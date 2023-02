La Gran Fuga

Divide y vencerás

Estalla el despertar

Se acerca la tormenta

La verdad tiene un precio

La diosa de la prosperidad

Emponderamiento personal

O piniones poco convencionales

David Wilcock está desaparecido

“La gran evasión” o “El gran escape” es una película bélica de 1963 producida y dirigida por John Sturges, basada en los hechos sucedidos en el campo de prisioneros de guerra de Stalag Luft III, situado en las cercanías de la ciudad de Zagan, Polonia. Los alemanes, cansados de los intentos de fuga de los aviadores, deciden agrupar a los más peligrosos en un solo lugar: un campo de prisioneros de máxima seguridad con guardianes expertos, del que se dice que es imposible fugarse. Toda una alegoría de la matrix.

https://es.wikipedia.org/wiki/ The_Great_Escape

Fugarse es apartarse de algo malo o perjudicial, para evitar un daño, disgusto o molestia. Según Peter B. Meyer, millones de seres humanos están descubriendo la verdad en todo el mundo. Se están derrumbando los muros de la división, y por eso están entrando en pánico los inicuos. Los iniciados están rompiendo filas en varias ocasiones, pues ven que el silencio no es una opción, dada la dirección que está tomando el mundo.

La gente ve que su mundo está cambiando y quiere entender qué está pasando y por qué. Quieren estar informados y preparados. Quieren la libertad de tomar decisiones con conocimiento de causa, en lugar de que les digan lo que tienen que hacer los mismos que han arruinado la economía.

El despertar tiene un precio: puede ser difícil de procesar. Sobre todo es aún más difícil convencer a los demás y abrirles los ojos. Lo importante es ver todas estas injusticias que se podrían haber evitado fácilmente. No basta con explicarlo. Tienen que verlo ellos mismos para que se convenzan.

Es triste ver cómo se zarandea a la gente no despierta, sin tener ni idea de lo que está pasando realmente. Pero incluso eso es un oleaje diseñado, aunque puede ayudar a que todo el mundo entre en razón y comprenda la realidad actual. Millones de personas acuden a fuentes de noticias alternativas e intentan comprender lo que está ocurriendo, y tropiezan con realidades que nunca antes habían considerado o imaginado.

Cuando se conoce la verdad, los despiertos son responsables de compartirla, pero también de disfrutarla. La hora es tardía, el marco temporal en el que vivimos es embarazoso, requiere una conciencia óptima y acciones rápidas.

La verdad tiene un precio: es el fin de las ilusiones en las que la gente había basado su vida. Muchos se sienten ahora perdidos y asustados. El caos provocado tiene exactamente ese propósito. Pero en paralelo, supone un enorme estímulo para el espíritu humano, espoleado por una conciencia emergente y una profunda sensación de creciente empoderamiento personal.

Es posible que muchos no reconozcan estos cambios energéticos emergentes, aparentemente confusos, como el proceso creativo que está en marcha. El despertar es ante todo un proceso transformador, que elimina lo irreal y lo que inhibe el desarrollo personal.

Divide y vencerás, engaño, cambios de nombre a la inversa de súbditos y jugadores, fiscalidad fraudulenta, tecnologías avanzadas; positivo significa negativo, libertad significa guerra, etc. La conciencia es la respuesta, el miedo es el último medio de control. Únete a la naturaleza, sé tú mismo y conoce quién eres. Sólo las almas honestas y sinceras tienen la oportunidad de pasar el examen al mundo de 5-D.

https://finalwakeupcall.info/ es/2023/02/07/se-acerca-la- tormenta/

NOTICIAS

CURIOSO

REFLEXIONES

Los cambistas parecen elegir naciones cristianas para hacer la guerra entre sí. ¿Por qué? https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5303912/pg1

Cuando entiendes que tu cuerpo físico es un avatar para que Dios experimente el mundo físico, te conviertes en una fuerza de la naturaleza. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5356807/pg1

La Madre Tierra es un ser consciente y sintiente. Está viva. Ella es la que está a cargo aquí. Ella puede cambiar nuestra vida en un solo día a través de terremotos, erupciones volcánicas o eventos climáticos. No la subestimemos porque es muy poderosa. https://www.youtube.com/watch? v=reGlno9aUpw

