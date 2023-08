Preocupación Cero

Calma Divina

La calma divina es un concepto que se refiere a un estado de paz y serenidad profunda que procede de una fuente espiritual. Esta idea está presente en muchas tradiciones, y se asocia con la gracia de una fuerza superior, como el Alma, el Ser Supremo o el Universo.

La calma divina implica una sensación de confianza y seguridad, incluso en medio de situaciones difíciles o desafiantes. Es una paz interior que trasciende las circunstancias externas y proporciona una sensación de equilibrio y armonía en la vida de un ser humano. La experiencia es real y objetiva para el ser humano que la vive, independientemente de sus creencias. Es una vivencia significativa y trascendente, y es válida y digna de respeto.

La calma divina se experimenta a través de la oración, la meditación, la conexión con lo sagrado o la fe en una guía superior. Es un estado en el que uno se siente sostenido por una fuerza trascendente, lo que permite enfrentar dificultades con actitud de aceptación y confianza.

La magnificencia del ser humano no se puede poner en palabras, porque tenemos los atributos divinos dentro de nosotros. Esta magnificencia se puede realizar a través del centro del corazón. Permitan que surja la luz de su corazón y disuelva las viejas creencias obsoletas, para que se sientan inútiles, para alejarlos aún más de la Fuente Creadora, cuya esencia es la luz y el amor. Es hora de escuchar los susurros del Alma. Éste es el momento de tu despertar.

VIAJE ASTRAL

El sábado soñé con Zaphiel en el mundo astral. Fue a buscarme a mi antiguo hogar familiar, que ya no existe a nivel material. Llamó al timbre, le abrí la puerta y me invitó a dar un paseo por la noche. Estaba perfectamente sano y muy relajado, y se reía de mi sorpresa.

Salimos a pasear por la noche y me dijo con voz suave que no me preocupe de nada, que no hay que tomarse nada en serio porque todo es un cachondeo, y yo me preocupo demasiado por todo. Tuvimos una larga conversación y me quedé sorprendido de lo bien que estaba. Todo fue muy real.

Al pensar en él con cariño, se produjo el viaje astral de forma espontánea. Yo no tengo la habilidad del Arlequín ni de Robert Martínez de viajar en el astral a voluntad. Mis viajes se producen de forma espontánea cuando pienso con cariño en una persona. No es la guía del intelecto, sino del sentimiento.

Ramana Maharshi decía que no había que preocuparse por los problemas del mundo sino ponerlos en manos de Dios. Quien viaja en un tren y sigue con su carga sobre la cabeza está loco. La mejor manera de servir al mundo es la liberación del ego. Si estás ansioso por ayudar al mundo y crees que no puedes hacerlo liberándote del ego, pon en manos de Dios todos los problemas del mundo, junto con los tuyos propios. La dicha del Absoluto es la dicha de la propia naturaleza.

Jesús dijo: “Vengan a mí los que estén cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Deja que lleve tu carga sobre mis hombros.” Echa tu carga sobre el Señor y él te sustentará. Deja tus pesares en manos de Dios, y él te mantendrá firme. Entrégale tus cargas al Señor, y él cuidará de ti; no permitirá que los justos tropiecen y caigan. La oración es el medio para entregarle al Señor nuestras cargas. Si se divulgaran estas enseñanzas en todo el mundo, no habría conflictos.

PREOCUPACIÓN

La preocupación no quita los problemas de mañana, quita la fuerza de hoy. Es una pérdida de tiempo que no te hace cambiar nada y todo lo que hace es robar tu energía. Preocuparse es estúpido. Es como caminar con un paraguas abierto esperando a que llueva. La ansiedad y la preocupación son las sombras que acechan la luz de nuestra vida. Aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabe la respuesta.

La preocupación y la ansiedad reflejan la desconfianza de nuestro corazón en la bondad y soberanía divina. La preocupación es un asunto espiritual y se debe combatir con fe. El famoso escritor uruguayo Mario Benedetti tenía la habilidad de transformar sus preocupaciones en poemas. Lo conocí personalmente y me impresionó su sabiduría. Su prolífica producción literaria de más de ochenta libros incluye cuento, novela, poesía, ensayo, canción, teatro y crítica cinematográfica.

No temas a las noticias que escuchas en tus medios, ya sea televisión o noticias alternativas dice Kejraj. Te estás preparando para entrar en una nueva realidad de mayor frecuencia, y nada detendrá el cambio a la quinta dimensión. Estamos en los últimos días de esta realidad matrix. Sin embargo, no es el final, sino sólo un nuevo comienzo.

DEFINICIÓN

La preocupación produce intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Nos preocupamos demasiado por todo cuando no existen problemas reales. El problema lo crea la mente cuando empieza a imaginar peligros que no existen. En cambio los animalitos viven en tiempo presente y no se preocupan de nada excepto en un momento de peligro real.

Preocupar significa intranquilizar, desvelar, inquietar, desasosegar, turbar, excitar, obsesionar, mortificar, afligir y angustiar. La preocupación se refiere a un estado mental o emocional en el cual una persona siente inquietud, ansiedad o intranquilidad con respecto a una situación o problema específico. Es una respuesta común ante las incertidumbres o dificultades que pueden surgir en la vida cotidiana, como la salud, el trabajo, las relaciones o los problemas financieros, entre otros.

