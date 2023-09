La Policía Local de Adra ha tramitado más de 200 denuncias por actos incívicos en el municipio durante este verano

“Seguimos intensificando el control de conductas incívicas, como el arrojo de basura en lugares no permitidos o la no recogida de heces de animales en la vía pública”

El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Adra, José Crespo, ha mantenido una reunión con la Inspectora Jefa, el Subinspector, oficiales y jefes de grupos operativos de la Policía Local, para hacer balance del verano abderitano en materia de seguridad. Según han informado, han sido más de 200 denuncias por actos incívicos las interpuestas en el municipio en época estival, actos que, como ha indicado el edil “cometen unos pocos pero que nos perjudican a todos” y para acabar con ellos, “seguiremos trabajando, intensificando el control en conductas que no podemos tolerar, como el arrojo de basura en lugares no permitidos o la no recogida de heces de animales en la vía pública”.

Como ha asegurado Crespo “desde este equipo de Gobierno seguimos en el empeño de conseguir un municipio cada vez mejor, para ello seguiremos reforzando los servicios que ofrecemos, pero también es importante que contemos con el apoyo y colaboración de los ciudadanos”. Además, ha agradecido “la importante labor de la Policía Local, que ha velado día y noche por la seguridad de abderitanos y abderitanas” y ha asegurado que “seguiremos en esa senda de trabajo, para acabar con las malas praxis en nuestras calles, concienciando y sensibilizando a la población, para que juntos consigamos que Adra sea el municipio que queremos, un lugar en el que impere el civismo”.

Tal y como reflejan los datos aportados por la Policía Local, la mayoría de estas denuncias tienen que ver con el consumo de alcohol en la vía pública, miccionar en la calle o el arrojo de basura en el contenedor fuera del horario permitido. En este punto, cabe recordar que, desde este mes de octubre, el horario permitido para arrojar basura en los correspondientes contenedores es de 18:00 a 22:00 horas.

Asimismo, durante esta reunión, se ha hecho balance en materia de seguridad de la Feria y Fiestas de Adra 2023, que se ha desarrollado “sin incidentes” gracias al dispositivo establecido y el buen comportamiento de abderitanos, abderitanas y visitantes”. Un dispositivo que este año ha incorporado nuevas tecnologías, como una cámara de vigilancia portátil que ha adquirido el Ayuntamiento de Adra para la Policía Local, para el control y vigilancia de eventos, así como para gestionar el control de masas en eventos de mayor envergadura.