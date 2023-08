El Poder del Egrégor

Mente colectiva

Amigos invisibles

El Quinto Elemento

Conciencia Colectiva

Sistemas de creencias

Inconsciente Colectivo

Campo Morfogenético

Formas de pensamiento

El Guardián del Umbral

El poder del pensamiento

El camino de la Sencillez taoísta

Todos hablan del mes de Octubre

Todos los sistemas de creencias serían egrégores, es decir, formas de pensamiento colectivo creadas artificialmente, que cobran vida propia, y que a veces se pueden convertir en monstruos que atacan a sus propios creadores. Por eso escribió Goya que “el sueño de la razón produce monstruos”. Por eso Lao Tse creía que el mejor gobierno es el que no existe, porque cuanto más se intenta arreglar el mundo tanto más se estropea. Gracias Alan Watts.

https://es.wikipedia.org/wiki/ El_sue%C3%B1o_de_la_raz%C3% B3n_produce_monstruos

El camino de la sencillez de Lao Tse sería la forma de no crear egrégores. Consiste en vivir el presente con desapego, espontaneidad, humildad y sencillez en el pensamiento y en la acción. La no acción o Wu Wei, no significa inactividad, sino más bien la acción con naturalidad, simplicidad y espontaneidad, es decir, fluir con el ritmo natural de las cosas y actuar sin esfuerzo. Es tomar decisiones y actuar de manera intuitiva, en lugar de forzar las situaciones, y sobre todo los tres tesoros: compasión, frugalidad y humildad.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Tao%C3%ADsmo

El Tao sería el fundamento y origen de los seres del Universo. La única constante en el universo es el cambio, el flujo constante del ser al no ser y viceversa. Si aceptamos este hecho, se alcanza la armonía suprema de los inmortales. Se decía que las personas que vivían en armonía con la naturaleza eran inmortales. Por eso el objetivo fundamental de los taoístas era alcanzar la inmortalidad a través de la alquimia externa e interna para vivir en armonía con el Tao que es la realidad suprema de todas las cosas. El que sigue al Tao se hace uno con el Tao.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Tao

MONSTRUOS

El ser humano crea egrégores y los alimenta para mantenerlos con vida, pero a veces mandan los egrégores. Los magos que crean a un egrégor terminan siendo sus esclavos. El doctor Frankenstein no logró controlar a su monstruo, que le arruinó la vida. Lo mismo que Mr. Hyde con el doctor Jekill. El rabino Loewe de Praga no logró controlar al Golem, que hacía desastres.

El más potente de todos sería el egrégor judío. Su único rival sería el egrégor católico, pero no se le puede comparar. El egrégor cristiano despojó de su alimento a casi todos los egrégores del planeta, pero no lo logró totalmente. Luego apareció su rival, el egrégor masónico, con ansia de revancha.

Un egrégor cargado con una energía colosal podría descargarla en forma de rayo y fulminar a sus propios altos iniciados ‘traidores’ que lo abandonan. Esto explicaría el rayo sobre el Vaticano tras la dimisión de Benedicto XVI. Pero sólo es una hipótesis.

También se llama egrégor al ransomware, un tipo de software malicioso (malware) que se utiliza para cifrar los archivos y sistemas informáticos de una víctima. Una vez que están cifrados los archivos, exige un rescate en forma de criptomonedas a cambio de proporcionar la clave de descifrado necesaria para desbloquear los archivos y restaurar el acceso al sistema.

DEFINICIÓN

El egregor es un concepto metafísico que viene a representar una forma de pensamiento o mente colectiva, esto es, un entidad psíquica autónoma capaz de influir en los pensamientos de un grupo de personas. Se refiere a una entidad o energía colectiva que surge a partir de la suma de pensamientos, emociones y creencias de un grupo de personas que comparte una ideología común.

La palabra ‘egregor’ procede del griego ‘egrégoroi’, que significa ‘velar’ o ‘vigilar’. Se considera que un egregor es una entidad psíquica que cobra vida propia y que puede influir en las personas que forman parte del grupo que lo alimenta.

