritual y virtuosa.

GARBANDAL

Las apariciones de Garabandal tuvieron lugar entre 1961 y 1965, a cuatro niñas de la localidad de San Sebastián de Garabandal, ubicada en el municipio de Rionansa (Cantabria, España). Estas apariciones habrían hablado sobre un evento conocido como el gran aviso. Sería un evento sobrenatural en el que cada ser humano experimentaría una visión personal de su propia vida y sus acciones, y sería confrontado con la realidad de su relación divina.

Este evento tiene como objetivo llevar a cabo a las personas al arrepentimiento y a la conversión, y preparar al mundo para futuros eventos sobrenaturales. Respecto a las circunstancias sociales, antes del aviso parecerá que los comunistas se han apoderado del mundo y será muy difícil practicar la espiritualidad.

Estas profecías se sintetizan en un aviso, un gran milagro universal y un castigo para la humanidad. La fecha del milagro solo la conoce Conchita, quien la revelaría ocho días antes. El Aviso, según Conchita tendría lugar antes del milagro. «Ese aviso es como un castigo, para los buenos y los malos: para los buenos, para acercarlos más a Dios y para los malos, para anunciarles que viene el fin de los tiempos, y que estos son los últimos avisos.»

El milagro, tendría lugar un jueves durante la festividad de un santo mártir, y se describe como una señal permanente en los pinos de Garabandal que «será visible para todos los que estén en el pueblo y en las montañas de los alrededores: sanarán los enfermos que asistan y creerán los incrédulos. Será el milagro mayor que Jesús haya hecho para el mundo. No quedará la menor duda de que es de Dios, y para bien de la humanidad. Quedará una señal del milagro, para siempre, en los pinos. Podrá ser filmado y televisado.»

El aviso consistirá en un evento por el que la humanidad se verá a sí misma ante su Creador y percibirá su verdadera situación y la distancia que le separa de Él. En ese momento se otorga a cada ser humano la oportunidad para que pueda optar libremente por Dios o contra Él. El castigo, fue predicho por las niñas en el primer mensaje del 18 de octubre de 1961. Este castigo está condicionado a que la humanidad se arrepienta de su mal proceder después de ocurrido el milagro.

Las apariciones marianas son manifestaciones sobrenaturales en las que se cree que la Madre María se aparece a una o varias personas. Estas apariciones pueden incluir visiones, mensajes y signos, y a menudo se dice que tienen como objetivo transmitir un mensaje de amor, paz, esperanza y conversión. Son un fenómeno que se ha producido en diferentes lugares y épocas, y son reconocidas como una forma de revelación divina. Las apariciones más conocidas incluyen las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en México, las apariciones de Fátima en Portugal y las apariciones de Lourdes en Francia.

En España ha revelado mucha sabiduría al respecto el llamado Escriba del Tao residente en Tembleque (Toledo). Algo imposible de resumir ahora, porque su obra es muy extensa y muy virtuosa, por la que la recomiendo a todo el mundo.

PECADO

El pecado es un concepto que se refiere a una transgresión o violación de un conjunto de principios éticos y morales. El pecado se considera un acto que va en contra de la voluntad divina o de la moralidad, y se puede ver como una ofensa hacia la comunidad. Se considera una barrera para la salvación o la conexión con lo divino, y se cree que puede llevar a consecuencias negativas tanto en esta vida como en la vida después de la muerte. El concepto de pecado también puede estar relacionado con la culpa, el arrepentimiento y la expiación, y se puede utilizar para motivar a la gente a vivir una vida virtuosa.

Mi definición personal es que el pecado es simplemente un error, y todos cometemos errores a lo largo de nuestra vida, pero gracias a ellos vamos aprendiendo lecciones. Por lo tanto, cuando yo me arrepiento de mis pecados y pido perdón por ellos a mi Ser Divino, que soy yo mismo a nivel de alma, en realidad me estoy arrepintiendo y perdonando todos los errores que he cometido en mi vida. Éste es el único modo de no vivir atormentado por los errores cometidos en el pasado. Los que viven atormentados, mueren atormentados en su propio infierno personal.

APOCALIPSIS

Estos eventos ocurren en el Libro del Apocalipsis. Termina cuando tiene lugar la primera guerra entre el pueblo de Dios y las bestias y reyes de la Tierra. Terminada la guerra, la bestia y el falso profeta son llevados, capturados y posteriormente arrojados al lago de fuego y azufre.

Jesús regresa a la tierra seguido por los ejércitos del Cielo, a los que se les ve montados en caballos blancos vestidos de lino fino. La bestia y el falso profeta combaten a los ejércitos de Cristo pero son derrotados. A raíz de su derrota, el anticristo y el falso profeta son arrojados vivos al lago de fuego, que arde por la eternidad.

