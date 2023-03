¿ Empieza el baile?

¿ P ánico financiero?

Quiebran tres bancos

Silicon, Silvergate y Signature

Es la mayor crisis desde 2008

Riesgo de efecto dominó mundial

“ Crónica de una muerte anunciada”

La autoridad federal asume el control

El Tesoro respalda los fondos depositados

Corridas bancarias en First Republic Bank

Se pueden extender más corridas bancarias

El pánico se puede contagiar a otros bancos

Peter Schiff cree es mucho peor que en 2008

M editación para estabilizar el sistema financiero

La crisis comenzó cuando Saturno entró en Piscis

El general Flynn emite un mensaje de emergencia

Las Fuerzas de la Luz no quieren una caída brusca del sistema

El “lunes 13 negro” asoma hoy su nariz en el horizonte, en lo que se prevé una semana difícil para el sistema financiero. En sólo 48 horas, el sector bancario se ha visto sacudido por la quiebra de dos grandes bancos, y luego un tercero. Estos bancos sirvieron a dos sectores económicos de crecimiento muy importantes: el sector tecnológico y la industria de las criptomonedas. Dos bancos estadounidenses (Silvergate y el banco Silicon Valley) colapsaron en 48 horas.

¿Cuál es el siguiente? Se llama el banco Signature de Nueva York, y ya se ha producido la primera corrida bancaria en el First Republican Bank. ¿Será capaz la Fed de evitar el pánico generalizado por parte de los inversores y mantener la ilusión de estabilidad en el castillo de naipes financiero? Lo tiene muy difícil.

En la era de los teléfonos móviles, se podría extender muy rápido el contagio de corridas bancarias y potencialmente podría perturbar el sistema financiero a partir de hoy lunes 13 de marzo, cuando la noticia llegue a los medios de comunicación, y las masas humanas se den cuenta de la gravedad potencial de la situación.

https://www.zerohedge.com/ markets/should-scare-hell-out- bankers-regulators-worldwide

Definición.- El “lunes negro” en finanzas, se denomina al lunes 19 de octubre de 1987, cuando los mercados de valores de todo el mundo se desplomaron en un intervalo de tiempo muy breve. La caída comenzó en Hong Kong, se propagó hacia el oeste a través de los usos horarios internacionales, llegó a Europa y, por último, a EEUU. Las denominaciones lunes negro y martes negro también se utilizan para hacer referencia a las caídas sufridas el 28 y 29 de octubre de 1929, tras el desplome del jueves negro el 24 de octubre del mismo año que marcó el inicio del colapso de los mercados en 1929.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Lunes_negro_%281987%29

OPINIONES

El colapso financiero comenzó tan pronto como Saturno entró en Piscis . https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5381681/pg1

Según Cobra , las Fuerzas de la Luz no desean una caída brusca del sistema , quieren una transformación gradual y equilibrada del sistema, combinada con una mayor conciencia, que conduciría a un reinicio financiero positivo. Pero ¿será esto posible?. https://2012portal.blogspot. com/

KatIstheSea3 dice que no vamos a perder nuestro dinero porque está seguro en el QFS. “Sigan adelante sin preocuparse y tengan fe en un plan genial para salvar el mundo.” Añade que la C oalición tiene el control para apoderarse de internet y capturar toda la información oculta del lado oscuro. Cuando se active el comando Starlink se duplica todo el sistema y se transfieren todos los datos al nuevo sistema. Se llama operación Odín . https://anonup.com/@ KatistheSea3 https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/12/kat-anonup- updates-technology-to-take- over-the-internet/

Peter Schiff dice que estamos al borde de una caída mayor que la de 2008.- A su juicio, “ l os bancos poseen papel a largo plazo a tasas de interés extremadamente bajas, y n o pueden competir con los bonos del Tesoro a corto plazo. Los retiros masivos de los depositantes en busca de un mayor rendimiento darían lugar a una oleada de quiebras bancarias.” https://twitter.com/intent/ follow?ref_src=twsrc%5Etfw% 7Ctwcamp%5Etweetembed% 7Ctwterm% 5E1634244633545850898%7Ctwgr% 5E0911759feec9f7c12f980e901915 61d8a824e774%7Ctwcon%5Es1_& ref_url=https%3A%2F%2Fwww. thestreet.com%2Ftechnology% 2Ftwo-us-banks-collapse-in-48- hours-which-one-is-next& screen_name=PeterSchiff

La e conomista que predijo la crisis económica de 2008 advierte de un nuevo colapso.- EEUU está «al borde de una crisis financiera al estilo de la del 2008» señaló este viernes Stephanie Pomboy en declaraciones al programa ‘ Tucker Carlson Tonight’ de Fox News . También criticó las acciones del Gobierno, asegurando que no se pueden subir los tipos de interés tan rápidamente sin esperar ninguna consecuencia en un momento de especulación máxima y apalancamiento récord. https://actualidad.rt.com/ actualidad/460580-economista- advierte-crisis-financiera- eeuu

El general Michael Flynn ha emitido un mensaje de emergencia a la humanidad.- El exasesor de Trump analiza la agitación económica mundial que se está desarrollando, la campaña para iniciar la tercera guerra mundial, el plan de adquisición de China a cien años, y mucho más. https://banned.video/watch?id= 640cf1dfa7f0a85046428fea https://madmaxworld.tv/watch? id=640cf1dfa7f0a85046428fea https://www.infowars.com/ posts/breaking-gen-michael- flynn-issues-emergency- message-to-humanity-must- watch/

MEDITACIÓN

LA NOTICIA

El banco Silicon Valley sufrió la mayor quiebra bancaria desde 2008.- El decimosexto banco más grande del país se desplomó tras señales de alarma que llevaron a los depositantes a retirar apresuradamente su dinero.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/460483-silicon- valley-bank-colapsa-mayor- quiebra-bancaria

El prestamista para las nuevas empresas de Silicon Valley, quebró el 10 de marzo, cayendo en manos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). La agencia federal ha tomado el control de la empresa bancaria, reviviendo los fantasmas de la crisis financiera de 2008.

Los reguladores cerraron el problemático banco Silicon Valley después de que la salida de depósitos y un aumento de capital fallido hundieron al banco en una crisis, lo que afectó a la mayor industria crediticia.

Debido a su falta de liquidez, los reguladores revocaron la licencia del banco Silicon Valley tras cuarente años de funcionamiento. Con el fin de proteger a la clientela de la institución bancaria, crearon el Seguro de Depósitos Banco Nacional de Santa Clara, donde se transfirieron los fondos.

Se convirtió en el mayor banco en quiebra desde el Washington Mutual de Seattle durante el apogeo de la crisis financiera de 2008 y, detrás del Washington Mutual, la segunda quiebra bancaria más grande en la historia de EEUU. También es el primer banco en quiebra desde 2020. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reconoció la agitación de la industria el viernes y dijo que hay algunos bancos que el departamento está observando de cerca.

El fin del banco Silicon Valley se produjo el viernes cuando los reguladores del Estado de California incautaron la institución de Santa Clara y designaron a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos como síndico, lo que significa que esta agencia podrá vender activos y devolver dinero a los depositantes asegurados.

Aproximadamente el 87% de los depósitos del banco Silicon Valley no estaban asegurados a diciembre de 2022, según su informe anual. Los depositantes no asegurados recibirán un dividendo anticipado esta semana y un certificado de administración judicial por el resto de sus fondos no asegurados, dijo la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Podría realizar futuros pagos de dividendos a medida que venda los activos del banco Silicon Valley.

https://finance.yahoo.com/ news/silicon-valley-bank-fdic- closed-largest-failure- financial-crisis-182643368. html

«Todos los depositantes asegurados tendrán acceso completo a sus depósitos asegurados a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 por la mañana. La agencia pagará a los depositantes no asegurados un dividendo anticipado esta semana. Los depositantes no asegurados recibirán un certificado de administración judicial por el monto restante de sus fondos no asegurados». Agregó que puede pagar un dividendo a los depositantes no asegurados al vender los activos. La agencia es un garante para los depositantes bancarios.

