Primera jornada de Bilbao BBK Live: 15 momentos que anticipan la magia de esta edición

5. El abrumador hechizo de Florence + The Machine, una de las actuaciones más esperadas del festival, que ha superado todas las expectativas creando una conexión casi espiritual con el público. La banda británica, liderada por Florence Welch, ha hecho de su actuación en el escenario Nagusia un momento inolvidable y salpicado de emociones, a través de himnos como Shake It Out, Never Let Me Go o Free.