Planes distópicos

Riesgos de la IA

Materialismo empírico

Comentarios distópicos

Es e no es el Plan Divino

Nada sutil sobre el Foro de Davos

Manipulación de los seres humanos

Nos adentramos en aguas turbulentas

Comentarios distópicos de Yuval Noah Harari, asesor del Foro de Davos: “Hoy tenemos tecnología para piratear seres humanos y a escala masiva. Y con esto quiero decir que, si tienes suficientes datos y suficiente poder de cómputo, puedes entender a las personas mejor de lo que ellas se entienden a sí mismas y luego las puedes manipular de formas que antes eran imposibles. Sabes, toda la idea de que los humanos tienen esta alma, este espíritu, y tienen libre albedrío, eso se acabó.”

¿El alma y el espíritu se acabaron? Esto sería un materialismo empírico al servicio de un sistema totalitario consistente en que sólo es real lo que se puede ver, oír y tocar. No me sorprende este sistema de creencias. Me sorprende que el Foro de Davos sea tan explícito al respecto.

El materialismo empírico es una corriente filosófica que se basa en el empirismo y el materialismo. Se trata de una perspectiva que destaca la importancia de la experiencia sensorial en la comprensión del mundo y rechaza cualquier forma de conocimiento que no pueda ser verificado a través de la observación y la experiencia directa.

El materialismo empírico sostiene que todo lo que existe en el universo, incluyendo la mente y la conciencia, tiene una base material y se puede explicar en términos de interacción de partículas y fuerzas físicas. Niega la existencia de cualquier entidad o fenómeno trascendental o sobrenatural.

En 2012, la exdirectora de Darpa, Regina Dugan, explicó cómo funcionaba ID Microchips. La píldora tiene un pequeño chip dentro con un interruptor, cuando la tragas, los ácidos en tu estómago sirven como electrolito y eso la enciende y crea una señal de 18 bits de ancho y tu cuerpo se convierte en su token de autenticación.

MANIPULACIÓN

Tenemos un reconocimiento oficial de que quieren manipular a las personas para que renuncien a su libertad y a su creencia en lo trascendente, a cambio de una vaga afirmación de que todos seremos felices. Algunos argumentan que la felicidad se encuentra en la satisfacción de necesidades básicas, mientras que otros nos enfocamos en la búsqueda de una conexión espiritual.

La tecnología plantea nuevos desafíos para el libre albedrío y para la forma en que comprendemos y experimentamos nuestra propia autonomía. Yuval Noah Harari, historiador y autor, ha hecho varios comentarios sobre los desafíos y riesgos que plantea la tecnología en el mundo actual. Uno de los temas que ha abordado es la capacidad de la tecnología para influir y manipular a las personas a gran escala.

En sus declaraciones, Harari menciona que, con suficiente cantidad de datos y poder de cómputo, es posible comprender a las personas mejores de lo que ellas mismas se entienden. Esto se refiere a la capacidad de los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial para analizar y procesar cantidades enormes de información sobre las preferencias, comportamientos y características de las personas. A través de este análisis, las tecnologías pueden generar perfiles detallados y predecir sus acciones y decisiones con mayor precisión de lo que los propios individuos pueden hacer.

Además, Harari advierte que esta capacidad de comprensión y manipulación de las personas se puede ser utilizar para influir en ellas de formas que antes eran impensables. Esto se refiere a la capacidad de los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial para personalizar y dirigir información y contenido hacia cada individuo, con el fin de influir en sus decisiones, comportamientos y opiniones. Esto plantea preocupaciones sobre la privacidad, la autonomía individual y la posibilidad de manipulación masiva a través de la tecnología.

ESE NO ES EL PLAN

Según Steve Beckow las personas detrás de esta visión distópica deben ser aquellas a las que se refería la Madre Divina cuando comentó sobre aquellos en posiciones donde el control y el abuso de poder han sido rampantes. Esa no será la plataforma desde la cual tendrá lugar la integración de las diversas galaxias en la nueva región del espacio. Ese no es el Plan Divino y no ocurrirá.

La nube y otras tecnologías no están impulsando nada. Son neutrales. Es su uso de ellas lo que está impulsando su nueva transformación sistémica del mundo o gran reinicio. Piratear seres humanos a gran escala sería un crimen contra la humanidad. Parece que no hay nada sutil en el Foro de Davos. El autor de James Bond, Ian Fleming, no podría haber escrito mejor el guión.

Se debe considerar la ética y la responsabilidad para asegurar que se utilicen de manera adecuada y respetando los derechos y la dignidad de las personas. Cada avance científico y tecnológico se debe ser evaluar críticamente, y es fundamental que la sociedad esté implicada en el diálogo. Los límites éticos están en la toma de decisiones sobre cómo se utiliza la tecnología. Esto implica tener en cuenta la privacidad, la seguridad y la autonomía individual.

NOTICIAS DEL RESETEO

Ya no estamos en el precipicio. Ya no es la calma antes de la tormenta. La tormenta está aquí y ahora.

