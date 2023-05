Juan Espadas exige a Moreno Bonilla y al PP disculpas por “difamar” al PSOE-A y que actúen con contundencia por los casos en sus filas de compra de votos y alteración del sufragio por correo

El secretario regional socialista rechaza la “bajeza moral” del presidente de la Junta y su consejero de Presidencia al señalar al secretario de Organización, Noel López, como investigado en una causa judicial en la que el TSJA ha dejado claro que es “falso” que haya imputaciones

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha criticado que Moreno Bonilla y el PP “de nuevo vulneran” la presunción de inocencia fundamental en nuestro Estado de Derecho y “generan alarma” con acusaciones al secretario regional de Organización de estar investigado en una investigación judicial que son “mentira” y ha exigido al presidente de la Junta y a su partido que pidan disculpas y actúen “con la misma contundencia que el PSOE” en casos de compras de votos en las filas populares, como en la localidad almeriense de Carboneras, y de irregularidades electorales con el voto por correo, como en el municipio onubense de Villalba del Alcor.

Desde la localidad jiennense de Cazorla, Juan Espadas ha expresado una “enorme preocupación” por la difusión de informaciones “falsas” que “dan por hecha” la investigación sobre Noel López, secretario de Organización del PSOE andaluz, en un procedimiento judicial en Maracena, en Granada, considerando “inaceptable” que, “antes de que las partes conozcan o se les notifiquen” los pasos de dicho proceso, “se encuentren en medios las conclusiones; es una falta fundamental de garantías para cualquier ciudadano”, ha resaltado.

Juan Espadas ha insistido, especialmente, en que resulta muy grave “la reacción inmediata del PP, de Moreno Bonilla o de Antonio Sanz, que inmediatamente se han pronunciado y posicionado” sobre las informaciones publicadas, hasta que “tiene que venir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a desmentir y a decir que no hay nadie imputado”. “El secretario de Organización no está investigado en ninguna causa, se está mintiendo y difamando a una persona y esto no se puede permitir en nuestro Estado de Derecho”, ha reiterado, quien se ha remitido a las explicaciones de López en su comunicado sobre este asunto.

El secretario regional socialista ha exigido que pidan perdón “quienes se han pronunciado sobre algo que es mentira” y se ha dirigido a Moreno Bonilla para preguntarle “si su estupor se le ha pasado”, reclamándole de nuevo que “pida disculpas a la persona afectada y al PSOE, a quien ha difamado en su credibilidad e imagen pública” a escasos días de las elecciones municipales.

“No todo vale y mucho menos en un Estado de Derecho”, ha incidido Espadas, y ha calificado igualmente “graves” y “zafias” las valoraciones de Antonio Sanz, “una persona que entiende la política como el barro”.

El responsable regional socialista ha insistido, además, en que resulta “enormemente grave” la situación creada por denuncias de compra de votos y de irregularidades en el voto por correo “que afectan al PP” en municipios como Carboneras, en Almería, o Villalba del Alcor, en Huelva.

Ha repetido que, en el caso investigado por la Guardia Civil en la localidad almeriense de Mojácar, “estamos ante hechos injustificables que necesitan ser investigados” y ha dejado claro, de nuevo, que “si hay alguna persona con vinculación del PSOE, están fuera del partido con carácter inmediato, porque es inaceptable y no se puede alterar la libertad de ejercer el derecho al voto en democracia con semejantes prácticas”.

Espadas ha reiterado que “ahora se ven afectadas personas del PP, e incluso cargos institucionales suyos en algunos ayuntamientos”, por lo que ha reclamado a Moreno Bonilla, a Sanz, a Bendodo y al PP que “salgan y expliquen, con la misma diligencia que ayer pedían”, los casos de Carboneras o Villalba del Alcor y que actúen con contundencia “como el PSOE, poniendo fuera de sus filas a personas con conductas que este tipo”.