El banco Silicon Valley fue un actor central en la economía de la innovación. Era la columna vertebral de la industria tecnológica en el Valle del Silicio. Desempeñó un papel importante en el ecosistema de empresas emergentes al proporcionar servicios financieros especializados, experiencia en la industria, una red valiosa y una sólida reputación.

También ofreció una gama de servicios financieros adaptados a las necesidades de las nuevas empresas, como deuda de riesgo, banca corporativa y gestión de activos. Estos servicios están diseñados para ayudar a las empresas emergentes a administrar sus finanzas, optimizar su flujo de caja y escalar sus negocios.

El banco Silicon Valley sufrió el aumento de las tasas de interés de la Fed porque perjudicó el valor de sus activos de inversión, especialmente los bonos. Como resultado de ello, el banco tuvo que recurrir a un aumento de capital ya que muchas nuevas empresas retiraron sus depósitos del banco porque estaban quemando una gran cantidad de efectivo.

El banco Silicon Valley tuvo que vender bonos, principalmente valores del Tesoro, con descuento para cubrir estos retiros. El aumento de las tasas de interés ha hecho que pierdan valor los bonos existentes. Al vender estas posiciones de bonos, el banco tuvo que asumir una pérdida significativa, pero fracasó su intento de recaudar 2.250 millones de dólares.

SEGUNDA QUIEBRA

Dos días antes colapsó el criptobanco Silvergate. Este banco era el lugar al que acudían la mayoría de las grandes cripto-empresas, porque los bancos tradicionales no querían hacer negocios con ellas. Y esa reticencia se debió a las advertencias de los reguladores que consideran que la cripto-industria es un sector arriesgado.

La compañía dijo el 8 de marzo que tenía la intención de «terminar las operaciones y liquidar voluntariamente el banco de manera ordenada y de acuerdo con los procesos regulatorios aplicables». Agregó que «a la luz de los recientes desarrollos regulatorios y de la industria, Silvergate cree que una liquidación ordenada de las operaciones bancarias y una liquidación voluntaria del banco es el mejor camino a seguir. El plan de reducción y liquidación del banco incluye el reembolso total de todos los depósitos. La Compañía también está considerando la mejor manera de resolver las reclamaciones y conservar el valor residual de sus activos, incluida su tecnología patentada y los activos fiscales».

La derrota del banco de La Jolla, California, se debió a la presión de los reguladores, en particular del Departamento de Justicia, que abrió una investigación sobre sus relaciones comerciales con el imperio del excripto rey Sam Bankman-Fried, acusado de doce cargos de fraude, derivados del colapso de su cripto-imperio, el intercambio de criptomonedas FTX y su empresa hermana, Alameda Research.

Silvergate se estableció en 1988. Inicialmente, el banco se especializó en otorgar préstamos a clientes industriales y, en ese momento, también ofrecía préstamos para bienes inmuebles residenciales y comerciales. Pero en 2013, el banco comenzó a cortejar a las cripto-empresas, cuando los bancos tradicionales se mostraban reacios a hacerlo debido a la opacidad que prevalecía en el sector. Silvergate se convirtió así en el criptobanco.

En 2019, la firma realizó su oferta pública inicial, prometiendo un re-enfoque completo en la industria, que en ese momento estaba experimentando un renacimiento. Al 30 de septiembre, Silvergate tenía $11.900 millones en activos digitales mantenidos como depósitos.

Pero la quiebra de FTX y Alameda el 11 de noviembre ahuyentó a los clientes. Por lo tanto, el banco informó solo $ 3.800 millones en activos digitales mantenidos como depósitos al 31 de diciembre. FTX era uno de los grandes clientes de Silvergate.

La pregunta ahora es si caerán otros bancos. ¿Podrían extenderse los problemas a otros bancos estadounidenses, especialmente porque la sospecha puede llevar a los clientes a correr a estos bancos para retirar su dinero?

https://www.thestreet.com/ technology/two-us-banks- collapse-in-48-hours-which- one-is-next

TERCERA QUIEBRA

Los reguladores incautaron el banco Signature, en la tercera mayor quiebra bancaria de EEUU.- Los reguladores incautaron el banco regional de Nueva York Signature Bank dos días después de cerrar el banco Silicon Valley, mientras que los supervisores del sistema bancario intentan restaurar la calma antes de que los mercados abran el lunes. Han destituido a los directores de este banco.

