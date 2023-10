La Consejería de Agricultura firma un acuerdo con Endesa para impulsar la energía agrovoltaica

Durante el acto de firma del acuerdo, la consejera de Agricultura ha subrayado la apuesta de Endesa por la producción de energía limpia, como es la fotovoltaica, y ha dicho que “con esta investigación se demuestra que el sector energético es cada vez más sostenible y gran parte del negocio de Endesa en estos momentos se dedica a la energía sostenible”.

En este contexto, Carmen Crespo ha señalado la importancia que el Gobierno andaluz da a la colaboración público-privada “porque Andalucía no puede privarse de ninguna de las posibilidades en estos momentos y eso se consigue no solo desde la Administración pública, sino también teniendo sinergias y acuerdos de investigación con la empresa privada, que en estos momentos están dando lugar a energías limpias y a posibilidades de diversificación donde no podemos perder ni una sola de las oportunidades”.

Por su parte, el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, ha asegurado que “este acuerdo de colaboración es una oportunidad única de transferencia de conocimiento con la que poder avanzar en un sector primario que convive con el desarrollo renovable de Endesa. De esta forma, desde Endesa tendremos un enfoque hacia la agricultura regenerativa, con el fin de mejorar la salud del suelo y conservar su biodiversidad, reducir el impacto ambiental, con un modelo que permitirá, además, maximizar el rendimiento de las fincas, al tiempo que reducir la huella de carbono del sector agrícola. Para ello, nos comprometemos a utilizar tecnologías avanzadas y prácticas innovadoras que sean un referente de convivencia del sector primario con la energía renovable, y promoviendo el desarrollo rural alrededor de todas nuestras instalaciones”.