En ciertas prácticas esotéricas, el egregor puede ser creado deliberadamente para fortalecer la unión y el poder colectivo de un grupo. Esta entidad puede influir en el pensamiento, las emociones y las acciones de sus miembros, pudiendo generar cambios tanto positivos como negativos, dependiendo del propósito del grupo que lo alimenta.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Egregor

TULPA

Tulpa es un concepto procedente del misticismo budista; un ser u objeto creado mediante poderes mentales o espirituales. La tradición occidental utiliza el término para referirse a la creencia de un tipo de amigo imaginario con voluntad, pensamiento y opinión propia, que implica cierta autonomía. Se parece al amigo invisible que crean algunos niños con su imaginación.

En la cultura occidental se le llama tulpa a una forma de pensamiento con autonomía y voluntad propia. Puede tomar la forma de un animal, objeto, ser humano o ser fantástico, etc. Una forma de pensamiento es una manera particular en la que las personas estructuran, procesan y organizan la información en su mente. Son patrones cognitivos que influyen en cómo entendemos el mundo, tomamos decisiones y resolvemos problemas.

REFERENCIAS

Se cree que los tulpas se crean a través de una fuerte creencia y visualización. En la película de 2001 “El Fin del Mundo” (The Day the World Ended), el niño protagonista, cuyo nombre es Ben Miller, crea un monstruo con su mente, con la apariencia de un alienígena parecido al que él observaba en una antigua película de terror en blanco y negro. Lo creó sin mucho esfuerzo, o sin querer, aparentemente.

Existe la creencia de que una vez que empezaran a existir los tulpas por cuenta propia, conformarían un alma residual y dejarían de ser sólo una proyección espiritual o un ente imaginario, y ya no serían tan fáciles de controlar o de eliminar, al presentar una conciencia propia.

Alexandra David-Néel (1868-1969) afirmó haber observado dichas prácticas en el Tíbet durante el siglo XX. Describió a los tulpas como “formaciones mágicas generadas por una concentración poderosa de pensamiento”. Alexandra creía que los tulpas podían desarrollar sus propia mente y pensamiento: “Una vez que un tulpa es dotado la suficiente energía para ser capaz de funcionar como un ser real, tiende a liberarse a sí mismo del control de su creador.”

https://es.wikipedia.org/wiki/ Tulpa

MENTE COLECTIVA

La mente colectiva se refiere a la idea de que un grupo de individuos, en lugar de operar de manera independiente, pueden colaborar y compartir información de tal manera que sus conocimientos, ideas y decisiones se combinan en una entidad colectiva o sistema de pensamiento.

Un campo morfogenético es una especie de campo invisible o matriz de información que influye en el desarrollo y la forma de los organismos y sistemas en la naturaleza. Estos campos, serían responsables de dar forma a las características y patrones de comportamiento de los individuos de una especie.

El inconsciente colectivo se considera un depósito de experiencias y conocimientos compartidos a lo largo de la historia de la humanidad. Contiene arquetipos, que serían representaciones simbólicas y universales de conceptos fundamentales como el héroe, la madre, el anciano, etc. Estos arquetipos se manifiestan en mitos, religiones, cuentos populares y en la creación artística y cultural.

EL GUARDIÁN DEL UMBRAL

No tengan la menor duda de que todos los que emprendemos el ascenso nos encontramos con todo tipo de obstáculos enormes. El “Ascenso al Monte Carmelo” de San Juan de la Cruz aborda la purificación del alma de las imperfecciones y apegos mundanos, de la oscuridad espiritual que puede experimentar el alma en su búsqueda, y de la unión transformadora con la Divinidad.

El Guardián del Umbral es una figura amenazadora descrita por varios maestros esotéricos que nos sale al encuentro de muchas formas. Se manifiesta tan pronto como el estudiante del espíritu asciende en el camino hacia los mundos superiores del conocimiento, según Rudolf Steiner. El iniciado debe atravesar ese umbral para llegar a la iluminación. Por eso los antiguos estoicos aconsejaban la moderación y buscaban una serenidad imperturbable.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Guardian_of_the_Threshold#:~: text=The%20term%20%22Guardian% 20of%20the,the%20higher% 20worlds%20of%20knowledge%22

Es un símbolo que representa los obstáculos internos y las limitaciones que un ser vivo humano debe enfrentar y superar en su búsqueda de crecimiento personal y espiritual. Representa una barrera psicológica o espiritual que debe superarse en el camino hacia la iluminación. Superar al Guardián del Umbral simboliza el proceso de liberarse de estas limitaciones y entrar en un estado de mayor conciencia y expansión espiritual.

