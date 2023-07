La India es un libro abierto

Las cosas no son lo que parecen ser. Estamos tan acostumbrados a estar confundidos que no podemos reconocer la verdad cuando está abiertamente frente a nosotros. La gente tiende a engañarse a sí misma. La empuja el miedo en su mente. El problema de tener una mente abierta es que otras personas insisten en tratar siempre de poner algo en ella. No puedes controlar el comportamiento de los demás, pero siempre puedes elegir cómo responder a él. Todo esto se deriva de la enorme cantidad de información que se ha vertido durante las últimas semanas sobre la RV. No se ha cumplido ninguna de las fechas señaladas para su activación.

https://dinarchronicles.com/ 2023/07/23/the-office-of- poofness-weekly-report-update- from-poof-susan-and-dj-7-23- 23/