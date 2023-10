Estaba esperando como agua de mayo el nuevo mensaje de Mateo, porque suele ser muy bueno.

Protección Angélica

Pacificadores cósmicos

Estabilizando el mundo

No se desbordará la olla

Influencia estabilizadora

Siempre hay cambios sigilosos

No habrá una falsa invasión ET

No habrá tres días sin electricidad

El tiempo lineal se está colapsando

No se permitirá una guerra mundial

Los guerreros de la Luz están ganando

Los políticos juegan con dados cargados

La paz mundial es la paz en cada corazón

El Amor es la fuerza curativa del universo

El Universo es simple pero la 3-D es compleja

El Alma tiene un conocimiento infinito del Universo

Los ángeles de ayer son los visitantes de hoy, como dijo el famoso contactado italiano Eugenio Siragusa. “La ayuda invisible de civilizaciones distantes y miembros de fuerzas especiales no terrestres que viven entre ustedes es la influencia estabilizadora que no permitirá que se desborde la olla, por así decirlo” según el nuevo mensaje de Matthew a través de su madre Suzanne Ward.

De hecho, podría haber dificultades, pero no habría una guerra mundial en toda regla ni ataques nucleares en las principales ciudades ni en otros lugares. Ningún extraterrestre va a invadirnos, el bicho no está aumentando y, si se intentara imponer restricciones obligatorias, no tendrían éxito. No habrá tres días de cortes de energía en todo el mundo y, cuando vuelva a estar a cargo la madre naturaleza, el cambio climático real comenzará a tratar a la Tierra de manera beneficiosa.

Tienes la ventaja de saber lo que está pasando y el resultado. La mayoría de las personas no lo saben, por lo que es probable que prevalezca el miedo, la ansiedad, la confusión, la resistencia y la reacción violenta. Sus bajas frecuencias pueden causar efectos físicos, emocionales y mentales temporales, e incluso en los servidores de la luz más acérrimos, ya que los síntomas son cada vez más fuertes con grandes oleadas de energía a lo largo de la ruta de ascensión de la Tierra.

La luz ya sale victoriosa a medida que avanza hacia su final la batalla entre la luz y la oscuridad en el tiempo lineal. Tu respuesta a este triunfo puede ser alegría, regocijo, gratitud, júbilo, paz o una combinación de sentimientos con altas frecuencias. Esa energía se irradia al mundo y se suma a los inconmensurables beneficios de las meditaciones centradas en el amor, la paz y la armonía.

REBELIÓN

La reacción ante cualquier situación está en consonancia con la percepción que uno tiene de ella, sus pensamientos y sentimientos al respecto. Cuando cambia la percepción, el efecto de la situación se vuelve más poderoso y controlador, o bien se debilita y se evapora a medida que el ser humano actúa de acuerdo con su nueva percepción. Es de esta manera que cada uno cambia las circunstancias de su vida y, colectivamente, transforma su mundo en una civilización.

Ese principio de dirección de la energía está funcionando rápidamente a medida que estimulan rebeliones con la percepción que tienen los ciudadanos de sus líderes como injustos. No sólo es tumultuosa la energía de ese movimiento de tira y afloja, sino que gira junto con las frecuencias chocantes de las fuerzas de la luz que combaten los intentos desesperados de las fuerzas oscuras por mantener el control.

El universo tiene extensos depósitos de energía, que se pueden considerar como arcilla o plastilina, esperando que un escultor le dé la forma que desea. Tus pensamientos y sentimientos son formas de intención. Sacan serpentinas de un grupo de energía neutra, se adhieren y les dan a las serpentinas la dirección que se ajusta a su intención. El continuo movimiento de expansión y contracción del universo que mantiene todo en equilibrio limpia la energía usada para que vuelva a ser neutra y esté disponible para la unión de un nuevo pensamiento y su intención correspondiente.

