Manolo García acusa al equipo de Gobierno de llevar a Las 100 Horas a una “lenta y agónica muerte”

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha hecho balance de la última edición de Las 100 Horas del Deporte calificándola como “la más triste de su historia”. Para su portavoz, Manolo García, “el equipo de Gobierno se supera cada año a la hora de echar a perder el que fuera uno de los mayores eventos deportivos de la provincia”, algo que a su juicio “ejemplifica a la perfección la falta de ganas e ilusión que tienen desde hace años”.

Para García, que ha estado acompañado del concejal Rafael Torres y el miembro de la Ejecutiva Municipal, José Antonio Pérez Perceval, “es como si Amat y Rubí ya no quisieran seguir organizando Las 100 Horas y, temerosos de la reacción de la ciudadanía si las suprimen de golpe, hubieran optado por dejarlas morir lenta y agónicamente, eso sí, regando de paso con miles de euros a las empresas de siempre”.

Prueba de la “nula” falta de interés por Las 100 Horas es que “este año ni se han molestado en hacer un lavado de cara a las instalaciones antes de que empezaran las pruebas”. Así, las pistas de pádel no se han podido utilizar por el mal estado que presentaban, había instalaciones sin duchas operativas, el campo de césped de Las Salinas se encuentra en un estado “lamentable” que incluso provoca heridas a los jugadores, a lo que suman banquillos rotos, la falta de banderines y otros elementos básicos en las competiciones.

El portavoz socialista ha destacado que este año “ni siquiera se han publicitado Las 100 Horas” y ha recordado que el año pasado ya hubo también quejas por la falta de difusión e información sobre los plazos de inscripción. “Es todo tan desastroso, que solo se puede pensar que la única intención de hacerlo tan mal es acabar eliminándolas y es algo que no vamos a permitir desde el PSOE”, advierte Manolo García.

El Grupo Socialista se ha hecho eco de problemas surgidos entre árbitros y jugadores por no contar con árbitros federados, también ha lamentado lo ocurrido con la niña Ainara, que tuvo que recurrir a las redes sociales para denunciar que no se le permitía jugar junto a sus compañeros de equipo porque el Ayuntamiento no ha actualizado las bases conforme a las reglas que existen ya desde hace años y que permiten los equipos mixtos en categorías inferiores. Además, “otro año más tenemos que lamentar la falta de opciones en deporte adaptado, que es algo de lo que se llevan quejando amargamente numerosos deportistas edición tras edición”.

Una lista de errores y falta de interés que para el PSOE se ha reflejado en la baja participación y el “pobre” ambiente que se ha visto en las gradas, alejado completamente del aire festivo que Las 100 Horas tuvieron desde sus inicios.

“Lo único positivo es el trabajo de los clubes, que son los que una vez más han salvado Las 100 Horas aportando sus deportistas para las competiciones y haciéndose cargo de la organización de las pruebas e incluso prestando sus instalaciones como es el caso del Club 360”, ha mencionado Manolo García, para el que “no podemos permitir que esta gran fiesta de convivencia deportiva que fue creada por un equipo de Gobierno socialista hace 35 años, acabe de esta forma tan lamentable”.