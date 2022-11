Se conocerá lo oculto

Creando la Era Dorada

Mantén alta tu frecuencia

Estamos en cuarta dimensión

El mal se consume a sí mismo

Tesla encontró la clave del universo

Satya Yuga es la era dorada de la verdad, la pureza y la justicia. En esta era, la naturaleza se caracteriza por la generosidad y la abundancia, la humanidad vive feliz, sin preocupaciones y sin trabajo duro diario. No hay diferencias sociales, tampoco hay poder estatal, y la sociedad humana se basa en la igualdad de derechos. Las personas tienen cualidades que son la base de la espiritualidad: ascetismo, pureza, misericordia y veracidad. En Satya Yuga, la práctica espiritual prescrita es la meditación. Satya Yuga corresponde a la Edad de Oro de la mitología griega y romana.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Satya_Yuga

Según Orpheus, una línea de tiempo es la percepción del Ser desde el comienzo de la existencia hasta el momento presente, registrada en imágenes de su experiencia vivida en cualquier universo. Esta línea se compone de cuadros de imagen mental o facsímiles consecutivos que registran los momentos consecutivos del ahora a través de lo que ha vivido el individuo.

Es un registro o grabación de tu propia historia, como una película, en la que quedan grabadas las fechas y los acontecimientos que has vivido y percibido. En ella están las experiencias personales, tanto agradables como desagradables que están atoradas con frecuencia y acumulan carga mental atrapando así tu atención y tu energía. Por eso es importante limpiarlas a través de una recapitulación de tu línea temporal.

NUEVA ETAPA

Nueva línea de tiempo por el Arcángel Miguel a través de James McConnell.- Puedo decirles con total certeza, toda la verdad, que se ha alterado para bien la línea de tiempo. Ha sido alterada para dar lugar a la creación, o para dar lugar a la era dorada que estáis creando. Y como habrás escuchado muchas veces, nada puede detener esto ahora.

Entonces, incluso aquellos de las fuerzas de la oscuridad continúan moviéndose y produciendo lo que creen que es su creación, no lo es. No se debe permitir. Porque la Gran Fuente Central de este universo ha decretado que no se permitirá, que el experimento ha llegado a su fin. Y aunque todavía pueden ver que continúan algunos de esos remanentes de la oscuridad, se están desvaneciendo cada vez más en la inexistencia.

Todos ustedes están ahora en la cuarta dimensión. Ya no estás en la tercera dimensión. No piensen más en ustedes mismos en esa tercera dimensión. Ni siquiera lo anuncies, ni siquiera pienses esos pensamientos. Porque la tercera dimensión no es para ti. Es para los que siguen aguantando el sueño, los que siguen sin querer la Luz. Eso es para ellos. Y encontrarán esa expresión de una tercera dimensión continua. Y los de las fuerzas de la oscuridad encontrarán a otros en eso. Se encontrarán retrocediendo aún más. Serán consumidos por la Luz, ya que no se volverán hacia la Luz.

https://goldenageofgaia.com/ 2022/11/10/james-mcconnell- archangel-michael-moving-on- the-new-timeline/

El mal se consume a sí mismo finalmente. Lo oculto será conocido y encontrado. La justicia tendrá su día en los tribunales, y se dictará sentencia en consecuencia.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=211094

Se publica mucha información falsa para mantener al enemigo confundido. El mundo está cansado de eso. Soy un eterno optimista y creo que esto irá antes de Navidad, pero no estoy seguro.

https://dinarchronicles.com/ 2022/11/10/what-are-they- going-to-need-coffee-with- markz-intel-stream-highlights- 11-10-22/

VISIÓN OPTIMISTA

Actualización urgente por Ngari.- El programa que estás viendo con la votación es sólo el colapso de matrix. Hay un gran despertar de conciencia en este momento, debido a las altas energías que ingresan al planeta. Brasil es un ejemplo para los demás, de resistencia pacífica pero firme. La matrix no sólo se está resquebrajando, sino que también va a desaparecer muy pronto. Todos los productores de energía se unen a los BRICS. El fin de la Unión Europea está muy cerca.

