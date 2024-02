Noche aciaga

En este mundo

Donde nada es mentira y nada es verdad

Me acerque a tu puerta

Toque, estabas pero no como mi mente concebía

Cien mil preguntas

Conocimiento

Vuelta a comenzar

Volver a tocar

Picar puertas

Aprender a soñar

Trazar el camino, aislarte de la oscuridad

Tal vez seamos entes colectivos

Pero, fijando objetivos

Pisando acelerador

En el camino vendavales

Cuando el remanso de paz es acariciado por los dedos

Nuevos vendavales

No obstante esta vez

Nuevos paisajes en la vida.