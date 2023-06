Manuel Cortés es reelegido alcalde de Adra por tercer mandato consecutivo y alcanza la mayoría absoluta

El Ayuntamiento de Adra ha celebrado hoy el Pleno de Constitución de la nueva Corporación Municipal del que ha sido elegido alcalde, con mayoría absoluta, el candidato del Partido Popular, Manuel Cortés, quien revalida el cargo, por tercer mandato consecutivo. Este acto se ha celebrado en un Salón de Plenos que ha completado su aforo, así como por decenas de personas, a través de una pantalla instalada en la Sala de Comisiones del Consistorio, que han querido acercarse para vivir en directo este momento.

Tras la configuración de la Mesa de Edad ha tenido lugar el juramento/promesa de los concejales electos de las distintas formaciones políticas que, a partir de hoy, cuentan con representación en el Pleno de la Corporación Municipal. A continuación se ha procedido a la votación para la elección del alcalde, resultando elegido el candidato popular Manuel Cortés por un total de 11 votos.

Experiencia e ilusión

En su discurso de investidura, el alcalde ha destacado que “comienzo esta nueva etapa dando continuidad a la transformación de nuestra ciudad, con la determinación en la gestión y la experiencia de un camino ya iniciado”. A la par que, ha asegurado que “empiezo con la ilusión, las ganas, la frescura de un ‘recién llegado’”. “Los años pasan, y pesan, pero mi energía por hacer de Adra una ciudad referente, amable, apetecible, es exactamente la misma que por aquel 2015. Si no más”.

“Lo que tampoco ha cambiado ni cambiará mientras yo sea alcalde de esta maravillosa ciudad es el foco principal de la gestión municipal, que sois vosotros, mis vecinos y vecinas, los abderitanos y abderitanas, porque sois, como siempre me gusta recalcar, el gran patrimonio de esta ciudad”, ha subrayado. Vecinos a los que ha agradecido su apoyo y cariño “que he sentido a diario desde hace ocho años y que habéis materializado en forma de voto el pasado 28 de mayo”. Así, ha asegurado que “es todo un honor refrendar mi compromiso con vosotros, con mi pueblo, para seguir trabajando por y para Adra cuatro años más con humildad y afán de superación, trabajando por todos vosotros, que sois los verdaderos protagonistas de la historia de Adra, historia que seguimos escribiendo juntos”.

Alcalde de todos los abderitanos

Manuel Cortés, durante su intervención, ha destacado, además, que “en este nuevo periodo que hoy arranca y como siempre he hecho, me comprometo a gobernar para todos, tanto para los que decidieron confiar en el proyecto político que encabezo como para quienes eligieron escoger otra opción política. Hoy me entrego a todos y todas por igual”. De esta manera, y haciendo alusión al discurso que dio en la pasada toma de posesión, el 15 de junio de 2019, ha reafirmado su compromiso, manteniendo vivas las palabras que pronunció en aquel entonces: “Allí donde esté un abderitano, allí estará su alcalde”.

Nueva Corporación Municipal

Hoy comienza una nueva etapa para Adra, con una nueva Corporación Municipal, compuesta por “personas que, estoy seguro, trabajarán con tesón para construir esa Adra que todos queremos, la que todos merecemos. Y en este camino debemos ir al mismo son, remando todos hacia un mismo destino, que es poner a nuestra ciudad en lo más alto”. El alcalde ha dado la enhorabuena “a todos y cada uno de los miembros de esta Corporación que hoy han tomado posesión, y que refleja la decisión libre y democrática de la ciudadanía abderitana”.

Y en esa Corporación Municipal, se encuentra el nuevo equipo de Gobierno “compuesto por once personas trabajadoras, enamoradas de Adra, con el empuje, las ganas y la ilusión de seguir trabajando por el avance de esta ciudad y para garantizar el bienestar de todos sus vecinos. Y en ese camino, ellos también lo tienen claro. El diálogo con el resto de miembros de la Corporación es fundamental. Nos une un único color, el color que de verdad importa. El color de Adra. Ese es el que debemos llevar por bandera”.

La Corporación Municipal se compone de veintiuna sillas que conforman el Pleno, once son atribuidas al Partido Popular, seis para el Partido Socialista, dos para VOX y dos para Plataforma por Adra. Los nombres propios son los siguientes:

Manuel Cortés Pérez (PP)

María Paz Fernández Garrido (PP)

José Francisco Crespo Guardia (PP)

Alicia Heras López (PP)

Elisa Isabel Fernández Fernández (PP)

María Dolores Díaz Fernández (PP)

Antonio Jesús Sánchez Fernández (PP)

Francisco López Maldonado (PP)

Patricia Berenguel Lupión (PP)

Pedro Manuel Peña Sánchez (PP)

Juan Antonio Fernández Fernández (PP)

María Teresa Piqueras Valarino (PSOE)

Diego Souto Salinas (PSOE)

Eva María Quintana Delgado (PSOE)

Francisco José Fernández Guardia (PSOE)

Encarnación María Román Oliva (PSOE)

Antonio José Barroso Ortega (PSOE)

María Azucena López Martín (VOX)

Daniel Manzano Jiménez (VOX)

María Esther Gómez Fernández (Plataforma por Adra)

José Manuel Fernández Cortés (Plataforma por Adra)