La coalición tendrá pronto el control total, ya que se decretaría la ley castrense en todo el planeta. Eso permitirá la aplicación inmediata de Gesara, así como su anuncio oficial. La nueva era dorada entra por la puerta grande. Y contra todo pronóstico, están a la orden del día la nueva Tierra 5-D y la ascensión planetaria.

Estás creando este nuevo mundo y lo estás haciendo muy bien. Puede parecer que todo es un caos absoluto y que no hay nada más allá. Pero eso es solo lo viejo que se derrumba para dar paso a lo nuevo que llega. Créanme, la victoria de la luz ya está.

Ya está ocurriendo la revaluación de las divisas y hay muchos que ya cobraron y empiezan a dar paso a sus proyectos humanitarios. Todo está bien y continúa según el plan divino. Todo lo que sea contrario a esa verdad no debe ser tomado en cuenta.

Estás construyendo la nueva realidad con vuestra mente todo el tiempo. Controla tus pensamientos y tus emociones. Vive el momento presente. Mantén alta tu frecuencia. Sé positivo y activo. Ten la seguridad de que la Compañía del Cielo está con todos ustedes, ayudando a hacer realidad ese mundo mucho mejor que todos llevamos dentro, para manifestar tus sueños más queridos.

https://dinarchronicles.com/ 2022/11/10/saint-germains- urgent-rv-update-by-reda-11-9- 22/

Tesla encontró la clave del universo.- Nikola Tesla fue capaz de ver el pasado, el presente y el futuro, lo que llamamos el proceso Gateway. Pudo aprovechar la fuente de energía del éter, y fue capaz de transmitirla, de forma inalámbrica o directamente como corriente alterna. Un mundo sin líneas eléctricas, sin postes de energía, sin postes telefónicos, sólo un hermoso cielo sin obstrucciones.

Los viajes espaciales se realizarán con naves espaciales que pueden crear agujeros de gusano o portales a puntos lejanos en el universo infinito. Usar naves voladoras para viajar por la Tierra o naves espaciales personales que sean capaces de cruzar puertas estelares cercanas que tienen destinos en todo el universo. Te espera un mundo feliz con infinitas posibilidades.

https://rumble.com/v1izm9l- 369-tesla-found-the-key-to- the-universe.html

ELECCIONES USA

Hay incertidumbre mientras demócratas y republicanos esperan los resultados de las elecciones intermedias.

https://es.theepochtimes.com/ hay-incertidumbre-mientras- democratas-y-republicanos- tratan-de-aclarar-resultados- de-elecciones_1062205.html

El Partido Republicano acorta distancias para hacerse con el Congreso y el Senado.

https://es.euronews.com/2022/ 11/10/estados-unidos-el- partido-republicano-acorta- distancias-para-hacerse-con- congreso-y-senado

El recuento de votos en Nevada y Arizona es el protagonista.- Los funcionarios electorales en Arizona todavía cuentan las papeletas, ya que varias contiendas clave están muy reñidas como para declarar un ganador.

https://cnnespanol.cnn.com/ 2022/11/10/resultados- votaciones-elecciones- intermedias-estados-unidos- 2022-en-vivo-orix/

Los demócratas aventajan por muy poco a republicanos en Arizona.

https://apnews.com/article/ noticias- 175de33ac9a55c1b5c3496a25c96aa 36

Funcionarios de Mississippi confirman ciberataques a sitios web de elecciones estatales durante la jornada electoral.

https://es.theepochtimes.com/ funcionarios-de-mississippi- confirman-ciberataque-a- sitios-web-de-elecciones- estatales-en-jornada- electoral_1062216.html

No se ha producido ni gran ola roja, ni bandera falsa, ni intervención militar dice Simon Parkes enigmáticamente, dejando abierta la puerta a otras posibilidades.