Nos adentramos en aguas turbulentas. Vamos a ser testigos de eventos mundiales asombrosos e inimaginables. Será devastador para aquellos que no están preparados. Será emocionante para algunos.

“ Donde no hay tormentas no hay arco i ris. Si amas los arco i ris, también debes amar las tormentas. Los g anadores nunca renuncian. Los perdedores nunca ganan. ¡Disfruta de la tormenta! Gran final: Salvación.” Firmado John McAfee .

El verano se encenderá con revelaciones sin precedentes: a medida que se intensifica el calor del verano, también lo hace la presión sobre aquellos que han operado en las sombras.

Prepárate para descubrir la verdad sobre las familias más influyentes del mundo y su control férreo sobre la economía mundial .

Los cuatro jinetes de la banca, incluidos Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup y Wells Fargo , unen fuerzas con los cuatro jinetes del petróleo, como Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP y Chevron Texaco .

Los bancos centrales están en quiebra, pero aún no se ha revelado al público.

Éste es el enfoque de aterrizaje suave de la coalición para evitar tragedias y sufrimiento.

La revelación de la quiebra se hará en fases para garantizar que no se cree un colapso total de ciudadanos de todo el mundo, todos a la vez.

No podemos pasar del antiguo sistema monetario a uno nuevo sin dolor ni sufrimiento.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Poofness dijo.- Algunos conversadores que dicen que la RV tendría lugar este fin de semana. Si se hiciera realidad este fin de semana, no duraría mucho, ya que los bancos cerrarían cualquier empresa en la que las personas retiren fondos para cambiarlos por moneda extranjera, y eso no sería una buena situación. Podrían ir y obtener el intercambio pero no sacar tanto efectivo de ninguno de los bancos porque los bancos no lo tienen, porque no quieren perder sus dólares, y porque los bancos no están preparados para grandes transacciones de retiro de efectivo. La presa se rompería tan pronto como se completaran las contracciones.

Si puede ir a cualquier banco y hacer un trato, eso no es un trato hecho. Hay muchos operadores y problemas de puertas traseras. Hay que superar muchos aspectos que están en juego y muchos bancos no están equipados o están mal equipados para manejar eso también. Los banqueros pueden regresar con un dólar diferente, pero existe un espíritu de “sálvese quien pueda” en estos días.

Los ingredientes de una crisis también están justo en medio de todo esto. Estamos a la espera de entregar noticias mucho mejores a medida que se desarrollen estos problemas. La suerte está echada y los días y semanas venideros seguramente serán muy incómodos para muchos, además de extremadamente confusos. El dinero hace que el mundo gire, cuando hay suficiente.

NOTICIAS

ALERTA

México emitió advertencias de que es probable que el volcán Popocatépetl entre en erupción, amenazando a 25 millones de residentes cercanos que podrían tener que ser evacuados. Un oleoducto de Pemex explotó allí el 25 de mayo. La fuerte caída de la parte continental de América del Norte está provocando esto. El Pacífico Sur se está comprimiendo, América del Sur y el continente se están desplazando hacia el vacío que se ha abierto allí. Esto es movimiento de placas sin parar. https://www.zetatalk.com/ newsletr/issue871.htm

ASCENSIÓN

Activación de ascensión masiva inminente por Aurora Ray.- La tecnología de campo unificado está trabajando día y noche para liberar a cada ser humano de esta matrix. Esto sucederá antes de lo que piensas. Cada persona, sin importar dónde viva, será liberada de esta matrix del miedo. Si deseas transformar el planeta, debes comenzar contigo mismo.

Con la unificación del campo viene la ascensión. Es un nuevo comienzo de una conexión con vuestro yo físico y espiritual a través de una conexión literal con el campo unificado. El campo unificado es infinito y eterno, y existe dentro de cada uno de ustedes. Es un campo de energía que une todas las cosas. No puede ser visto ni medido por ningún dispositivo creado por el ser humano. Sin embargo, existe y cambiará vuestra vida para siempre.

Te hemos ofrecido la tecnología más poderosa del universo. La Tierra y todos sus habitantes están experimentando un profundo cambio, un cambio que se ha profetizado en todas las tradiciones espirituales desde el comienzo de los tiempos. Tienes la llave de tu propio destino en tus manos. Estáis a punto de dar un salto cuántico en la conciencia, y depende de cada uno de vosotros decidir si daréis ese salto por vosotros mismos o no.

El planeta está experimentando una ascensión hacia frecuencias de luz más altas, pero no puede hacerlo sin tu ayuda. La ascensión significa elevar tu frecuencia de energía vibratoria para que sea compatible con la de las dimensiones superiores. Cuando suficientes personas hayan elevado su frecuencia, entonces la Tierra ascenderá con ellas, y ya no habrá más enfermedades, guerras, codicia, pobreza, ignorancia ni sufrimiento.

Una vez que haya tenido lugar la activación de la ascensión, podrás comunicarte con tu yo superior conscientemente, lo que te permitirá conectarte con tus guías y canalizar tu yo superior directamente. Estas nuevas habilidades y canales de comunicación permitirán que toda la humanidad descubra sus verdaderas capacidades.

