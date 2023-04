Plutón trae Milagros

R omperá la C uarentena

Plutón es Shiva, el destructor de paradigmas y el purificador de mundos. El tránsito de Plutón por Acuario anuncia una época de revolución, renacimiento y transformación. Exige un cambio drástico en la relación entre los individuos y la sociedad, un cambio drástico en nuestra relación con nosotros mismos, con la tecnología, con nuestro cuerpo, con la naturaleza y con otras personas. Este es un cambio de conciencia, un cambio del corazón, un cambio de personalidad y una transformación del mundo.

Plutón se considera como la fuerza de la evolución, el catalizador de nuestra más profunda transformación emocional y psicológica. Plutón es la octava superior de Marte, y la interacción de su energía ilustra la diferencia entre el deseo egocéntrico y el deseo centrado en el Alma. El proceso de muerte y resurrección que activa Plutón nos confrontan con muchos tabúes, en temas como el poder, la sexualidad, la mitología, el inconsciente colectivo y la historia.

Plutón también tiene mucho que ver con nuestras heridas emocionales más profundas, con nuestras sombras, con nuestras tendencias de manipulación, con todo lo que suprimimos, escondemos y reprimimos porque nos da vergüenza, miedo, disgusto. En última instancia, Plutón destruye para dejar espacio para la creación.

El propósito de Acuario es inspirarnos a liberarnos del condicionamiento acumulado durante la fase anterior de evolución, correspondiente a Capricornio. Acuario es la individuación, convertirnos en quienes somos realmente, en lugar de actuar y comportarnos de la manera en que nos ha programado nuestra sociedad, familia, cultura y religión. A través de Acuario, reconocemos la importancia de la comunidad, el valor de la creación de redes y la interdependencia del grupo y el individuo. Reconocemos que ningún ser humano es una isla y que juntos somos más fuertes.

A lo largo del tránsito de Plutón en Capricornio, hemos sido testigos de la ruptura de las jerarquías tradicionales, la decadencia de los viejos sistemas y la destrucción de las estructuras e instituciones sociales en las que solíamos confiar. Plutón en Capricornio ha expuesto lo que está corrupto en los sistemas sociales existentes, pero también lo que está corrupto en nosotros mismos y en la forma en que se estructura nuestra conciencia como resultado de condicionamientos externos.

Acuario corresponde al futuro, y el ingreso de Plutón en el signo cataliza y promueve nuestro alejamiento de los sistemas viejos y obsoletos hacia nuevos sistemas alternativos, basados en la descentralización, estructuras organizativas horizontales y respeto a los derechos humanos y a las diferencias individuales.

SIGNIFICADO

El significado principal de Plutón en Acuario es la expansión más allá de los límites de la Tierra en cuarentena según Cobra. Y hay un almacenamiento extenso de conocimiento espiritual y también de abundancia física, que está conectado con áreas más allá de la superficie del planeta. Y Plutón en Acuario reconecta la superficie del planeta con esos depósitos de sabiduría y abundancia e inspiración espiritual. Plutón tiene varias representaciones positivas en la astrología, como la transformación, el renacimiento, la riqueza masiva, la riqueza oculta dentro de nosotros mismos, y también la sabiduría en el liderazgo.

Plutón en Acuario significa un esfuerzo enfocado de las razas extraterrestres positivas hacia el primer contacto. Hay mucha desinformación sobre las razas positivas. Mucha propaganda negativa contra los pleyadianos y contra el Comando Ashtar. Esto se tiene que desechar. La gente necesita reconectarse con esos seres de nuevo, y tendrán su propia experiencia positiva. Y esto restaurará el vínculo que se rompió en las últimas dos décadas.

Ya puedes empezar a conectarte con la energía de este portal de luz. Comenzó el 23 de marzo cuando Plutón entró en Acuario. Y al hacerlo tendrás tu propia experiencia individual de ello, y puedes compartir esto con otros. Si no se alcanza la masa crítica, la energía alcanzada se manifestará de una forma mucho más caótica y desarmónica.

Más del mismo el caos que estamos experimentando ahora. Estamos experimentando el caos en la situación geopolítica, en los mercados financieros, en la sociedad en su conjunto, y entre las personas en general. Este caos continuará e incluso puede aumentar porque las energías iniciales serán más fuertes.

ACTIVACIÓN

El portal de luz del 1 de mayo de 2023 es una alineación energética muy poderosa para crear un portal a través del cual unificar nuestra conciencia y desencadenar el proceso que nos llevará a la nueva era dorada según Cobra. Considera que esta apertura del portal de luz es la activación planetaria más poderosa de nuestra vida hasta ahora. Es un ciclo enorme con consecuencias duraderas para este planeta, para la liberación planetaria y para el fin de la oscuridad en este universo y también en este planeta.

