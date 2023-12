La Asociación Marroquí exige un trato de igualdad entre inmigrantes de diferentes nacionalidades

La ONG dedicada a la atención de los inmigrantes asegura que la burocracia ralentiza la inclusión de este colectivo

En el Día Internacional del Migrante quiere visibilizar la importancia de mejorar la atención a estas personas desde diferentes ámbitos

Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, ONG con presencia en toda España dedicada a fomentar la inclusión de las personas extranjeras que llegan al país, con motivo del Día Internacional del Migrante, exigimos una mayor responsabilidad a las Administraciones Públicas respecto a la entrada de migrantes por vía marítima. El sistema actual está provocando que cientos de personas pierdan su vida. Así mismo, manifestamos que la complejidad burocrática es uno de los factores que afecta con mayor fuerza a la población que llega al país. En este sentido, insistimos en que las herramientas burocráticas que se pusieron en marcha cuando irrumpió la crisis de refugiados ucranianos fue un ejemplo de buenas prácticas que se debe extrapolar al resto de personas de otras nacionalidades. En este caso, insistimos en que, si se sigue manteniendo un sistema que beneficie a la población que viene de Ucrania, ya que se han facilitado las exigencias burocráticas para regular la situación de este colectivo, nos encontraríamos ante un caso de discriminación.

En el Día Internacional del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre, la Asociación Marroquí declara que la burocracia es uno de los factores que más afecta de forma negativa a la población migrante. En la sede electrónica para solicitar cita previa en comisaría para realizar este trámite, lo habitual es encontrar que no existen citas disponibles. Esto provoca que haya gran cantidad de personas residiendo en España de manera irregular por el mero hecho de que no puede acceder a la Administración Pública. “La población inmigrante sufre grandes dificultades durante el proceso migratorio a las que se le suman estas complicaciones burocráticas las cuales tienen unas graves consecuencias no solo en su situación administrativa, sino también en su malestar emocional y psicológico”, asegura Ahmed Khalifa presidente de la Asociación Marroquí. “Es un grave problema al que no se le está dando la importancia que merece y que afecta a gran parte de la población residente en España. Las entidades pertinentes deben dar una respuesta inmediata”, añade.

Por otro lado, también indicamos que sucede un problema similar a la hora de buscar una cita para extranjería. A pesar de que hay una mayor disponibilidad de citas, el problema nace de que el sistema oferta las horas disponibles en momentos concretos, obligando a estar pendiente de esta página constantemente. Los inmigrantes deben acudir a extranjería para dar comienzo a diferentes procesos de regulación administrativa. Este es el organismo ante el que deben presentar la documentación, por lo que esta gestión merma las posibilidades de los inmigrantes de realizar gestiones vitales como alquilar viviendas, incorporarse al mercado laboral o recurrir a ciertos servicios públicos.