No tengo palabras para agradecer las muestras de solidaridad que he recibido. Gracias infinitas, y prometo no defraudarlos. A veces, me emociono cuando escribo. No es malo tener emociones porque somos seres emocionales, aunque quieran convertirnos en robots desalmados.

Bailando en la Oscuridad

Mensaje musical de Björk https://www.youtube.com/watch? v=P6m54Jiqknc

“ Lo hemos visto todo” https://www.youtube.com/watch? v=zMFdDcdqFZY

“ Todo está lleno de Amor” https://www.youtube.com/watch? v=Y6B5ulQEDTQ

Cansancio y escepticismo

¿Qué significa ser normal?

Lucha contra la adversidad

Encuentra tu fuerza interior

Enfrenta lo desconocido con coraje

La oscuridad se ilumina con la danza del guerrero

En este mundo, todos estamos bailando en la oscuridad de uno u otro modo. El baile en la oscuridad es un símbolo de soledad y melancolía. Puede ser tanto una representación artística de lucha y expresión emocional como un símbolo de soledad o misterio.

“Bailar en la oscuridad” es una expresión que se utiliza para describir una situación en la que se enfrenta la incertidumbre, la falta de claridad o la dificultad. Se puede referir a vivir una experiencia sin tener una comprensión completa de lo que está sucediendo, afrontar desafíos desconocidos o enfrentarse a situaciones difíciles sin una guía clara.

La metáfora sugiere que, al igual que bailar en la oscuridad, puede ser un acto desafiante y arriesgado, también puede llevar consigo una sensación de libertad, expresión y adaptabilidad. Implica enfrentar lo desconocido con valentía y creatividad, incluso cuando las circunstancias pueden ser difíciles de entender o controlar.

“Cantando en la oscuridad” es otra expresión metafórica. Se refiere a la idea de expresarse uno mismo, ya sea a través de la música, la voz o cualquier forma de expresión artística, en medio de la incertidumbre, desafíos o momentos difíciles. Implica encontrar la fuerza interior para compartir emociones, pensamientos o talentos. Puede representar la valentía de ser auténtico y expresarse a pesar de las adversidades, transmitiendo un mensaje de esperanza, resistencia y creatividad en momentos difíciles.

CONMOVEDOR

En el ámbito cinematográfico, como en la película “Bailar en la Oscuridad” de Lars Von Trier, este acto puede simbolizar una expresión artística que refleja la lucha contra la adversidad y la oscuridad de la vida. La trama de la película muestra a Björk o Selma, una mujer inmigrante checa que lucha contra la ceguera progresiva y busca desesperadamente salvar a su hijo de la misma enfermedad. En este contexto el baile representa una forma de expresión emocional frente a las dificultades. Esta película me conmovió.

Björk, es una destacada cantante islandesa. Su música innovadora y su estilo único la han llevado a ser reconocida a nivel mundial. Además de su éxito en la música, Björk ha incursionado en el cine, destacando su papel en la película “Bailar en la oscuridad” en el año 2000, donde recibió premios por su canción original “Lo hemos visto todo”. Björk ha logrado trascender fronteras y cautivar a audiencias con su voz única y su creatividad sin límites.

Su música y actuaciones en vivo son emotivas y poderosas, lo que le ha generado un gran cariño y admiración. Me emociona igual que la cantante irlandesa fallecida Dolores Riordan. En sus presentaciones, Björk logra transmitir emociones intensas que resuenan en sus seguidores, creando una experiencia única y conmovedora. Su capacidad para expresar sentimientos universales como el amor, la conexión y la vulnerabilidad ha contribuido a que sea tan amada por sus fans.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Bj%C3%B6rk

EXPERIENCIAS

“Todo está lleno de amor” es una experiencia musical conmovedora y significativa. Transmite un mensaje profundo sobre el amor y la conexión. La letra de la canción habla de la presencia omnipresente del amor en el mundo y cómo este se puede manifestar de diversas formas. Björk invita a confiar en el amor, a pesar de las circunstancias, y a reconocer que el amor está presente en todo lo que nos rodea.

“Lo hemos visto todo” es una pieza conmovedora y poderosa dentro del repertorio de la artista. En esta canción, Björk canta sobre la intensidad de las emociones compartidas con su pareja y cómo, a pesar de haber experimentado mucho juntos, siente que han llegado al límite. La letra refleja la complejidad de las relaciones humanas y la sensación de haber agotado todas las posibilidades.

“Lo he visto todo” se usa comúnmente para transmitir la sensación de haber experimentado una amplia gama de cosas o situaciones, lo que a menudo implica una sensación de no estar impresionado debido a una exposición extensa. Esta frase se usa típicamente para indicar que alguien se ha encontrado con una variedad de acontecimientos, lo que a menudo implica un nivel de escepticismo o cansancio del mundo.

NORMALIDAD

La normalidad se entiende como ajustarse a las normas, comportamientos y características consideradas habituales o aceptables dentro de una sociedad o grupo específico. Pero se puede cuestionar la noción de normalidad, ya que lo que se considera normal en un entorno puede no serlo en otro. Además, la diversidad humana implica que cada ser humano es único y puede alejarse de ciertas normas, sin que esto signifique que esté fuera de lo común o sea incorrecto.

¿Qué significa ser normal? El mayor error que podemos cometer es pensar que ser normal significa ser como los demás, que debemos esforzarnos por ser como los demás para ser aceptados en la tribu, y si no lo hacemos, seremos excluidos. Éste sería el mayor error dice Vital Frosi. Lo normal es que cada uno experimente su propio personaje en el gran teatro del mundo.

Ser normal no es ser como los demás. Si somos un alma eterna, ahora encarnada en este cuerpo, y cada uno de nosotros ha tenido cientos o incluso miles de vidas anteriores, siendo el alma la conciencia, evolucionando en cada vida, ¿cómo puede haber dos conciencias iguales? ¿Cómo podemos esperar que todas se comporten, actúen y comprendan de la misma manera?

Quizás una de las mayores decepciones de la vida radique en el comportamiento individual, ya que muchas personas intentan sin descanso estar a la altura de los demás como colectivo, o incluso como alguien que destaque. Por supuesto, los buenos ejemplos también deben dar buenos frutos para ayudar a la humanidad; después de todo, estamos en una escuela para almas encarnadas.

En una obra de teatro, cada actor interpreta su papel. Ésta es la belleza del teatro. No puede haber dos conciencias iguales porque una se descarta. No hay lugar para duplicados en la biblioteca del Sol Central. Tu historia será única y sin precedentes y ninguna otra conciencia podrá añadirla en el futuro.

No estás aquí en esta escuela para copiar. Estás aquí para crear tu propio estilo, tu propio libro de la vida. Ese libro será leído para siempre en el universo infinito. Así que ser normal no es ser lo mismo que otra persona. Ser normal es ser tú mismo. Ser normal es escribir tu propia historia personal, sin añadir nada de los demás. Ser normal es ser tu propia conciencia. Y eres único, individual y completo porque nadie puede escribir tu historia. Es tu marca registrada. Es tu propia conciencia. Soy Vital Frosi y mi misión es la iluminación.

https://finalwakeupcall.info/ es/2024/02/27/el-lenguaje-de- una-conciencia-despierta-2/

CURIOSO

