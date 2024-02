Presentación del ll Cinema por Mulleres A Coruña

En marzo de 2023, el Concello da Coruña organizó el I Cinema por Mulleres A Coruña. Este 2024, vuelve a apostar por el cine dirigido por mujeres, “como una acción cultural de primer orden para la necesaria puesta en valor del trabajo cinematográfico de muchas mujeres”, indicó la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, que hoy tambiñen nos ha acompañado en la presentación de la Mostra

Un año más, la muestra cuenta con el patrocinio de la conocida marca de sidra gallega Maeloc, apoyando la creación audiovisual y dando visibilidad a las mujeres profesionales del sector.

Esta muestra internacional de largometrajes estará compuesta por una cuidada selección de 20 películas, 10 internacionales y 10 españolas dirigidas por mujeres y realizados entre 2022 y 2023, los cuales participaron en la Competición Internacional y la Competición Española del VI Festival Cine por Mujeres Madrid, que tuvo lugar del 24 de octubre al 5 de noviembre de 2023. Provienen de países tan variados como Lituania, Bélgica, Francia, Marruecos, Reino Unido, Corea del Sur, Canadá, Grecia, México, Alemania, Israel, Países Bajos, Chile, Suecia y, obviamente, 10 españoles.

Con ella, público coruñés podrá disfrutar de una variada selección de películas de ficción y documental, teniendo una oportunidad única de ponerse al día sobre la reciente producción cinematográfica internacional dirigida por mujeres, dado que el 50% de los largometrajes serán estrenos absolutos en la ciudad: 6 internacionales y 4 españoles.

Entre las películas internacionales se proyectarán How To Have Sex, de Molly Manning Walker – ganadora del Premio a mejor película 2023 del VI Festival Cine por Mujeres Madrid, cuyo jurado internacional estuvo compuesto por Ana Endara (directora; Panamá), Natalia de Molina (actriz; España) y Vicente Molina Foix (escritor, crítico de cine y director; España) además del Premio del jurado joven y Premio a mejor directora novel de Valladolid-SEMINCI, ganadora del Premio “Un Certain Regard” del Festival de Cannes 2023 y Premio European discovery-Prix Fipresci en la European Film Academy; Animalia, de Sofia Alaoui, ganadora del Premio a la Visión Creativa del Festival de Sundance 2023; El Eco, de Tatiana Huezo, ganadora del premio a la Mejor Dirección y Mejor Documental en Berlinale 2023; La memoria infinita, de Maite Alberdi, ganadora del Premio World Cinema – Documentary en Sundance 2023 y Premio Goya a la mejor película iberoamericana 2024; Slow, de Marija Kavtaradze, ganadora del Premio a la Mejor dirección-drama en Sundance 2023.

La selección de los 10 largometrajes españoles se compone también de películas multipremiadas, como O Corno, de Jaione Camborda, ganadora de la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián 2023 y Premio Goya a la mejor actriz revelación 2024; La Singla, de Paloma Zapata, ganadora del Premio Feroz Arrebato de no ficción o 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola, ganadora del Premio Feroz a la Mejor película dramática y Mejor actriz de reparto y Premios Goya a Mejor dirección novel, Mejor guión original y Mejor actriz de reparto (Ane Gabarain); además de otras películas seleccionadas en diversos festivales nacionales como Valladolid-SEMINCI, San Sebastián, Málaga y en festivales internacionales como Cannes, Berlinale o Guadalajara. Los 10 largometrajes españoles compitieron por el Premio a la Mejor Película Española 2023 del Festival Cine por Mujeres Madrid, que ganó El maestro que prometió el mar de Patricia Font, dirimido por miembros de la Asociación Premios Blogos de Oro: María Cabal (periodista de cine); Diego Da Costa (periodista cultural) y Verónica Dávila (periodista).

Como novedades en 2024, la programación de II Cinema por Mulleres A Coruña, arranca con una mesa redonda donde participarán 5 directoras gallegas, con ánimo de dar visibilidad a sus trabajos y sobre todo poner en valor el protagonismo de las mujeres profesionales en el reciente florecimiento de la ficción audiovisual gallega, con películas rodadas y producidas en Galicia, muchas de ellas rodadas en gallego.

También, como una apuesta por la accesibilidad de las personas sordas o con discapacidad auditiva, el día 2 de marzo hemos programado una jornada con dos pases, cuya presentación contará con interpretación en lengua de signos y las proyecciones se harán con subtítulos descriptivos: La Singla (18.00h) y Slow (20.30h).

