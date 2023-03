Puerta Abierta

Donald Trump

escribió

“Nuestros enemigos son lunáticos y maníacos. No pueden soportar que no me pertenecen. No los necesito. No necesito nada sobre ellos. No necesito su dinero. No pueden guiarme. No pueden sacudirme y nunca, nunca me controlarán. Y nunca, nunca, por lo tanto, te controlarán. Al final del día, cualquier otra persona sería intimidada, comprada, chantajeada o hecha trizas. Yo nunca retrocederé, y es por eso que debemos estar juntos y tenemos que cargar a toda velocidad adelante.”

#GodBlessQPlus #GodspeedQTeam