Elon Musk opina que “está sucediendo a lgo extraño: se acerca la próxima era glacial.” https://www.youtube.com/watch? v=3UOtiLGi2kw&embeds_euri= https%3A%2F%2Fwww. godlikeproductions.com%2F& feature=emb_logo

El nivel del mar es estable en todo el mundo, y no existe ninguna crisis de «océanos en aumento» según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. https://www.brighteon.com/ 86092db1-e5e7-4e40-adae- 7d47f966e931

No se sabe nada de David Wilcock en cinco meses.- Sus seguidores han entrado en pánico porque David desapareció hace cinco meses. Su base de fans ha formado un equipo de investigación para averiguar qué le pasó. La mala noticia es que creen que ha sido secuestrado. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5349051/pg1

OPINIONES

Sanando tu linaje por Bethel Barr.- Sanar tu linaje significa cambiar tus creencias sobre ciertas formas de vivir y cómo percibes esa vida. Cambiar viejos hábitos que ya no te sirven, como el castigo corporal en el hogar y en la escuela, el maltrato familiar, las adiciones, los hábitos alimenticios poco saludables, son sólo algunos ejemplos.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/02/01/bethel-barr- healing-your-lineage/

Poofness dijo.- Todos nuestros problemas internos relacionados con el cónyuge, familiares y amigos inmediatos, nuestra posición financiera, nuestra salud, nuestra ética de trabajo y nuestra comprensión de estos elementos, son necesarios para nuestra tasa de supervivencia a largo plazo. Hemos esperado estos grandes cambios durante la última década y todos están aquí. Esto se predijo hace un par de décadas.

Los ancianos chinos han mostrado muchas cosas a lo largo de los años, principalmente compasión por la humanidad. En la mitología china hay una diosa que derrama prosperidad de la calabaza en su palma sobre la gente, y su nombre es Quan Yin, la diosa de la misericordia, y ella es figura muy importante en las disertaciones de los ancianos.

Es bastante asombroso ver la película actual desarrollarse con tanta claridad. El guion requiere muchos cambios durante estos tiempos. Esto significa sistemas financieros, políticos, religiosos, así como la tierra misma gruñendo a medida que se aplican tensiones tanto magnéticas como espirituales.

Todas las organizaciones diversas que tienen una mano en el bienestar de nuestra humanidad están muy activas en este momento, y mucho está pasando del lado de los ancianos. Para estar preparados para estos cambios tenemos que tener mucho cuidado con nuestra salud. La función de un ser humano es vivir, no simplemente existir.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=216943

CONSPIRACIONES

El canto de sirena por The Brickhouse Dispatch.- La guerra de quinta generación es la esencia del primer principio de Sun Tzu: «Toda guerra se basa en el engaño». Esta guerra no emplea soldados, tanques, ni bombas. Se infiltra en la mente para programar, convertir en armas y engañar a objetivos desprevenidos para abrazar su autodestrucción. Los seguidores del culto de la nueva normalidad no son conscientes de su condición de seguidores. Son simplemente personas normales y racionales que hacen lo que les dicen los encargados de su seguridad.

Para el 80% de la población con el gen de la oveja blanca, es un dogma la confianza en el sistema, y cualquier idea que lo desafíe se rechaza instintivamente, independientemente del coeficiente intelectual. Para el 20% con el gen de la oveja negra, es todo lo contrario. Las ovejas negras están dispersas en el rebaño, la mayoría de las familias tienen al menos un miembro con opiniones poco convencionales.

En lugar de culpar a los fabricantes por sus productos defectuosos, se les dijo a los consumidores que culparan a sus vecinos, conocidos y familiares, y muchos lo hicieron sin pensarlo dos veces. Las ovejas blancas repudiaron a sus propios parientes cuando el Gran Hermano les dijo que lo hicieran. Y luego se preguntan por qué las ovejas negras son tan paranoicas.

https://thebrickhousedispatch. substack.com/p/the-siren-song- of-normieville

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/mNYXEG0J_xo

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria. blogspot.com/

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/ cvguillermoherrera/

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

Ruego se suscriban al canal de mi hermana para ayudarla a crecer.

Mi hermana Rosa tiene este canal bilingüe de Arte y Literatura como Licenciada en Bellas Artes: