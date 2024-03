Hay que recordar quiénes somos constantemente para superar los problemas.

Tú eres Eso

“ Yo soy Dios”

La Ley del Uno

“ Yo soy el que S oy”

Creador Único Infinito

Doctrina de la Unidad

Servicio desinteresado

Crecimiento espiritual

Interconexión Universal

Unidad divina en la vida cotidiana

En mi blog hay un botón de donaciones:

https://miski-liu-suria. blogspot.com/

https://www.paypal.com/donate? token=GqtvKerQIdVo8TyKjg_ iv2MuyXMs0Dp9D_ MKdXSm2pTgAoRrQzSQ8dCk4FZT2myM McO1q-Nz-DcRAVTI

No somos una parte de Dios, somos el propio Creador del universo manifestado en forma humana, lo que significa que todas las limitaciones son falsas y que el miedo es un engaño que no nos pertenece, porque nuestra conciencia es libre, infinita e ilimitada, ya que somos creadores de universos.

La creencia en un Dios interno se refiere a la idea de una Divinidad presente dentro de cada individuo, en contraposición a la creencia en un Dios externo, que sería una deidad separada y fuera de uno mismo. Esta concepción sugiere que la conexión con lo Divino se encuentra dentro de cada ser humano, en su interior, en lugar de buscarla externamente. Mientras que el ateísmo se centra en la falta de creencia en un Dios externo, la creencia en un Dios interno implica una conexión íntima con lo Divino.

SABIDURÍA

En la doctrina de Sankara, la frase “Tat Twam Asi” significa “Tú eres Eso“. Esta expresión refleja la enseñanza fundamental de la No Dualidad, donde se establece la identidad entre el individuo y la Realidad Suprema. ‘Tat’ se refiere al Brahman absoluto y eterno, a la realidad última, y ‘Twam’ al individuo. Esta afirmación apunta a la comprensión de que la esencia del individuo es idéntica a la esencia divina universal, Brahman. “Tat Twam Asi” resume la idea de que el individuo y lo Divino son uno y lo mismo en la doctrina de Sankara.

Según The Times of India, la sabiduría del “Tat Twam Asi” del Chhandogya Upanishad destaca la interconexión de toda la existencia en una Unidad singular. Guía a uno a darse cuenta de la naturaleza no dual de la existencia e insta a la introspección para comprender nuestra verdadera Esencia Divina.

http://timesofindia. indiatimes.com/articleshow/ 106732418.cms?utm_source= contentofinterest&utm_medium= text&utm_campaign=cppst

En la doctrina de Sankara, la frase “Aham Brahmasmi” significa “Yo soy Dios“. Esta afirmación refleja la enseñanza fundamental de la no dualidad, donde se establece la identidad entre el individuo y la realidad suprema. ‘Aham’ se refiere al yo individual y ‘Brahman’ a la realidad última. Por lo tanto, “Aham Brahmasmi” resume la idea de que la esencia del individuo es idéntica a la esencia divina universal, Brahman.

Esta declaración no implica un sentido egocéntrico, sino que señala la comprensión de que la verdadera naturaleza del individuo es idéntica a la esencia divina universal. Sankara sostiene que el Ser único, Brahman, es la realidad última y que el yo individual es una manifestación de esta realidad suprema. Esta enseñanza se basa en la no dualidad, donde no hay separación entre el individuo y lo divino, sino una unidad subyacente.

La doctrina de Sankara se centra en el concepto del Ser único, en contraposición al vacío de los budistas. Sankara, un filósofo destacado de la India, es conocido por su doctrina Advaita Vedanta, que sostiene que la verdadera identidad esencial del yo individual es Dios mismo. Esta enseñanza se basa en la afirmación del Ser único y se refleja en pasajes como “Yo soy el que Soy” y “No temas, yo soy Dios”.

La doctrina Advaita Vedanta enseña que solo hay una realidad en el universo, llamada Brahman, y que todo lo demás es ilusorio. Según esta doctrina, la parte más íntima de uno mismo, llamada Atman, es idéntica a la Realidad Absoluta subyacente de todo el universo. Esta filosofía sostiene que el alma de cada individuo es igual que la Realidad Última, equiparando así el ser interior con Dios.

