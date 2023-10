Los precios de las viviendas de lujo en España se mantienen estables y resisten a las subidas de tipos de interés

El incremento en el coste de la vivienda y la escasez en la oferta continúan siendo temas centrales del debate inmobiliario. De acuerdo con los informes más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda experimentó un aumento de una décima durante el segundo trimestre del año, elevando la tasa de variación anual al 3,6%. No obstante, este incremento no ha afectado de manera particular a un segmento del mercado inmobiliario. Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario y director general de ACV Gestión Inmobiliaria, señala que las viviendas de lujo no han registrado un alza en sus precios durante el último año. Los datos proporcionados por el INE indican un descenso del 10,5% en el número de transacciones de compraventa de viviendas en julio con respecto al año anterior, una caída que, a diferencia de la vivienda habitual, Iñaki Unsain atribuye a la falta de demanda de compradores de inmuebles de lujo. Según el experto, “son viviendas con un coste de mantenimiento muy alto; la tendencia a tener menos hijos y menos necesidad de espacio han contribuido a que la demanda haya bajado y su precio no haya aumentado significativamente“. Sin inflación en el mercado de la vivienda de lujo El ex presidente de AEPSI (Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliarios) señala que la compra sin necesidad de financiación externa ha convertido a las viviendas de lujo en un activo que no se ha visto especialmente afectado en el precio por la inflación. “El valor de estos activos está bastante estancado en el mercado y muchos propietarios ofrecen buenos precios de compra si se acepta un pago al contado”, menciona Unsain. Según el informe ‘El mercado de la vivienda de lujo en España 2023’ realizado por Hiscox, en 2022 hubo 8.000 transacciones de inmuebles con un valor superior a los 3 millones de euros, un incremento de un 55% respecto al año anterior. Para Unsain, el aumento de los intereses por parte del Banco Central Europeo (BCE) no va a suponer un freno para las transacciones de vivienda de lujo. “La subida de los tipos de interés puede endurecer las condiciones de financiación en general, pero las personas que compran viviendas de lujo suelen hacerlo al contado, por lo que no se ven tan afectadas por estos cambios”, menciona el Personal Shopper Inmobiliario. Viviendas pequeñas en zonas exclusivas Iñaki Unsain destaca el aumento de la demanda de viviendas de lujo en zonas exclusivas del centro de las ciudades, un segmento de las viviendas de lujo que ha crecido tanto para el comprador inversor como para el particular. “Esta demanda, la cual es muy solvente, proviene un 95% de extranjeros con una capacidad económica muy alta que buscan propiedades exclusivas en zonas céntricas y destacadas de ciudades como Barcelona o Madrid”. Los edificios históricos se han convertido en reclamo para este tipo de compradores. Tal y como señala el experto inmobiliario, “las construcciones de principios del siglo XX, con historia y presencia arquitectónica se han convertido en objeto de atracción para inversores y compradores que pueden permitirse adquirir este tipo de viviendas al margen del momento actual”.