La UAL acoge esta semana el preámbulo de los CAU 2023

Será sede de dos fases previas el jueves por la mañana, la de baloncesto, en la que la Universidad de Almería buscará su clasificación en ambas categorías masculina y femenina, y la de voleibol, en la que ya tiene plazas para la fase final, al igual que en el resto de modalidades convocadas en una edición de vuelta absoluta a la normalidad tras la pandemia

Con muy poco por decirse para la conformación definitiva de los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2023, la UAL dejará esta semana cerrados los cuadros de competición en baloncesto y en voleibol, toda vez que acoge ambas fases previas, a disputarse en la mañana del jueves. En realidad iban a ser tres, pero finalmente no hará falta la clasificatoria de pádel al producirse la renuncia de la Universidad de Cádiz, dejando así vía libre a la entrada de Loyola y Almería. De las dos que sí se van a jugar, tan solo en una tienen participación las selecciones almerienses, en concreto las de baloncesto masculino y femenino. Ellos abrirán el programa con su partido frente a Loyola a las 11.00 horas y ellas lo cerrarán midiéndose, a partir de las 13.00 horas, a la Universidad de Jaén. Sendos encuentros se van a disputar en el pabellón UAL, junto al comedor universitario.

Respecto al voleibol, precisamente esas dos universidades, las de Loyola y Jaén, se verán las caras en categoría masculina el mismo jueves, a las 13.00 horas, en el pabellón del Centro Deportivo de la UAL. Con ello quedará todo resuelto para la conformación de los cuartos de final de todas las modalidades de equipos convocadas, si bien el pistoletazo de salida de los CAU 2023, pasada este preámbulo que organiza UAL Deportes, será individual. Y es que el próximo fin de semana, en concreto el domingo día 12 de febrero, se realizará la competición de campo a través. Será en una sede conocida como la del Campus Náutico de la Universidad de Granada (embalse de Cubillas), en el término municipal granadino de Albolote. La Universidad de Almería contará con seis participantes en categoría masculina y con una en categoría femenina.

De entre ellos, José María Leiva, con varios triunfos como el de la Carrera Popular UAL en 5 kilómetros, de la Escuela Superior de Ingeniería, acude con mucha ambición, presentando igualmente un buen nivel el resto, que son Miguel Carrillo, Sergio Espínola y Javier Jiménez, de Educación, Juan José López, de la ESI, y Jesús Soriano, de Ciencias Experimentales. Respecto a ella, es Laura López, también muy motivada para realizar un buen papel, en su caso procedente de la Facultad de Ciencias de la Educación. Será la primera en tomar la salida, ya que la prueba femenina se ha programado para las 12.30, previo reconocimiento del circuito, y la masculina está fijada para las 13.30 horas. El trazado es de 1.450 metros, con cuatro vueltas y 6.000 metros para las chicas y con cinco vueltas y 7.500 metros para los chicos. Además de las individuales, habrá clasificación por equipos.

Respecto a ambas citas inminentes, Manuel Calvo, responsable de Competiciones Externas de UAL Deportes, ha transmitido mucha ilusión y confianza. Así, “en la previa de baloncesto, que jugamos en nuestro pabellón, creo que tenemos muchas posibilidades de lograr la clasificación tanto en masculino como en femenino, ya que se está trabajando muy bien, especialmente tras la vuelta de las vacaciones de Navidad y la finalización del período de exámenes, con entrenamientos más intensos y con la incorporación de todos los deportistas federados”, ha explicado textualmente. En ello basa su optimismo de que “con el buen trabajo y el esfuerzo que están realizando, se va a lograr que los dos equipos estén en Sevilla del 14 al 16 de marzo, junto con los equipos de fútbol sala, que también allí y en la misma fecha tendrán su competición”.

En cuanto al campo a través, “en Granada, como viene siendo habitual los últimos años”, la selección de la UAL estará compuesta por atletas seleccionados a través de su participación en el Trofeo Rector, que se celebró el pasado 3 de diciembre en El Toyo: “Es difícil saber el nivel que nos vamos a encontrar, pero nuestros deportistas están muy animados y con ganas de disfrutar de la prueba y hacer un buen papel”. De su clasificación dependerá también el que sean seleccionados para acudir al Campeonato de España, que será muy pronto, “el 11 de marzo, con Soria como sede”. Siguiendo con modalidades individuales, la natación volverá a ser en Granada, el 17 y el 18 de marzo: “Al igual que ha ocurrido en los últimos años, esperamos formar un buen equipo y traernos algunas medallas para la Universidad de Almería”. De momento, “está abierto el plazo de inscripción y ya contamos con siete nadadoras y dos nadadores, así que tendremos una buena representación”, ha valorado de modo textual.

