La Big Band de la UAL cosecha éxitos más allá del campus de La Cañada

El pasado 2 de junio ofreció un concierto en el Paraninfo de la Universitat Jaume I de Castellón. El público, que llenó el recinto, despidió a los músicos de pie y con una gran ovación

Con motivo de una actividad de intercambio, la Big Band de la UAL estuvo representando tanto a la Universidad como a la música en Castellón, ofreciendo un concierto el pasado 2 de junio en el Paraninfo de la Universitat Jaume I.

Se trataba de la segunda parte de la actividad de intercambio iniciada el pasado 3 de abril cuando la Big Band de la UJI dio un concierto en la Universidad de Almería. “Fue un concierto maravilloso en el Paraninfo de la Universitat Jaume I de Castellón que presentó un lleno total. El repertorio, con obras de nuestro director Julián Sánchez, es más complicado de lo habitual porque no es estándar, es contemporáneo y tuvo una acogida sensacional. Nosotros defendemos esta música a capa y espada, pero entendemos que siempre es más complicado para quien es ajeno a la música. Pero fue una experiencia extraordinaria, con el auditorio lleno y la gente aplaudiendo de pie al término del concierto”, ha explicado Ricardo Mateos, miembro de la Big Band UAL.

Antonio Abad, quien comenzó antes de la pandemia en la Big Band, valora de forma muy positiva las salidas para dar conciertos fuera de la UAL. “Me gustaría seguir viviendo este tipo de experiencias porque nos agrupa, nos une como grupo, y hace que nuestra relación se fortalezca y eso se refleja después cuando tocamos juntos. Hace que nuestra música suene mucho mejor. Además, creamos relaciones con otros músicos, podemos tocar con ellos y aprender muchas cosas nuevas”.

La Big Band de la UAL está formada por músicos universitarios y no universitarios. Los ensayos son los martes por la noche y tienen una duración de entre una hora y media y dos horas. “Se nos pasa volando el ensayo y lo pasamos muy bien. Soy trompetista, uno de los creadores de la Big Bandarax, y cuando me propusieron unirme a la Big Band de la UAL no me lo pensé”.

Lo mismo le pasó a Camilo Mejía, estudiante de Clasijazz cuando Julián Sánchez, director de la Big Band UAL, le propuso unirse. “Llevo dos años remando en este proyecto con mucho aprendizaje. He conseguido mucha experiencia a través de ensayos arduos”. Mejía ha destacado la gran afición al jazz que existe en Almería. “La historia jazzística de Almería se remonta en los años 80, han venido grandes músicos a tocar a esta tierra y es una historia arraigada que está latente entre jóvenes y mayores”.

Su experiencia como miembro de la Big Band UAL es muy positiva por eso anima a las personas que les guste el jazz a formar parte de este proyecto “porque, además de una Big Band, es una escuela. Con Julián Sánchez siempre se aprende algo. Todo aquel que esté dispuesto a abrir la mente con respecto a la música, tiene cabida aquí”.

La Big Band de la UAL comenzó a trabajar bajo la dirección del músico y trompetista Julián Sánchez en 2021. Desde entonces, la formación ha montado un repertorio variadísimo y de gran relevancia, como son las suites de Duke Ellington (‘Nut Cracker Suite’, ‘Far East Suite’, o ‘Black, Brown and Beige’), y han musicalizado además la famosa obra literaria del escritor inglés del siglo XIX Charles Dickens: ‘A Christmas Carol’ (Canción de Navidad). Algo que diferencia el trabajo de esta big band con el de otras formaciones comunes es la profundización a la que sus músicos están llegando con Julián Sánchez como director, en la escucha activa y el sonido de grupo a través de la improvisación libre y conducida.

Durante este tiempo Julián Sánchez ha compuesto y arreglado varias músicas originales para la formación: ‘Calima’, ‘El pequeño covid’, ‘Late Leite’, ‘P.C.I.’ y ‘Amas de casa’. Y dos temas de la Sun Ra Arkestra, ‘A call for all demon’ y ‘Love in Outer Space’