Las fuerzas de la luz han progresado en la eliminación de la oscuridad hasta el punto de que energías tan poderosas del centro galáctico son capaces de llegar finalmente a la superficie del planeta sin causar destrucción masiva y, en cambio, sólo harán una elevación de la evolución planetaria. Acelerarán nuestro crecimiento espiritual y ayudarán a eliminar la oscuridad restante. Hay un enorme y muy poderoso ciclo cósmico que termina justo antes del 1 de mayo, y esto es un empujón adicional para hacer de esta la activación más poderosa hasta ahora.

INTRODUCCIÓN

El contactado Cobra es un ser humano vivo que se presenta como mensajero de una organización conocida como la Federación Galáctica y que trabaja para liberar al planeta de la influencia de fuerzas oscuras. Cobra es el seudónimo utilizado por esta persona para proteger su identidad. No se conoce su nombre verdadero nombre y sus detalles personales.

El profesor Haim Eshed, exjefe de seguridad espacial y general retirado de Israel, hizo afirmaciones sobre la existencia de una Federación Galáctica en una entrevista en el periódico israelí «Yediot Aharonot» en diciembre de 2020. Las pruebas existen, pero están siendo ocultadas o suprimidas por alguna razón. Los gobiernos pueden mantener cierta información clasificada por supuestas razones de seguridad nacional, especialmente en lo que se refiere a asuntos de inteligencia.

Es importante tener el derecho al discernimiento y a la desconfianza, y hacer nuestra propia investigación independiente de lo que digan los medios de comunicación convencionales. En una sociedad democrática, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión son valores fundamentales que permiten a los ciudadanos formar sus propia opinión y participar en el debate público. En general, es importante mantener una mente crítica y abierta, y buscar información para formar nuestras opiniones y tomar decisiones informadas.

FECHAS

Plutón se encuentra en Acuario desde el 24 de marzo hasta el 11 de junio de 2023, luego volverá a ingresar en el 2024 y así se quedará durante unos veinte años. Será toda una generación la que estará influenciada por este planeta. La entrada de Plutón al signo de Acuario te sumerge en un periodo de tu vida en el que existen situaciones que no comprendes. El diminuto planeta revolucionará tu inconsciente y te invitará a bucear en las heridas pasadas para enfrentarlas y hacer una buena limpieza de todo lo que no aporta a tu vida.

Plutón estará retrógrado del 1 de mayo al 11 de octubre. Las ondas del portal de luz alcanzarán su máxima intensidad cuando Plutón se vuelva retrógrado. En el momento en que se vuelve retrógrado Plutón es estacionario ya que no se mueve en el cielo aparentemente. Así que sus aspectos con las Pléyades y M87 serán los más poderosos. Será como un momento sin respiración, un momento de quietud, un momento en el que pueden entrar las energías más poderosas.

El momento de la activación más poderoso es cuando Plutón está estacionario, no está directo, no está retrógrado. Es el momento de la quietud. La energía de Plutón es mucho más láser, mucho más enfocada y mucho más directa. Y saca a la superficie todo lo que estaba reprimido. Y también es una oportunidad para que el reino subterráneo de la luz, la red Agartha, y el movimiento de resistencia tengan más influencia en lo que está sucediendo en la superficie del planeta.

En el momento de la activación del portal de luz, la energía del centro galáctico comenzará a fluir hacia la superficie de este planeta con toda su fuerza, porque un flujo de energía galáctica crearía un cambio polar inminente, pero la energía será mucho más poderosa que antes. La razón de esto es que antes había tanta oscuridad en este planeta, que si hubiera venido esa energía, habría desencadenado reacciones y represalias tan fuertes de las fuerzas oscuras que no sobreviviría la superficie del planeta.

Ahora mismo, se ha eliminado tanta oscuridad que esto puede suceder con seguridad. Esta energía puede llegar con seguridad a la superficie del planeta y hacer la limpieza necesaria, hacer lo que tiene que hacer. Plutón en Acuario significará un esfuerzo enfocado de razas extraterrestres positivas hacia el primer contacto, y los pleyadianos tendrán un papel muy activo en esto.

ANTECEDENTES

La última vez que Plutón estuvo en Acuario fue entre 1777 y 1798, y la gente suele mencionar la revolución francesa en el siglo XVIII, pero esto no es lo principal que sucedió. Lo principal fue una expansión de nuestros horizontes con respecto a nuestro lugar en el universo. Se descubrió el planeta Urano. Hubo el primer vuelo en globo. Fue el comienzo de algo que más tarde se desarrolló en un programa espacial. Así que ese periodo de tiempo inició un ciclo que puede llevar al primer contacto.

El portal de luz es un cierto periodo de tiempo entre marzo y junio de 2023. Luego Plutón volverá a entrar brevemente en Capricornio, y entrará de nuevo en Acuario a principios del próximo año, donde pasará casi todo el año, y entrará muy brevemente en Capricornio de nuevo, y finalmente volverá a entrar en Acuario para siempre a finales de 2024. La energía del portal de luz sólo dará ese impulso inicial para la energía de Plutón en Acuario que conducirá finalmente al primer contacto. El movimiento de resistencia está comenzando a hacer ciertas actividades que conducirán a la reunión de las almas gemelas cuando sea el momento adecuado.