Entre individuales y colectivos, el pádel trae “la novedad de este año en cuanto a sistema de competición”, ya que “ha pasado de disputarse como modalidad individual a disputarse por equipos, con enfrentamientos entre universidades a tres partidos, uno por categoría, masculino, femenino y mixto”. Calvo ha puntualizado que “se han formado dos grupos con cuatro universidades en cada uno de ellos; los dos primeros se clasifican para semifinales y los otros dos jugarán por los puestos del 5º al 8º”. Con este sistema “todos se garantizan disputar el mismo número de partidos y mantenerse en la competición hasta el último día”. La representación de la UAL estará formada por “dos jugadores en categoría masculina y tres jugadoras en la categoría femenina, en la que hay que lamentar que se haya quedado fuera una jugadora de buen nivel por incompatibilidad con el trabajo”. Con todo, ha matizado que “es algo muy importante, puesto que el año pasado no tuvimos representación femenina en esta modalidad y para nosotros es una satisfacción que las chicas igualen en participación a los chicos”.

Lo dicho anteriormente, en este deporte ya se tiene la clasificación y coincidirá con el balonmano en Córdoba del 21 al 23 de marzo. Esa modalidad precisamente suele ser foco de alegrías para una UAL que, en todo caso, tiene depositadas muy altas expectativas en esta vuelta absoluta a la normalidad tras la pandemia: “Tenemos por delante unos CAU en los que la Universidad de Almería va a seguir luchando por mantenerse en los puestos altos, buscando meterse en los Campeonatos de España: como siempre, los equipos de balonmano, especialmente el femenino, que ya el año pasado logró el oro en el andaluz y el bronce en el nacional, los de fútbol sala, con dos subcampeonatos el curso pasado y la clasificación para los CEU, los equipos de fútbol 11, siempre una garantía y, por supuesto, los equipos de voleibol, van a competir por subir al podio y, con el trabajo que vienen haciendo durante todo el curso, van a lograr los objetivos casi con total seguridad”.

Manuel Calvo ha abundado sobre el sistema de trabajo: “En todas las modalidades, la participación en los grupos de entrenamiento ha sido muy alta y eso aporta un plus de motivación a los que han sido preseleccionados para preparar estos CAU, y, por supuesto, hace que el nivel competitivo sea aún mayor”. De entre todos, “me gustaría destacar como en fútbol 11 femenino hemos tenido casi 40 chicas entrenando, para hacer una preselección de 30, cuando nunca habíamos completado este número máximo que nos permite el reglamento”. Además, “teniendo en cuenta que el equipo de fútbol sala cuenta también con 20 jugadoras preseleccionadas y que ninguna de ellas coincide con las que juegan en fútbol 11, es para estar muy satisfechos”. En ese sentido, “se puede decir que pocas universidades cuentan con dos equipos femeninos totalmente diferenciados, ya que es habitual que muchas jugadoras participen en los dos a la vez pese a ser dos disciplinas diferentes”.

El ‘pero’ este año ha llegado con el rugby-7 femenino, única competición que queda sin participación de la UAL este año: “Tenemos que disputar fase previa únicamente en baloncesto, mientras que el resto de equipos consiguieron su clasificación por los resultados que obtuvieron en la fase final del curso pasado, incluido el rugby-7 femenino, pero a pesar de que estaba clasificado, finalmente no hay suficientes jugadoras”. Se ha intentado, pero no ha sido posible: “Hemos estado entrenando desde octubre, buscando que se fuesen incorporando estudiantes, pero no se ha juntado un grupo de al menos diez jugadoras para acudir al CAU, una pena, porque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en intentar que el equipo saliera adelante”. Tras varios años consecutivos con pleno, esta vez no será así dada esa ausencia, pero se insiste en el optimismo de cara a lo que se pueda conseguir. Toda la información, así como los resultados actualizados cuando se vayan produciendo, se encuentra en la web www.deporteuniversitarioandaluz.org.