GUERRA DE SEXOS

Todo lo que existe es energía a la que se le da una dirección. Lo que se describe como energía femenina o masculina (y no tienen nada que ver con el género ni la orientación sexual) son serpentinas con atributos o características que se corresponden con los pensamientos, sentimientos, actitudes e intenciones de cada individuo.

Los asociados con la energía masculina incluyen la competitividad, la agresividad, la innovación, la severidad, el espíritu aventurero, la perseverancia, el control y la determinación para triunfar. La energía femenina incluye gentileza, cuidado de la naturaleza, sensibilidad, compasión, consideración, paciencia, armonía y cercanía con la naturaleza. Ambas energías son fuertes, protectoras, valientes, y contienen Arte en sus múltiples formas.

Afirmar que la alta frecuencia de la energía femenina que fluye están poniendo fin a largas eras de dominio de la energía masculina, no exalta lo femenino ni denigra lo masculino; es un factor esencial en la transformación del mundo. La evolución espiritual y consciente viene con la integración de los aspectos de ambas energías, y el logro del equilibrio que cada alma busca en cada encarnación.

Cuanto más cerca se esté del equilibrio o androginia, tanto mayor es la luz y más expansiva es la capacidad de amar dentro de un ser humano o de una civilización entera. Te ofreciste como voluntario para ayudar a despertar a tu familia terrestre, a abrir tu corazón y mente, y a reformar la vida en vuestro mundo con el amor como base.

ENERGÍA LUCIFERINA

Luego está la energía conocida como luciferina, o simplemente maligna. Se trata de serpentinas en el extenso campo de energía de las fuerzas oscuras que acumulan apegos en el nivel vibratorio más bajo. Las personas que adquieren riqueza, fama, poder y control siendo despiadadas, engañosas o crueles atraen a esas serpentinas y se convierten en marionetas de la oscuridad.

Está disminuyendo ese tipo de serpentinas en el campo energético de la Tierra a medida que las superan en número las frecuencias dirigidas por altas vibraciones. Esto se refleja en la acción en el planeta, donde los guerreros de la luz están derrotando a los títeres.

Lo que están sintiendo es que el tiempo pasa cada vez más rápido, y en realidad son los planos energéticos sucesivamente más altos o más ligeros hacia los cuales está ascendiendo la Tierra. Está colapsando vuestro tiempo lineal, con relojes y calendarios, a medida que se acerca el planeta al continuo intemporal, donde todo lo que considera pasado, presente y futuro es una serie de sucesos simultáneos. Y sí, esto incluye vuestra vida, y eso es lo que permite emparejar a los antepasados y a sus descendientes en contratos del alma, en acuerdos previos al nacimiento.

La organización y el funcionamiento de este universo que diseñó Dios es realmente simple. Es en la tercera densidad donde abundan las complejidades, los malentendidos y la confusión, y se perpetúa generación tras generación. Lo que enseñan los padres, y luego los maestros, son las opiniones de supuestos ‘expertos’ y ‘autoridades’ que omiten la verdad y transmiten falsedades involuntariamente o deliberadamente. Las civilizaciones 3-D desprevenidas buscan orientación en esas fuentes porque no saben que toda la información del universo está dentro de ellas y que su instinto, intuición, inspiración y aspiración proceden del conocimiento infinito del alma.

SOLIDARIDAD

Avancen con valentía hacia nuevas experiencias y a la elevación de experimentar el afecto en sus innumerables expresiones. Tu estado natural es el cariño, la misma energía que la luz. La ternura es lo que eres: la esencia pura de la Fuente Creadora. El amor es lo que envías al mundo con cada respiración, en cada momento de tu existencia. El cariño es mucho más que una emoción o una sensación.

En términos más simples, el amor es el hecho de que Dios se comparte a sí mismo con todas sus creaciones. El amor es la fuerza curativa del universo. El amor está dentro del alma y sólo necesita que permitas esas sensaciones innatas de amar a los demás y recibir su amor por ti. El amor no tiene limitaciones, ni límites a su capacidad.

