Prepara tu coche para el calor

España está viviendo el que parece que será el abril más seco y cálido desde que hay registros, con temperaturas anómalas para las fechas en las que estamos, mucho más altas de lo normal. A esto se suma la perspectiva de un fin de semana largo por la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, y el Día de la Comunidad de Madrid el martes 2. Tanto si se realizan desplazamientos dentro de las ciudades en estos días como si se ha optado por viajar por carretera, la app de aparcamiento EasyPark ha reunido 10 consejos que conviene tener en cuenta para que este episodio no pille desprevenido a ningún conductor. Realiza una puesta a punto: revisar el estado del vehículo es esencial cuando llega el calor, especialmente el estado del sistema de refrigeración del motor y al aire acondicionado. Hidratación: tener agua fría a mano es muy importante para mantener una hidratación correcta. Además, es aconsejable no abusar de bebidas azucaradas y excitantes como el café. Confía en la tecnología: y en aplicaciones como EasyPark, que muestra a los conductores las calles en las que es más sencillo aparcar gracias su funcionalidad Find, así previenes deambular por la ciudad buscando estacionamiento, especialmente en las horas de mayor calor. Protege el interior del sol: si no tienes la suerte de aparcar en sombra, utiliza un parasol para proteger las ventanillas del sol, especialmente la parte delantera y el volante. Así evitarás quemarte cuando vuelvas a coger el vehículo. Enfría poco a poco: abre las ventanillas para que el calor acumulado salga del vehículo y espera a circular unos minutos antes de encender el aire acondicionado. Por encima de 22 grados: si dispones de climatizador, lo ideal es mantener el interior del coche a una temperatura superior a 22 grados para evitar diferencias extremas de temperatura con el exterior. Reserva aparcamiento: si no quieres renunciar a aparcar a la sombra, EasyPark te da la opción de reservar una plaza en el parking de tu elección a través de su página web. Utiliza ropa cómoda: que sea holgada y ligera. Una camisa fina que cubra tus brazos aliviará la sensación de calor en la piel. Descansa: cada dos horas o ante el menor signo de cansancio, somnolencia o mareo. Nunca dentro del coche: no esperes a otras personas dentro de un vehículo cuando las temperaturas son altas. Y por supuesto, no dejes a niños o mascotas dentro, aunque sea por espacios muy cortos de tiempo.