LA LEY DEL UNO

La Ley del Uno, también conocida como “el material de Ra” es una serie de conversaciones canalizadas con una entidad espiritual avanzada que sostiene que todos los seres humanos y la creación son un solo Ser: el Creador Único Infinito. Este concepto implica la idea de unidad y conexión entre todos los seres y la existencia misma.

Esta enseñanza promueve la unidad y la conexión entre todos los seres, destacando el poder del pensamiento, la creencia y la acción para influir en nuestra realidad y en nuestra vida. Se enfoca en el crecimiento espiritual, la sanación, el servicio y la búsqueda de la unidad con el Creador Único Infinito, lo que puede conducir a una transformación personal profunda y a una mayor comprensión de la interconexión de todo en el universo.

El objetivo de la Ley del Uno se centra en el poder del pensamiento, la creencia y la acción, y cómo estos moldean nuestra realidad y nuestra vida. Al comprender y aplicar estos principios, podemos influir en nuestra experiencia personal y colectiva, promoviendo la unidad, el crecimiento espiritual y la conexión con el Creador Único Infinito.

Esta enseñanza promueve la idea de que nuestro universo está inteligentemente diseñado y que al comprender y aplicar sus principios, podemos experimentar transformación personal, equilibrio y desarrollo espiritual. A través del poder del pensamiento, la creencia y la acción, se busca alcanzar la unidad con el Creador, lo que puede conducir a una mayor libertad personal, satisfacción y felicidad.

DOCTRINA DE LA UNIDAD

La doctrina sufí de la Unidad, también conocida como At-Tawhid, es un concepto central en el sufismo que se refiere a la afirmación de la unidad divina. Esta doctrina sostiene que hay una única realidad subyacente que une a toda la creación, y que todo emana de esa Fuente Única y que todo en el universo está interconectado y forma parte de una unidad mayor.

La doctrina de la Unidad afirma la existencia de una única Realidad Divina que subyace a toda la creación, promoviendo la idea de que todo emana de esa Fuente Única. Destaca la interconexión de todas las cosas en el universo, que todo está intrínsecamente unido y que forma parte de una unidad mayor. Esta doctrina busca ser la base teórica para la realización del Uno, es decir, comprender y experimentar directamente la unidad divina en la vida cotidiana.

La aplicación de la doctrina sufí de la Unidad en la vida cotidiana permite a los seres humanos vivir con una mayor conciencia espiritual y conexión con lo Divino. Algunas formas de aplicar esta doctrina incluyen mantener una conciencia constante de la unidad divina en todas las experiencias diarias, reconociendo que todo emana de una Fuente Única. También incluye reconocer la interconexión universal entre todas las cosas y tratar a los demás con compasión y respeto al verlos como parte de esa misma Unidad.

Esta doctrina integra prácticas espirituales como la meditación, la contemplación y la oración para profundizar en la comprensión de la Unidad Divina en la vida diaria, así como realizar actos de servicio desinteresado hacia los demás, reconociendo que al ayudar a otros se está sirviendo a esa misma unidad divina. Al aplicar estos principios en la vida cotidiana, se puede experimentar una mayor paz interior, armonía y conexión espiritual con el universo y con los demás.

NOTICIAS

EUROPA

REFLEXIONES

Según Lymerick, David Icke tenía razón sobre la manipulación por una fuerza no humana. https://rumble.com/embed/ v44sfwf/?pub=4

Según Benjamin Fulford , la organización Sol Negro ha dado un ultimátum a las sociedades secretas asiáticas: deben aceptar una federación mundial o enfrentarse a un conflicto. Estas personas pretendían convertir el planeta entero en una granja de animales humanos controlada por miembros de su tribu. https://benjaminfulford.net/ the-black-sun-organisation- issues-ultimatum-announce- world-federation-of-face- nuclear-holocaust/