EL QUINTO ELEMENTO

El “quinto elemento” es un concepto trascendental más allá de los cuatro elementos clásicos de la antigua cosmología griega: tierra, agua, aire y fuego. Puede representar la dimensión espiritual, la energía primordial, la conciencia o la conexión trascendental entre los elementos materiales y el mundo espiritual.

En la antigua filosofía griega, el quinto elemento se llamó éter o quintaesencia. Un elemento celestial, inmutable y espiritual que existiría más allá de los elementos terrestres. En las tradiciones hindúes y budistas, el quinto elemento se llama ‘akasha’. Se refiere al espacio o éter cósmico, y se considera el fundamento del cual emergen los otros elementos.

En la Alquimia, el quinto elemento se puede referir a una forma de energía primordial o a la fuerza vital que subyace en todas las cosas. Representa la dimensión espiritual o la conciencia, una fuerza trascendental que une a los otros cuatro elementos materiales.

Durante mucho tiempo se consideró que los estados de la materia eran tres: sólido, líquido y gaseoso. Luego se descubrió un quinto estado llamado “condensado Bose-Einstein” que es el estado material de los superconductores. Se refiere a la condensación de pares de partículas a temperaturas extremadamente bajas, lo que permite la superconductividad y sus beneficios.

Es posible que existan muchos más estados y niveles de la materia de los que la ciencia no tiene ni idea. La antigua literatura hindú dice también que la materia está compuesta por anu o átomos, y que existen las energías sutiles del campo de energía humano llamado paramanu, que significa “más allá del átomo”.

NOTICIAS DEL RESETEO

Conferencia telefónica de Jared Rand:

El viejo sistema se estaría deteriorando rápidamente.

La RV no ocurriría hasta que se quite poder a suficientes tipos malos.

Cualquier cosa que digan los controladores oscuros o sus títeres, simplemente inviértalo por completo, y esa es la verdad.

Jared quiere que los sombreros blancos enciendan el EBS, digan la verdad y sigan con esto.

Ramaswamy pide reunirse con los sombreros blancos según Michael Baxter .- El candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy envió un correo electrónico al general Eric Smith solicitando una audiencia con el consejo de los sombreros blancos. Después de leer el correo electrónico, el general Smith siente que los antecedentes de Ramaswamy son cuestionables, por lo que no ha enviado una respuesta. https://realrawnews.com/2023/ 08/ramaswamy-asks-to-meet- white-hat-council/

P unto de inflexión .- Estamos esperando el gran avance en el despertar de las masas, o el colapso del sistema monetario. De lo contrario, habríamos sido liberados mucho antes.

La moneda BRICS respaldada por oro amenaza con destruir el cimiento de la moneda fiduciaria.

Ha dimitido el gobierno de los Países Bajos , que trataba de aplicar el control sobre los alimentos cultivados. El pueblo ha protestado y ha forzado esta acción.

Ted Mahr cree que Gesara se activaría en el primer trimestre de 2024.

Habría grandes cambios en todo el planeta para finales del primer trimestre de 2024.

Tendríamos sólo unos dos meses más de influencia de los negativos.

El mes de octubre marcaría el inicio de una serie de acontecimientos mundiales según Damián Galerón . A su juicio el momento más crítico sería el periodo comprendido entre octubre de 2023 y marzo de 2024, y no excluye el comienzo de una mayor tribulación que la que ya empezó hace unos pocos años, ni la llegada del gran aviso que pararía una gran guerra, y que en mi opinión podría ser el gran flash solar . Los mensajes marianos hablan precisamente del viernes 13 de octubre de 2023 como una fecha crítica. Precisamente dicho día se celebra el “Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales” .

Poofness dijo.- Los bordes se vuelven escamosos y los flujos de entrada son variados. La noticia es exagerada y puede ver esto cuando escanea cualquier número de entradas. Todo eso va para decir que nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe en quién confiar y nadie puede saberlo. Todos los caminos a Roma están bloqueados hasta nuevo aviso. Estamos sentados con lo mejor de las mentes superiores. https://goldenageofgaia.com/ 2023/08/06/poof-said-aug-6- 2023/

NOTICIAS

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/PFO_lupO0Ng