La solidaridad consiste en tratar a los demás con bondad, justicia, honestidad, compasión, ayuda y cariño. Si se puede decir que el amor tiene ingredientes, entonces esos son algunos de los ingredientes de la expresión piadosa en acción.

Sepa que usted y todas las demás creaciones divinas son inseparables del cariño. Sepa que la Tierra es una vida sensible y consciente, y respetar todas sus formas de vida es amor, al igual que comprender que nadie puede conocer a los demás a nivel del alma y por lo tanto no los juzga, sino que no tolera una acción considerada perjudicial.

Escucharse a uno mismo es amor. Vivir el tipo de vida que engendra amarse a uno mismo es cariño. Sentir alegría en ti mismo cuando la ves en los demás es afecto. Hacer algo que traiga alegría a otro es ternura. El perdón a uno mismo y a los demás es ternura. Compartir tus recursos con todo el corazón es amor. Hacer buenas obras sin poner expectativas es solidaridad.

Sentir paz en el corazón y en la mente es amor. La tranquila emoción de ver una puesta de Sol o escuchar a un pájaro cantor es ternura, y una sonrisa es una de las expresiones de amor más simples y radiantes. En cualquiera o en todos estos casos y en muchos otros que puedas encontrar y que instintivamente sabes que son amor en acción, estás manifestando tu amor por y hacia Dios.

Así como la paz en el mundo comienza con la paz en cada corazón, el amor en el mundo comienza con el amor de cada persona a sí misma. El afecto a uno mismo es la base para amar a los demás, para vivir desde el corazón, el asiento del alma y amarse a uno mismo incluye hacer lo que es saludable para la mente, el cuerpo y el espíritu.

Respira profunda y rítmicamente, bebe mucha agua pura, duerme lo suficiente, permanece en la naturaleza tan a menudo como puedas, camina descalzo sobre la hierba, abraza a un árbol, canta y baila, adopta un animal, y deja que brille el arte en tu alma. Dedica tiempo al silencio reparador,a la soledad y a la tranquilidad. Ámense tanto como nosotros los queremos. Todos los seres de luz de este universo te apoyan con amor incondicional durante tu viaje por la Tierra.

https://www.matthewbooks.com/ october-2-2023/

CRISTO Y LUCIFER

Mateo ha confirmado claramente que la energía luciferina es maligna. Algunos mezclan la palabra Cristo con la palabra Lucifer, y sería como mezclar el agua con el aceite. Cristo significa el ungido mientras que Lucifer fue degradado por su egoísmo.

Tienen significados y papeles opuestos en diversas tradiciones. Cristo se refiere al mesías y salvador en el cristianismo, mientras que Lucifer se asocia con el ángel caído que se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás. Lucifer representa la arrogancia y el orgullo que condujeron a su caída de la gracia divina.

Por eso se dice que “yo soy Dios cuando dejo de ser ego”. Jesús dijo “Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la Tuya”. Por el contrario Lucifer quiso hacer la voluntad de su ego y se volvió un tirano.

Los santos son humildes. Un santo es una figura virtuosa y venerada en muchas tradiciones, mientras que un luciferino es soberbio y se refiere a aquellos que pueden tener alguna conexión con la figura maligna de Lucifer. Los santos son reconocidos por su humildad, su vida piadosa, su servicio a los demás y su dedicación a los valores y enseñanzas espirituales. Los luciferinos se reconocen por su soberbia y su capacidad de engaño porque adoran al padre de la mentira.

Juan José Benítez explica con muchos detalles las causas y repercusiones que tuvo la rebelión de Lucifer, en un libro del mismo nombre, con las más insospechadas revelaciones sobre ese gran desconocido llamado Lucifer y su sueño frustrado de libertad. El libro se adentra, además, en el apasionante tema del fracasado plan cósmico de Adán y Eva y en sus nefastas repercusiones para la civilización humana.