https:// operationdisclosureofficial. com/2022/11/09/simon-parkes- 2022-midterm-elections-so-far- all-eyes-on-the-us-military/

ECONOMÍA

Wall Street se dispara hasta sus mejores números en más de dos años.- El repunte se ha producido tras la noticia de la ralentización de la inflación.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/447753-wall-street- mejores-cifras-dos-anos

Wall Street goza de su mejor jornada desde abril de 2020.- La bolsa de Nueva York gozó el jueves de su mejor jornada en más de dos años, debido a que se alegraron los mercados con un informe del gobierno que mostró que la inflación se enfrió el mes pasado más de lo previsto.

https://apnews.com/article/ c779831ba2ffb3ea2f8deecb3fc881 d1

Musk vende 19,5 millones de acciones de Tesla por casi cuatro mil millones.

https://www.europapress.es/ motor/sector-00644/noticia- musk-vende-195-millones- acciones-tesla-casi-4000- millones-20221110150413.html

Goldman Sachs espera que suba más el oro, mientras se aceleran los despidos corporativos.

https://www.youtube.com/watch? v=fFpNYmCMaAo

Los bancos centrales compran gran cantidad de oro, según Lynette Zang.- Gran Bretaña es el canario en la mina de carbón, y está a la cabeza en lo que es más probable que suceda en las economías avanzadas. Podrías decir «bueno, no vivo en Gran Bretaña, entonces, ¿por qué me importa?» La razón por la que te importa es porque todos estamos interconectados. Lo que sucede en una parte del mundo, es un indicio que podría extenderse a toda la economía mundial.

https://www.youtube.com/watch? v=xaOC6SpiVYA

Qatar anuncia el corte del suministro de gas europeo en apoyo a Rusia, porque no está de acuerdo en limitar el precio del gas ruso.

https://www.youtube.com/watch? v=rTurX8eljYs

Cuando se formalice el acuerdo entre Rusia y Alemania y comience a fluir el gas ruso hacia Europa nuevamente, esto devastará financieramente a los especuladores que ahora venden gas natural licuado a Europa cuatro veces más caro que el gas ruso.

https://oilprice.com/Energy/ Natural-Gas/Low-Prices-And- Tanker-Traffic-Leave-2- Billion-Of-LNG-Floating-Off- Europe.html

La crisis energética está golpeando a Europa y los líderes de los sindicatos están causando el problema. La gente está sintiendo el dolor, la economía está implosionando y el Foro de Davos está listo para continuar ya que terminaron los exámenes parciales, y ahora viene el despertar económico.

https://rumble.com/v1t1ge4-ep. -2921a-biden-admincbwef-are- ready-to-continue-if-not- economically-awake-.html

Según Benjamin Fulford, representantes de la mafia en Suiza contactaron la semana pasada con la Sociedad del Dragón Blanco. Las negociaciones están en marcha y se ha llegado a un acuerdo para proteger a los miembros que no estén involucrados en delitos o violencia.

https://benjaminfulford.net/ 2022/11/07/rothschilds-and- rockefellers-seek-to- surrender-as-germany-joins- planetary-liberation-alliance/

Se acelera el colapso del sistema financiero según Gregory Mannarino.

https://www.youtube.com/watch? v=q8PnGLpyMGA

Steven Van Metre cree que se avecinan grandes problemas en los bancos que rivalizarán con la crisis de las hipotecas subprime en 2008

https://www.youtube.com/watch? v=CbXwKTrWo_k

Llega a Suecia el cultivo de algas como alimento humano.

https://es.euronews.com/green/ 2022/10/25/el-cultivo-de- algas-como-alimento-para-las- personas-llega-a-suecia

AMÉRICAS

Nicole derriba viviendas en la costa atlántica de Florida.

https://apnews.com/article/ noticias- f7c4f920d71e115cf4e30d283bb78e 03

Los nómadas digitales invaden México.- Entre enero y septiembre de 2022, México ha otorgado más de ocho mil permisos de residencia temporal a estadounidenses, la cifra más alta de las que se tiene registro desde 2009.