ACTUALIZACIÓN

En la activación final de la era de Acuario en diciembre de 2020, un pulso de energía de la Galaxia M87 alcanzó la superficie del planeta durante unos 10 a 15 segundos, y eliminó rápidamente alrededor del 10% de la anomalía restante. Como esta vez la energía es aún más fuerte que aquella vez, es probable que elimine los implantes, la anomalía y los agujeros negros con más intensidad que la última vez.

La activación del portal de luz creará una actualización energética para todo el planeta si conseguimos alcanzar la masa crítica. Lo que se espera es que comience a reactivarse la red de misioneros de la Luz en la superficie del planeta. Se espera mucho más contacto entre los misioneros de la luz y los seres de luz. Se espera una nueva ola de inspiración, que fue suprimida en las últimas décadas. Es el primer momento del renacimiento de la nueva era de Acuario.

MEDITACIÓN

El vórtice de París es el vórtice clave de la Diosa para la superficie del planeta, y por eso está allí el ancla principal. Esta es la razón principal por la que las activaciones están ancladas en ese lugar en particular. Si se reactiva la red de energía de los misioneros de la luz, habrá un renacimiento de la energía de la Diosa, y el principio femenino empezará a fluir más libremente. Y eso puede suceder si se alcanza la masa crítica. Se recomienda meditar en cualquier lugar cerca del agua, o incluso dentro del agua, lago, río, mar, océano, o en la cima de una montaña. No es absolutamente necesario, pero si puedes ir allí, sería muy beneficioso.

LIMPIEZA

Se espera mucha más Luz llegando a la superficie del planeta. Todavía no se sabe exactamente cómo se desarrollará esto. Una de las razones es que las fuerzas de la luz todavía no están compartiendo ninguna información sobre sus actividades en la superficie. No quieren decir nada. Puede que tengan una razón para ello, pero no hay información sobre lo que ocurrirá después de mayo de este año.

Las fuerzas de la luz están limpiando el shock al que fueron sometidos los cuerpos causales de la humanidad desde 1996. La forma más eficaz de hacerlo es la meditación en la que te conectas con tu cuerpo causal y meditas con tu cuerpo causal. Puedes hacerlo simplemente visualizando rayos de Luz dorada por ejemplo, una Luz arco iris emanando de tu chakra del corazón en todas direcciones alrededor de tu campo energético.

¿Estamos alcanzando la masa crítica o no? aún no alcanza la capacidad total, pero estará muy mejorada. Así que será mucho más potente y fluirá independientemente de si alcanzamos la masa crítica o no. Si alcanzamos la masa crítica, será mucho más armonioso y eficaz todo el proceso. Pero no queda mucho tiempo aunque no alcancemos la masa crítica. Así que hay que aumentar la energía. Se tiene que acelerar. El proceso debe continuar independientemente de lo que hagamos. Este es el momento para la meditación de refuerzo diez días antes de la activación principal. Ese será el momento perfecto.

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN

Todos los señores del karma o del trauma han sido retirados del plano causal. Han sido llevados al Sol Central, o algunos de ellos han escapado al plano mental inferior, al plano astral, y la mayoría de ellos al plano etérico donde tienen ahora su bastión principal.

Están perdiendo poder diariamente. La fuerza de la luz los está limpiando plano por plano. Están eliminando la anomalía y todas esas tecnologías negativas, y los señores del trauma están perdiendo poder diariamente. Todavía son bastante poderosos en el plano etérico, pero ya han perdido la mayor parte de su poder en los otros planos no físicos.

Las fuerzas de la luz están borrando los contratos negativos del alma de los cuerpos causales de la humanidad. Y si cancelamos y anulamos todos los contratos negativos con los señores del karma, cuando usamos el protocolo de eliminación de contratos de alma, fluirá más energía. Será más fácil meditar y ayudará a reunir a más gente para la activación principal el 1 de mayo.

El tránsito de Plutón por Acuario durará más de veinte años y romperá la cuarentena cósmica de la Tierra. El planeta volverá a conectar con la familia galáctica. Mi conjetura sería el evento entre mayo de 2023 y hasta la apertura del gran portal en agosto de 2025.

COSMOLOGÍA

El universo puede pasar por expansión y contracción. Es una respiración del universo. El Universo tiene forma toroidal y no tiene un punto central, pero sí tiene un punto de entrada central. Este es el punto donde se encuentra el Sol Cósmico Central, y ese es el punto de entrada más poderoso desde los planos superiores hacia el plano físico en este universo.

Surya es en realidad el nombre de la entidad que encarna nuestro Sol físico. Es el ser cósmico que tiene nuestro Sol físico en el sistema solar como cuerpo físico. Y por supuesto como todas las estrellas, también nuestro Sol en este sistema solar está conectado con el Sol Central Galáctico, y todos los soles centrales galácticos están conectados con el Sol Central Cósmico. El eje entre el polo sur y el polo norte es el eje de la kundalini terrestre.