Lo contrario de preocupación es tranquilidad o calma. El antónimo de preocupación sería despreocupación, tranquilidad, certeza, certidumbre, seguridad, ensueño e imaginación. Mientras que la preocupación implica sentir ansiedad o inquietud por una situación o problema, la tranquilidad se refiere a la sensación de estar libre de preocupaciones, en paz y sin perturbaciones mentales por algún motivo.

NOTICIAS DEL RESETEO

Kim Goguen cree que el sistema colapsará el 15 de agosto o antes.

Putin prohíbe la 5-G en Rusia y destruye las torres, según Michael Baxter.

Según Raanra, los sombreros blancos han sido una decepción hasta ahora, porque todavía no tenemos mucho progreso a nivel público. Sin embargo, puede haber razones válidas para su lentitud pública, pero si estos sombreros blancos nunca salen de esto, nunca obtendremos la RV, a menos que tomemos el asunto en nuestras propias manos y hagamos que suceda.

Alerta de tormenta solar.- Dos oleadas de masa solar podrían dar golpes oblicuos al campo magnético de la Tierra el martes 8 de agosto. Ambas salieron del Sol el 5 de agosto. El golpe podría causar una tormenta geomagnética moderada con posibilidad de escalar a fuerte.

ECONOMÍA DIGITAL

Según Ricitos de Oro, el precio del oro se mantendrá estable durante la crisis o subirá de valor para equilibrar los libros.

Esto demuestra que el precio del oro es lo que revalúa todo en tiempos de crisis bancaria.

Se está tokenizando todo. El oro y otros activos están respaldados por tokens .

Es por eso que pasamos el último año y medio hablando sobre el nuevo sistema monetario desde cero a medida que se digitaliza.

La nueva economía digital respaldada por oro es el puente para aportar valores reales a un conjunto inflado de activos a escala mundial.

El nuevo sistema se conoce como sistema de comercio basado en activos digitales.

Todos los caminos conducen al oro, y el oro nos hará libres.

IRAK

El parlamento iraquí recibió el nuevo presupuesto con la nueva tasa del dinar y planeó que se aplicaría esta semana. El dinar iraquí se revaluaría en una proporción de uno a uno con el dólar, y luego comenzaría a cotizar en Forex el miércoles 9 de agosto.

Según “ Patriota B arbudo” los iraquíes han decidido no publicar la nueva tasa en su Gaceta este sábado.

Añade que hay una pared de fondo definido y final que se estableció por todos los países participantes. Este ligero retraso ayudará a algunos países que no estaban listos para la RV, por lo tanto, les dará tiempo para completar su esfuerzo para que ellos también sean parte de esta RV.

La buena noticia es que debido a la ligera demora, esto permitirá que otros países, incluidos Irak, Vietnam y todos los países participantes, puedan aumentar el valor de su moneda antes de seguir adelante.

“ Patriota B arbudo” afirma que esto se completará antes de finales de agosto. A su juicio, esto podría ocurrir en un par de semanas.

Añade que una gran figura dejará el escenario al día siguiente de la revaluación del dinar el viernes 10 de agosto.

Los bancos han tenido hasta el domingo 6 de agosto para sincronizarse con la nueva tasa del dinar iraquí.

El Banco de América está cerrando sucursales, y el banco más grande del mundo, el Banco Unido de Suiza Grupo Americano, está realizando cambios radicales para reestructurarse según la agencia Reuters.

ALIANZA BRICS

El viernes pasado, los países BRICS establecieron la pared trasera para la RV el sábado 12 de agosto según “ Patriota B arbudo” .

La alianza BRICS debatirá el uso de monedas locales para transacciones transfronterizas en la próxima cumbre en agosto.

Cada año, los líderes de los países miembros celebran una cumbre BRICS para discutir temas de interés mutuo y coordinar políticas.

Aunque la alianza BRICS ha experimentado avances en su cooperación, también ha enfrentado desafíos debido a diferencias políticas, económicas y culturales.

Arabia Saudita espera entrar en el banco BRICS en la cumbre de agosto.

Trece países solicitan oficialmente unirse a la Alianza BRICS: Emiratos, Arabia Saudita, Bangladesh, Venezuela, Argentina, Indonesia, Etiopía, Bahrein, México, Nigeria, Argelia, Egipto e Irán.

Otros 22 países han expresado interés en unirse al bloque pero aún no lo han solicitado formalmente. Poceden de Asia, África, América del Sur y Europa del Este.

También han establecido mecanismos de cooperación en diversas áreas, como el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), también conocido como el Banco BRICS, que se creó para financiar proyectos de infraestructura en los países miembros y en otras economías emergentes.

Los cinco países miembros del BRICS representan un porcentaje significativo de la población mundial y una parte sustancial del producto interno bruto global. Buscan fomentar el comercio entre ellos, aumentar la cooperación en áreas como la tecnología, la energía y las finanzas, y defender una mayor participación en la toma de decisiones internacionales.

ACTUALIDAD

Canadá suspenderá su apoyo financiero al gobierno de Níger.

París insta a los rebeldes de Níger a tomarse en serio la amenaza de intervención militar.

La lucha entre Musk y Zuckerberg se retransmitirá en directo por la red social X.

AMÉRICAS