¿Sabía usted, por ejemplo, que Lucifer fue el soberano de un sistema de 619 mundos? ¿Podía usted imaginar que el gran rebelde fue el autor del llamado “Manifiesto de la Libertad” que condujo a la tiranía? ¿Sospechaba usted que no ha concluido todavía el juicio contra Lucifer?

https://state-of-tayos.com/es/ el-territorio-de-los-tayos

NOTICIAS DEL RESETEO

Según Lobezno o Wolverine , el día uno de octubre se ha activado el nuevo sistema financiero cuántico en todos los bancos del mundo lo que beneficia a todos los ciudadanos. A su juicio, todo lo que viene es maravilloso, pero podría haber un evento de pánico para la gente que no se ha despertado. Antes de esta fecha, el QFS no estaba en todos los bancos. https://t.me/Bearded_ PatriotsUSA/3592

Según Benjamin Fulford , se está intensificando la guerra civil no declarada en Occidente, a pesar de una tregua presupuestaria de 45 días. El punto importante a tener en cuenta es que no se envía dinero a Ucrania . Sin la ayuda estadounidense, Europa colapsaría rápidamente. También se escucha de sociedades secretas asiáticas que ha comenzado una purga en Japón y en otras partes del este de Asia . El objetivo de los asiáticos para 2024 es poner fin a males indescriptibles. El sistema fiduciario ha estado absorbiendo dinero desde 1971, cuando el dólar fue retirado del patrón oro. Es por eso que se restaurará el orden y la prosperidad con una revolución financiera, seguida de un jubileo de la deuda. https://benjaminfulford.net/ 2023/10/02/khazarian-mafia- takedown-intensifies-despite- 45-day-us-budget-truce/

Poofness dijo.- Este juego se parece mucho al fútbol. Las tiradas finales están hechas, a veces se publican las partituras, y a veces no. Todo se basa en la habilidad, la confianza, la suerte y en cómo rebota la pelota. Esto encaja con esta situación. Siempre hay cambios sigilosos y de vez en cuando se discute sobre cómo hacer avanzar todo, si volará o no, y quién podría resistirse.

No puedo darte la magia que buscas pero podemos asegurar que aún no se ha visto el final, ni lo verás todavía durante un tiempo. Esto está ahora bajo más escrutinio que nunca. Vuestros políticos juegan con dados cargados. Téngalo en cuenta y recuerde ocuparse de sus necesidades actuales, hacer lo prudente y asegurarse de no confiar en las personas equivocadas. Sabemos que esto se ha vuelto obsoleto y ya no es emocionante. Estamos aquí y estaremos disponibles para ayudar. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=230063 MUNDO

El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza el despliegue de una fuerza multinacional en Haití . https://actualidad.rt.com/ actualidad/481837-consejo- seguridad-onu-autoriza- despliegue

El papa Francisco se muestra dispuesto a la bendición católica de parejas del mismo sexo. https://actualidad.rt.com/ actualidad/481840-papa- francisco-dispuesto-bendicion- parejas-mismo-sexo

El FMI aprueba un préstamo de $1.320 millones para Marruecos tras su gran terremoto. https://cnnespanol.cnn.com/ video/fmi-prestamo-marruecos- terremoto-cnn-dinero-tv/

Al Qaeda y el Estado Islámico se hacen fuertes en Mal i tras la salida de Francia y en plena retirada de la ONU. https://www.europapress.es/ internacional/noticia-qaeda- estado-islamico-hacen-fuertes- mali-salida-francia-plena- retirada-onu-20231001083252. html

Finlandia afronta un otoño convulso con huelgas y protestas por el presupuesto de austeridad del Gobierno. https://es.euronews.com/2023/ 10/02/finlandia-afronta-un- otono-convulso-con-huelgas-y- protestas-por-el-presupuesto- de-austerid

Descubren varios objetos parecidos a planetas que no deberían de existir en el cúmulo de estrellas de la nebulosa de Orión. https://actualidad.rt.com/ actualidad/481834-descubren- objetos-similares-planetas- nebulosa-orion

EEUU

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/THdJdRomZb4