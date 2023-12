Naciste en esta época de la vida porque fuiste lo suficientemente fuerte para vivirla.

Metapolítica

Más allá de la política

Trascendiendo divisiones

Un enfoque a largo plazo

Pensadores independientes

Por encima de la politiquería

Síntesis de Oriente y Occidente

Los rumores están por las nubes

Estoy cansado de ver cómo la gente se divide en partidos políticos y en discusiones superficiales, como si fueran equipos de fútbol, donde cada bando siempre tiene toda la razón y el bando contrario siempre está equivocado, lo que demuestra una mentalidad maniquea y un bajo nivel cultural.

Nadie tiene el monopolio de la verdad ni de la mentira, sino que ambas están muy mezcladas y repartidas, y hay que ir con lupa para separar el trigo de la paja, y hacer una investigación propia e independiente sin casarse con nadie. La división izquierda-derecha es falsa y simplista, porque cada lado tiene su parte de razón. El verdadero rasero sería el sentido común, que es un bien escaso en estos tiempos insensatos.

Muchos creen que la revaluación es una reestructuración política, en un sentido amplio. Es mucho más que eso, porque no tendría sentido recrear una nueva élite financiera. Sólo se confiará abundancia a aquellos que estén en un punto de evolución espiritual en el que se les pueda confiar estos fondos y usarlos sabiamente para la creación de la nueva Tierra, y no por ganancia egoísta. Por eso se ha esperado este lento crecimiento espiritual. Se trata de no ser codicioso, de no ser egoísta, de no adquirir riqueza por sí misma, sino de utilizarla en beneficio de todos.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/12/19/archangel-michael- the-reval-is-more-than-just-a- political-restructuring/

CORDURA

Según Peter B. Meyer, la humanidad ha regalado su cordura a los gobiernos. Cuando regalamos nuestra responsabilidad, también regalamos nuestra libertad y nuestra vida. Una conciencia despierta nunca volverá a dormirse. Por eso el proceso se llama ascensión. Es el ascenso por la escalera de la vida ulterior.

Nadie puede detener, y mucho menos controlar, una conciencia despierta. Los despiertos pueden apreciar la luz que brilla en cada momento del día. Pueden disfrutar de la belleza que les rodea. Pueden tocar todo lo que agrada a sus ojos, corazón y alma. La coalición aún tiene que retirar algunas piezas encarnadas que continúan el juego en el tablero de ajedrez.

Si se cumple todo, ¿qué podría retrasar los acontecimientos finales? La respuesta es ‘tú’. Nada ni nadie puede detener la Luz que viene. Es el poder del Universo siguiendo el mandato de las leyes de la naturaleza. El mundo nunca volverá a ser el mismo. Ni siquiera tú volverás a ser el mismo. Una conciencia despierta nunca volverá a ser la de antes.

https://finalwakeupcall.info/ es/2023/12/19/pensadores- independientes/

Expectativa contra realidad.- Una de las cosas más importantes que aprenderemos es cómo equilibrar la realidad con las expectativas. Al Universo le gustaría dejar perfectamente claro que la expectativa es muy diferente de la manifestación. La manifestación implica tu participación activa en la creación de un mundo en el que quieres vivir. La expectativa es asumir que usted será tratado de cierta manera simplemente porque cree que así debe suceder.

https://thecreatorwritings. wordpress.com/2020/11/06/ expectation-vs-reality/

DEFINICIÓN

Metapolítica significa más allá de la política y es la tarea de desmitificar la cultura dominante cuya consecuencia natural es quitarle sustento al poder político, para sustituirlo finalmente. Ir más allá de la política significa mirar más allá de las cuestiones políticas para abordar problemas desde una perspectiva más amplia y holística. Por ejemplo, al considerar problemas sociales, económicos o ambientales, se podría argumentar que es necesario ir más allá de la política convencional y explorar soluciones que trascienden las divisiones partidistas.

La metapolítica se sitúa por fuera y por encima de la politiquería, la cual se tornó teatral y ya no constituye el lugar de la política. La estrategia metapolítica desea difundir una concepción del mundo. En lugar de ocuparse directamente de cuestiones políticas prácticas, la metapolítica busca cambiar la base cultural e ideológica sobre la cual se construyen las estructuras políticas.

A diferencia de la política convencional, que a menudo se centra en elecciones y políticas inmediatas, la metapolítica tiene un enfoque a largo plazo. Busca cambiar gradualmente las concepciones fundamentales que tiene la sociedad sobre sí misma y su entorno. Los actores en la metapolítica pueden incluir intelectuales, artistas, escritores, educadores y otros agentes culturales. Estos individuos trabajan para dar forma a las ideas y valores que luego pueden influir en las políticas públicas.

SÍNTESIS

La metapolítica es el punto de encuentro de Oriente y Occidente, de la contemplación y de la acción, del ser y del deber ser. Este enfoque aborda aspectos transcendentales que trascienden las dicotomías culturales, filosóficas y éticas. La metapolítica no está limitada a las perspectivas de una región o cultura en particular, sino que busca integrar elementos tanto de la tradición oriental como de la occidental para construir una base cultural y ética.

La metapolítica, al ser el punto de encuentro de la contemplación y la acción, sugiere que va más allá de la mera reflexión intelectual o teórica. Busca combinar la comprensión profunda con la aplicación práctica y la influencia en el ámbito político y social. Es decir, que no se limita a la teoría, sino que busca efectos tangibles en la realidad.

De naturaleza típicamente mediterránea, son metapolíticos: Platón y San Agustín, Dante, Santo Tomás, San Buenaventura y Leibnitz. Todos estos espíritus son testigos e intérpretes de la metafísica aplicada, o sea de la ciencia de los fines y de los medios.

https://es.metapedia.org/wiki/ Metapol%C3%ADtica

NOTICIAS

SUCESOS

CURIOSO

AMÉRICAS

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/xQaMEqUaocU