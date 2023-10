Mundo defectuoso

Puedes llegar al Cielo estando vivo, opina Víctor.- Es un Reino real y yo he estado allí, dice. Puedes ir allí y no tienes que esperar hasta morir. Está aquí y ahora y tú no lo ves porque has olvidado tu verdadero Ser. No puedes entrar si no vibras en la frecuencia libre del Cielo. No se requiere ninguna religión para llegar al Cielo. Lo que se necesita es perdón y sanación. El cielo parece un espacio infinitamente grande. Se siente grandioso y perfecto, y cuando está vacío se siente como flotar en el agua y está lleno de Amor.