Satanás es encadenado en el abismo durante mil años. Resucitan los santos que murieron y comienzan su reinado de mil años con Cristo. Después de los mil años, Satanás es liberado del abismo para engañar a las naciones y reunir a Gog y Magog y la gente del mundo para rodear el campamento de los santos y la ciudad de Jerusalén. El fuego desciende del cielo y los devora, y Satanás es destruido finalmente para siempre. Los impíos muertos y todos los que murieron durante el reinado de mil años de Cristo son resucitados y juzgados.

Un cielo nuevo y una tierra nueva con la Nueva Jerusalén sustituyen al primer cielo y a la primera tierra, así como al mar. «Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.»

Se da una descripción del estado celestial, bajo las figuras del agua de vida y el árbol de la vida, y del trono de Dios y del Cordero. La verdad y el cumplimiento de todas las visiones proféticas, el Espíritu Santo y la esposa del Cordero, invitan y dicen: ¡ven! y se da la bendición final.

SOMBREROS BLANCOS

Los sombreros blancos se refiere a un grupo de funcionarios de alto rango que trabajan en secreto para combatir un grupo de poder oculto que controlaría las instituciones gubernamentales y los medios de comunicación. Postula que existe un gobierno en la sombra que estaría formado por funcionarios, miembros de los servicios de inteligencia, banqueros y empresarios poderosos, entre otros, que manipularía los hilos del poder entre bambalinas y actuaría en beneficio propio en lugar de en interés público. Los sombreros blancos serían un grupo secreto de funcionarios que trabajan en secreto para desmontar esta estructura de poder oculto y restaurar la democracia y el estado de derecho.

La idea de una Alianza para la Tierra compuesta por seres humanos y galácticos sostiene que esta coalición es una colaboración entre humanos y seres benévolos que trabajan juntos para proteger y mejorar la Tierra y la humanidad. Esta alianza ha estado en marcha durante algún tiempo y se ha mantenido en secreto debido a la hostilidad de otras razas menos benévolas que habrían llegado a interferir con la misión de la coalición.

La idea de que hay controladores de la humanidad sostiene que un grupo secreto y poderoso de individuos o entidades controla y manipula los eventos mundiales para sus propios intereses, a menudo a costa de la población en general. Los defensores de esta teoría pueden identificar a diferentes grupos como los controladores de la humanidad, como gobiernos, organizaciones secretas, corporaciones y entidades extraterrestres.

Para luchar contra este control sería necesario promover la educación y el acceso a la información para que la gente tengan la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su vida y el mundo que los rodea: La educación es una herramienta fundamental para potenciar a los seres humanos y para tomar decisiones informadas. Al fomentar la educación, se puede ayudar a la gente a desarrollar habilidades críticas y de pensamiento para tomar decisiones que promuevan el bienestar de la humanidad.

REGRESIVOS

Respecto a la existencia de facciones regresivas dentro de la Federación Galáctica, algunos sostienen que existen facciones dentro de la Federación que tendrían motivos ocultos o planes menos benévolos. Estas facciones involutivas podrían controlar a la humanidad o manipular su evolución de alguna manera. En general, la Federación es una organización intergaláctica compuesta por seres benévolos que trabajan juntos para ayudar a la humanidad y proteger al universo de las fuerzas oscuras.

Existe la idea de una Confederación por encima de la Federación Galáctica. La Confederación sería una organización intergaláctica aún más avanzada y poderosa que la Federación, y se encargaría de supervisar y coordinar las actividades de la Federación. Algunas teorías sostienen que la Confederación sería una entidad divina o espiritual, mientras que otras lo ven como una organización no terrestre con tecnologías y habilidades aún más avanzadas que las de la Federación.

La Confederación estaría auditando a la Federación Galáctica por su comportamiento incorrecto con la humanidad. Según esta teoría, la Confederación estaría supervisando y evaluando las acciones de la Federación y podría tomar medidas si considera que algunos federados están actuando en contra de los intereses de la humanidad.

Los pleyadianos son seres benévolos que habitan en la constelación de las Pléyades, que se encuentra a unos 400 años luz de la Tierra. Se cree que los pleyadianos son una raza avanzada y evolucionada que tiene un conocimiento superior en tecnología, espiritualidad y filosofía. Según algunas fuentes, los pleyadianos han tenido contacto con seres humanos en diferentes momentos de la historia, y han trabajado para ayudar a la humanidad a evolucionar espiritualmente. Sobre la existencia de facciones minoritarias disidentes o regresivas de pleyadianos, se cree que hay diferentes facciones dentro de esta raza, algunas de las cuales podrían ser menos benévolas o incluso hostiles hacia la humanidad.

REFLEXIONES

