La Asociación de Vecinos Bastetania pide a nuestras Autoridades que los terrenos liberados con el soterramiento en Almería se conviertan en jardines y parques.

Pues es uno de los grandes déficits históricos que todavía mantiene nuestra Ciudad. Aunque con estas nuevas zonas verdes no se arregla el problema sí que lo reduce, teniendo en cuenta que estamos hablando del centro de la Ciudad, donde es muy difícil conseguir terrenos libres. Almería ha tenido, tradicionalmente, una fatal planificación urbanística en la que los intereses privados han prevalecido sobre el interés general y no han dejado zonas libres, verdes y de esparcimiento.

Esta propuesta de la Asociación de Vecinos Bastetania se enfrenta a la más generalizada, la de construir en parte de estos terrenos grandes edificios como se ha hecho con el Toblerone. Precisamente lo que necesita Almería es zona verde no más cemento. Nuestros gobernantes están saturando de cemento nuestra Ciudad, lo que supone que a más viviendas más saturación de tráfico, ruidos, molestias… En vez de planificar las nuevas viviendas en zonas apenas saturadas, que las hay. No todos podemos vivir en el centro.

Sin embargo lo que nos aparece en el proyecto ya no es la escasez de esta zona verde sino que una gran parte del espacio se reserva para construir grandes edificios, para seguir con la especulación inmobiliaria, juego en el que no dudan en meterse nuestros dirigentes políticos de una forma vergonzante con la falsa excusa de conseguir fondos para sufragar los gastos de esta obra, asimismo, consideran que es el momento de que en esta magna obra se alargue el soterramiento hasta el puerto y se fomenten estos dos tipos de transporte para descongestionar nuestras carreteras.

Asimismo manifiestan su inquietud y malestar provocados por la lentitud con que se desarrolla el Proyecto de Soterramiento de las Vías del Ferrocarril y Acceso a la Red de Alta Velocidad en este término municipal, ya que consideran esta obra como la más importante de las pendientes en esta Ciudad, cuyo espectacular desarrollo económico y urbanístico en los últimos años ha provocado la necesidad imperiosa de integrar las dos partes en que está seccionada por las vías del tren, así como la de resolver el acceso ferroviario al puerto para que sean viables los planes de futuro de esta importantísima infraestructura en la que se han hecho cuantiosas inversiones cuya rentabilidad depende de este servicio por lo que consideran urgente la desaparición total de las vías del ferrocarril en superficie (soterramiento integral) y el acceso de la red al puerto sin que su trazado represente un nuevo obstáculo para la continuidad del tejido urbano.

Ya desde algunos colectivos sociales nos manifestábamos hace más de 20 años con estas propuestas, las distintas administraciones han tenido tiempo de planificar y buscar los fondos necesarios, no vale que vengan ahora con prisas y a hacer las cosas mal, porque lo que no se haga correctamente ahora no se va a poder corregir en el futuro.