El funcionario Alex Mena , le dice a O-Keefe que el Servicio de Impuestos Internos está yendo detrás de la gente pequeña y destruyendo vidas de personas usando tecnología de inteligencia artificial para espiar a ciudadanos y cuentas bancarias sin una orden o evidencia. Recortar los impuestos ayudará a forzar un jubileo. Si no se hace algún tipo de anuncio jubilar, entonces sería seguro el colapso civilizatorio. https://www.thegatewaypundit. com/2024/02/watch-okeefe- strikes-again-irs-official- tells-okeefe/

Anna Von Reitz opina que el viejo orden mundial está patas arriba. Esto sucede cada 26.000 años y cada vez que los seres humaos crean el impuesto sobre la tierra, comienza una nueva era bajo poderes diferentes. Dios arruinará a quienes arruinan la tierra. La vida es tan plana como un bocadillo de mantequilla de cacahuete y la nueva Tierra que viene no está al revés. Es bella, verdadera y correcta, y nos pertenece. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=237068

¿Por qué venden acciones y construyen búnkeres los billonarios?.- Según Michael Snyder, si quieres determinar lo que cree la gente, no escuches lo que dicen. Más bien, vigila de cerca lo que hacen realmente. En los últimos días, la bolsa ha flotado cerca de máximos históricos y los líderes empresariales nos han asegurado que se avecinan días difíciles. Pero mientras tanto muchos de los multimillonarios más famosos han hecho cosas que indican que están muy preocupados por lo que viene en el futuro. http://endoftheamericandream. com/why-are-billionaires- selling-off-stocks-and- building-massive-survival- bunkers/

CIENCIA

La N asa transforma en música imágenes impresionantes del cosmos. https://actualidad.rt.com/ actualidad/501232-nasa- transformar-musica-imagenes- cosmos-telescopios

Científicos avanzan hacia la creación de un antídoto para el veneno de las serpientes. https://sputniknews.lat/ 20240304/cientificos-avanzan- hacia-la-creacion-de-un- antidoto-para-el-veneno- mortal-de-las-serpientes- 1148704938.html

Hallan reservas de hidrógeno para alimentar a toda nuestra civilización durante siglos.- Un informe del Servicio Geológico de EEUU asegura que hay suficiente hidrógeno natural atrapado en el subsuelo para satisfacer la demanda prevista durante cientos de años. https://www.elconfidencial. com/tecnologia/novaceno/2024- 02-26/encuentran-reservas- hidrogeno-natural-para-siglos_ 3837823/?utm_source=pocket- newtab-es-es

Científicos japoneses descubren la causa del envejecimiento en las células humanas.- El estudio publicado en ‘ Nature ‘ afirma que los daños en las membranas convierten a las células en senescentes, una teoría que hasta ahora no se contemplaba. https://www.larazon.es/salud/ cientificos-japoneses-afirman- haber-descubierto-causa- envejecimiento-celulas- humanas_ 2024022265d74923344c980001b607 40.html?utm_source=pocket- newtab-es-es

Según Elizabeth George, un nuevo tipo de satélite usa un sistema para fabricar combustible desde el aire a su alrededor en órbita terrestre muy baja. Esto haría que el dispositivo fuera más ligero y alargaría su vida útil mediante un motor de plasma aeróbico. https://www.gearrice.com/ update/this-satellite-would- produce-energy-with-the-air- around-it-no-need-for-fuel/

MENSAJES

Mensaje de los Ángeles .- Imagina que tienes una televisión mágica. Aparecería en la pantalla lo que estuvieras pensando. Cuanta más emoción sientas acerca de tus pensamientos, tanto mayor será la claridad y el detalle. https://www.visionsofheaven. com/AAngels/newsletter-2024- 0302.html

Según Bennett Ross, tu fuerza y confianza emanan de tus convicciones, no de la aprobación externa. No dejes que tu autoestima dependa de la validación. Libérate de preocuparte por el juicio de los demás. Desmonta falsas creencias, patrones arraigados y respuestas condicionadas. Eso ha oscurecido durante mucho tiempo la verdadera esencia de tu Ser. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=237094

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/UQlq1Xi1ovc