https://sputniknews.lat/ 20221110/los-nomadas- digitales-y-airbnb-una- invasion-20-de-eeuu-a-mexico– 1132298740.html

El Banco central de México aumenta la tasa de interés a un máximo histórico del 10%.

https://sputniknews.lat/ 20221110/banco-central-de- mexico-incrementa-tasa-de- interes-a-maximo-historico-de- 10-1132330866.html

Se agudizan protestas en demanda de ayuda social en Argentina.

https://apnews.com/article/ noticias- 97dbd9b31fee3a90bc8b7aca9c3790 00

Organizaciones sociales argentinas presentan reclamaciones a ministra durante una protesta.

https://sputniknews.lat/ 20221110/organizaciones- sociales-argentinas-presentan- reclamos-a-ministra-durante- protesta-1132330362.html

Los manifestantes levantan el bloqueo de una avenida en Buenos Aires tras pactar con el Gobierno argentino.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/447742-levantan- protestas-argentina-cerrar- principal-avenida-buenos-aires

Argentina ha disparado públicamente el primer tiro a la desdolarización, comenzando a usar el reminbi chino (RMB) para la liquidación comercial.

https://www.youtube.com/watch? v=C0kUgOxedgw

Aguardan un ‘boom’ turístico chino en Argentina.

https://sputniknews.lat/ 20221110/en-argentina- aguardan-un-boom-turistico- chino-1132322997.html

El Salvador y China comenzarán negociaciones para un tratado de libre comercio.

https://sputniknews.lat/ 20221110/el-salvador-y-china- comenzaran-negociaciones-por- un-tratado-de-libre-comercio- 1132302312.html

Hallan el cuerpo de un astrónomo inglés desaparecido en el desierto chileno.

https://sputniknews.lat/ 20221111/hallan-el-cuerpo-de- un-astronomo-ingles- desaparecido-en-el-desierto- chileno-1132336489.html

El poeta venezolano Cadenas gana Premio Cervantes de Literatura.

https://sputniknews.lat/ 20221110/poeta-venezolano- cadenas-gana-premio-cervantes- de-literatura-1132331147.html

Desde el domingo hay grandes manifestaciones en todo Brasil que no aceptan el resultado.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=211080

El Ministerio de Defensa de Brasil dice que no excluye nada en las urnas electrónicas.

https://sputniknews.lat/ 20221110/el-ministerio-de- defensa-de-brasil-dice-que-no- excluye-posible-fraude-en- urnas-electronicas-1132325961. html

Un túnel descubierto bajo un templo egipcio podría conducir a la tumba de Cleopatra, según Kathleen Martínez, arqueóloga de la Universidad de Santo Domingo.

https://cnnespanol.cnn.com/ 2022/11/10/tunel-egipcio- tumba-cleopatra-trax/

ASIA

Von der Leyen no fue invitada a una reunión con Xi Jinping en la cumbre del G-20.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/447757-politico- ursula-von-der-leyen-cumbre- g20

Japón está imprimiendo dinero para resolver la inflación.- Japón está inyectando dinero de estímulo para ayudar a aliviar la inflación, pero esto podría provoca un monstruo inflacionario aún mayor en el futuro.

https://www.youtube.com/watch? v=G9Ej5L6dX20

Japón se deshace de los bonos del Tesoro a un ritmo récord.- Las reservas de divisas de Japón cayeron en una cantidad récord en octubre, marcando tres meses seguidos de caída de sus reservas. Esto viene después de septiembre, que es cuando empezaron a intervenir para salvar su moneda.

https://www.youtube.com/watch? v=qnMXdqaJKvA

La India podría convertirse en la tercera fuerza económica del mundo.

https://sputniknews.lat/ 20221110/las-razones-por-las- que-la-india-podria- convertirse-en-la-tercera- fuerza-economica-del-mundo- 1132325602.html