Con II Cinema por Mulleres A Coruña, promovido por el Concello da Coruña, en colaboración con el Festival Cine por Mujeres Madrid y el inestimable patrocinio de Sidras Maeloc, la ciudad amplía su variada oferta cultural y su apuesta por una cinematografía diversa y de calidad; poniendo en valor el cine dirigido por mujeres, y más particularmente, las profesionales de la industria cinematográfica gallega.

EDITORIAL

DE LAS HERMANAS MAYORES: UNA PROPUESTA DE LÍNEA DEL TIEMPO DEL CINE ESPAÑOL DIRIGIDO POR MUJERES

La escritora argelina Brigitte Girauden en un artículo reciente hablaba de su “hermana mayor literaria”: Annie Ernaux. Señalaba su agradecimiento a escritoras previas que abrieron nuevos caminos, se enfrentaron a una sociedad injusta y permitieron a otras mujeres dar el primer paso para acabar con el status quo. Decidimos dedicar este editorial a esas hermanas mayores del cine español, tomando como referencia la cronología elaborada por el crítico cinematográfico Carlos Heredero [1]. En ella se dibujan claramente tres períodos diferenciados, a los que nos hemos permitido añadir una cuarta etapa y les hemos dado un nombre a todas ellas.

Desde el año 1897 (fecha de producción de la que se considera la primera la película española de Eduardo Jimeno «Salida de misa de doce de la Iglesia del Pilar de Zaragoza»), hasta el año 1989, sería la “Edad de hierro”, porque durante 92 años sólo ha habido 16 mujeres directoras: Elena Jordi (seudónimo de Monserrat Casals), Helena Cortesina, Rosario Pi Brujas, Ana Mariscal, Margarita Alexandre, Helena Lumbreras, Mercé Conesa, Josefina Molina, Pilar Miró, Cecilia Bartolomé, Isabel Mulá, Virginia Nunes, Pilar Távora, Cristina Andreu, Isabel Coixet y Ana Díez.

Entre 1990 y 1999, la “Edad de bronce”, debutaron 29 directoras más, citadas por orden alfabético [2]: Ana Belén, Ana Simón Cerezo, Arantxa Lazcano, Azucena Rodríguez, Chus Gutiérrez, Cristina Esteban, Dolors Payás, Dunia Ayaso, Eugenia Kléber, Eva Lesmes, Gracia Querejeta, Icíar Bollaín, Isabel Gardela, Judith Collel, Maite Ruiz de Austri, Manane Rodríguez, Mar Targarona, María Miró, María Ripoll, Marta Balletbó-Coll, Mireia Ros, Mirentxu Purroy, Mónica Laguna, Nuria Olivé-Bellés, Nuria Villazán, Pilar Sueiro, Rosa Vergés, Teresa Pelegri y Yolanda García Serrano.

La “Edad de cobre”, entre los años 2000 y 2016, da comienzo cuando, según el listado coordinado por Andrea Morán Reyes y Jara Yáñez [3], más de 264 directoras realizan al menos una película, mientras, afortunadamente, la generación anterior sigue en activo. Durante la primera década de los 2000, se incorpora al sector profesional una fructífera promoción de profesionales de trayectoria y formación muy heterogénea, sin complejos, con una mirada propia, han puesto en cuestión los roles sociales, con protagonistas que asumen sus decisiones y difieren de los estereotipos vigentes: ni complacientes, ni víctimas, ni madres abnegadas, ni verdugos, ni sumisas. En definitiva, proponen un relato de la mujer sin clichés, sin tópicos y sin cánones. Es imposible dar nombres propios sin cometer injustos olvidos, pero vamos a hacer un intento por orden de debut: Patricia Ferreira, Laura Mañá, Cecilia Barriga, Helena Taberna, María Lidón, Inés París, Daniela Fejerman, Silvia Munt, Ángeles González-Sinde, Mercedes Álvarez, Margarita Ledo, Marta Arribas y Ana Pérez de la Fuente, Ariadna Puyol, Nely Reguera, Arantxa Aguirre, Roser Aguilar, Mabel Lozano, Carla Subirana, Belén Macías, Isona Passola, Anna Bofarrul, Mar Coll, Carlota Lelson, Elena Trapé, Juana Macías, Meritxell Soler, Paula Ortíz, Sonia Tercero,Susana Guardiola, Dácil Pérez de Gúzmán, Giovanna Rives, Eva Vila, Pilar Pérez Solano, Neus Ballús, Silvia Benegas, Diana Toucedo, Carolina Astudillo, Amparo Climent, Mercedes Muncada, Leticia Dolera, Andrea Jaurrieta, …entre otras.