Signature se convierte en el tercer banco más grande en quebrar de EEUU, detrás del banco Silicon Valley y Washington Mutual en 2008. Signature tenía $ 110.000 millones en activos al 31 de diciembre, ocupando el puesto 29 entre los bancos estadounidenses. Tenía $ 88.000 millones en depósitos a esa fecha.

Una declaración conjunta de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, del presidente de la Fed, Jerome Powell, y del presidente de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, Martin Gruenberg, dijeron que se recuperarían todos los titulares de depósitos, pero que no estarán protegidos los accionistas y ciertos tenedores de deuda no garantizados.

Signature sirvió a clientes en el mundo de las criptomonedas. Al igual que Silvergate Bank, otro banco amigable con las criptomonedas que dijo la semana pasada que se liquidaría voluntariamente, había estado sufriendo una salida de depósitos a raíz del colapso del intercambio de criptomonedas FTX. El valor de algunos de sus valores también había bajado debido a un aumento en las tasas de interés.

https://finance.yahoo.com/ news/regulators-seize- signature-bank-in-third- largest-us-bank-failure- 231404695.html

GARANTÍAS

Los reguladores salvaguardarán los depósitos en el banco Silicon Valley, incluido el dinero que no esté cubierto por el seguro federal, anunciaron el Departamento del Tesoro, la Fed y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos en un comunicado conjunto emitido este domingo. Los depositantes tienen acceso a su dinero a partir de hoy lunes 13 de marzo.

La Fed dijo también que se ofrecerá financiación a los bancos a través de una nueva instalación para ayudar a garantizar que los bancos puedan cumplir con todos los retiros de los depositantes. Cualquier pérdida del Fondo de Seguro de Depósitos para respaldar a los depositantes que excedieron el límite protegido de $ 250.000 «será recuperada mediante una evaluación especial de los bancos, según lo exige la ley».

La financiación de la Fed estará disponible a través de la creación de un nuevo programa de financiación a plazo bancario, que ofrece préstamos de hasta un año a bancos, asociaciones de ahorro y uniones de crédito que prometen bonos del Tesoro, deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas, y otros activos aptos como garantía.

Según la Fed, el programa de financiación será una fuente adicional de liquidez contra valores de alta calidad, eliminando la necesidad de una institución de vender rápidamente esos valores en tiempos de estrés. La Fed dijo que está vigilando cuidadosamente la evolución de los mercados financieros.

https://finance.yahoo.com/ news/us-government-guarantees- all-silicon-valley-bank- deposits-money-available- monday-223546372.html

¿ EFECTO DOMINÓ ?

Según la Fed de Dallas, la caída del mercado inmobiliario en EEUU, Alemania y Finlandia, amenaza con provocar un efecto dominó en la vivienda mundial, en el que se retiran los inversores, a la vez que podría arrastrar incluso a mercados como los de España e Italia. El mercado de la vivienda parece mostrar un estado ‘espumoso’ con signos de sobrevaloración que se extienden más allá de EEUU, afectando a la mayoría de las economías avanzadas. La crisis sanitaria y los bajos tipos de interés han puesto la guinda a la burbuja.

La crisis y los confinamientos llevaron a que las familias diesen un mayor uso a la vivienda, mientras que los bajos tipos de interés animaron a muchas familias y, sobre todo a inversores, a lanzarse a la compra de inmuebles por su mayor rendimiento en un entorno de tipos de interés muy bajos. Este comportamiento febril ha destacado en países como Alemania, EEUU o Países Bajos. Los tipos hipotecarios han subido más rápido en Alemania e Italia, registrándose, por el contrario, incrementos algo menores en Francia y España.

https://www.eleconomista.es/ vivienda-inmobiliario/ noticias/12180444/03/23/La- caida-del-inmobiliario-en- Alemania-y-EEUU-amenaza-con- desencadenar-un-efecto-domino- en-la-vivienda-global-segun- la-Fed-de-Dallas.html

Enlace al vídeo completo en español: