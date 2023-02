Más de medio millar de almerienses hacen match con la ciudad gracias al Club de Marketing

Enamórate de Almería es la iniciativa impulsada por el Club para invitar a los vecinos y visitantes a detallar qué les enamora de la ciudad

El Club de Marketing de Almería refuerza los lazos de amor entre los vecinos y vecinas de Almería con la provincia a través de una iniciativa muy original con la que los miembros del Club vuelven a marcar tendencia y a evidenciar su ADN: innovación. Se trata de la iniciativa ‘Enamórate de Almería’ con la que desde el Club celebraban el día de San Valentín por todo lo alto y de la mano de uno de los rincones más icónicos de la ciudad: ‘Kiosko Amalia’.

Tras varias semanas invitando a socios y no asociados del Club a través de sus redes sociales a participar en la campaña ‘Enamórate de Almería’, en la tarde de ayer martes, más de medio millar de personas se daban cita en la Plaza Manuel Pérez García para dejar constancia en el corazón gigantesco que adornaba el espacio de las razones que les llevan a hacer ‘match’ con la ciudad.

“Es una de las iniciativas más originales, sin duda, que se han llevado a cabo desde el Club y a juzgar por alto índice de participación el balance no podría ser más positivo”, explica el recientemente elegido presidente del Club de Marketing de Almería Juan Felipe Navarro. En esta línea, señala además que “el Kiosco Amalia con más de 100 años de historia, nos ofrece buen ambiente y trato inmejorable, junto a la Puerta Purchena y al aire libre, en el corazón de nuestro casco histórico era el lugar perfecto para conectar a los almerienses con la ciudad e invitarles, claro está, al más que conocido dentro y fuera de la provincia, ‘Americano’”.

Así, quienes se acercaban a la zona, escribían sus mensajes de ‘amor’ por la ciudad, lo que hace que cualquier visitante y vecino viva enamorado de Almería, o se realizaba una fotografía en el photocall instalado en la zona, en el que se encontraban para quienes lo desearan accesorios para unir el amor con la otra gran fiesta del mes de febrero: el carnaval, y gracias a una cámara que graba en 360, los asistentes dejaban su huella, se llevaban un recuerdo de ese día gracias a las fotografías y vídeos que se van a colgar en las próximas horas en la propia página web del Club de Marketing de Almeríawww.cmarketingalmeria.es recibían un vale para consumir un más que especial Americano en el Kiosko Amalia. “Queremos agradecer a Kiosko Amalia su generosidad y amabilidad al colaborar con el Club de Marketing en esta iniciativa”, apostillaba Navarro.

Así, “por amores diferentes en Almería”, “In lovewith las playas de Cabo de Gata”, o “dicen que Almería no es guapa porque no tiene balcones, pero tiene unas mujeres que alegran los corazones” son solo algunos de cientos de mensajes que se encuentran ya en el corazón del Club de Marketing, y que reflejan el éxito de esta más que novedosa iniciativa que surge con un claro objetivo “fomentar la cultura del marketing, dar a conocer a nuestros asociados e impulsar el conocimiento de cuestiones muy locales que quizás públicamente no siempre son reconocidas, como las bondades de la ciudad, y que solemos dar por hecho, pero que es bueno ensalzar y recordar de vez en cuando”, apunta el presidente del Club, del que cabe recordar, pese a su corto tiempo de vida, apenas cuatro años desde que iniciara su andadura, es ya el segundo Club de Marketing más importante y con mayor número de socios de Andalucía.

El Club de Marketing de Almería, que este año cumple un lustro de vida, continuará con su programa de actividades previsto durante los próximos meses. Puedes conocer toda su actualidad a través de su página web y de sus perfiles en redes sociales.