Según nuestro criterio, a partir del 2015, podría empezar la “Edad de Plata” cuando una reciente promoción de cineastas se alinea como si fuese un colectivo, aunque sin hito fundacional, sin sede y sin nombre (todavía). Sin embargo, tienen un común denominador: sus largometrajes han dado gratas noticias desde el punto de vista de los galardones nacionales e internacionales; sus películas hablan sobre el presente y el pasado reciente de unas protagonistas que toman la rienda de sus vidas y quieren romper con las convenciones narrativas, y apelan a un público mixto y generalista. Nos referimos a directoras multipremiadas como (por orden alfabético): Alauda Ruiz de Azúa, Alba Sotorra, Almudena Carracedo, Arantxa Echevarría, Belén Funes, Elena Martín, Lucía Alemani, Paula Palacios, Pilar Palomero, Carlota Pereda, Clara Roquet, Carla Simón, entre otras. A éstas se ha unido hace apenas unos días, Jaione Camborda, primera directora española en ganar la Concha de Oro.

También quisimos echar un vistazo a los festivales, muestras o ciclos de cine realizados por mujeres que, desde hace décadas, se realizan periódicamente en el territorio español. Empezamos por el mítico “Festival Internacional de Cine Realizado por Mujeres” que se celebró en Madrid entre 1984 y 1996, promovido por el Ateneo Feminista (con el que me impliqué personalmente entre 1992 y 1996); “Muestra de Cine y Mujeres de Pamplona”, que se celebra desde 1987, con 37 ediciones a sus espaldas; “Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona”, con 31 ediciones desde 1993; “Muestra de cine dirigido por mujeres de Bilbao”, con 27 ediciones a sus espaldas; “Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres” de Zaragoza, con 25 ediciones; “Muestra de Cine Realizado por Mujeres de Huesca”, con 23 ediciones; “Bienal Internacional Film de Dones de Valencia”, que se celebra desde el 2011. Cabe mencionar otras iniciativas más recientes como “Cima en corto”, desde 2006, una muestra de cortometrajes organizada por CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales); “Mujeres de Cine”, la muestra itinerante que nace en Madrid en 2010 o el Festival “Dirección en Femenino” de Aranjuez, con VI ediciones. Esperamos no habernos dejado ninguno en el tintero y estaremos encantadas de enmendar posibles errores y de completar esta información.

A tenor de los resultados de los últimos años, podemos intuir que estamos entrando en la “Edad de Oro” de la dirección de cine por mujeres en España, pero eso solo podremos afirmarlo cuando hayamos llegado a unos datos cercanos a la paridad.

Valga este texto para expresar nuestro agradecimiento a estas “hermanas mayores”, tanto a directoras como a las profesionales de los festivales, por haber allanado el camino a muchas otras.

Carlota Alvarez Basso y Diego Mas Trelles

Directores de Cinema por Mulleres A Coruña

[1] Fechas establecidas según la cronología elaborada por el crítico cinematográfico Carlos Herederoen su artículo “Directoras españolas del siglo XXI. Un combate por el equilibrio”. Femenino Plural. Mujeres Cineastas del siglo XXI. Carlos F. Hededero. Caimán Cuadernos de cine ed. 2017.

[2] Idem.

[3] “Películas españolas dirigidas por mujeres españolas (2000-2016)”. Femenino Plural. Mujeres Cineastas del siglo XXI”. Coordinado por Andrea Morán Reyes y Jara Yáñez. Caimán Cuadernos de cine ed. 2017.

Por último, gracias al Concello de A Coruña y a Sidras Maeloc por confiar una vez más en el proyecto, contribuyendo a la visibilización y a la puesta en valor del cine dirigido por mujeres, así como al impulso de la industria cinematográfica gallega.

¿Qué es el Festival Cine por Mujeres Madrid?

El Festival Cine por Mujeres Madrid es un certamen cinematográfico internacional que se celebra anualmente en Madrid desde 2018. Su principal objetivo es reducir la desigualdad entre mujeres y hombres en la industria cinematográfica y hacer visible el trabajo y el punto de vista de las mujeres en la creación audiovisual, mediante la programación de una selección nacional e internacional de largometrajes de ficción, animación y documental, dirigidos por mujeres.

Un evento internacional promovido por mujeres, hombres, entidades culturales y empresas que trabajan por visibilizar el trabajo cinematográfico de una parte importante de la población que no siempre consigue llegar hasta el público en igualdad de condiciones.

