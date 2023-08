IU y Podemos con Roquetas de Mar piden que se modifiquen las bases de las 100 Horas y permitan equipos mixtos de fútbol

“Esperamos que sea un error, que lo subsanen lo más rápido posible y que esto quede en un mal recuerdo, porque no hay derecho a que una niña de diez años tenga que grabarse para que la dejen ejercer un derecho, que la dejen jugar al fútbol con sus compañeros”, ha expresado Belén Pérez, concejala portavoz del Grupo Municipal de IU y Podemos con Roquetas de Mar

Desde hace unas horas se está viralizando un vídeo en el que Ainara, una niña de 10 años, denuncia que no le dejan participar en las 100 Horas con Deporte con su equipo de fútbol, en el que está federado, “por ser una niña”, por lo que Izquierda Unida y Podemos han registrado una pregunta para “conocer cuáles son los motivos que han llevado a no incluir esta posibilidad e ir en contra de los criterios de la FIFA, que no solo permiten sino que animan a que haya equipos mixtos de niños y niñas hasta los 12 años, o de la Federación Andaluza de Fútbol, que lo permite en todas las categorías”.

“Esperamos que sea un error, que lo subsanen lo más rápido posible y que esto quede en un mal recuerdo, porque no hay derecho a que una niña de diez años tenga que grabarse para que la dejen ejercer un derecho, que la dejen jugar al fútbol con sus compañeros, quienes a pesar de su edad han demostrado más saber estar que los organizadores, negándose a jugar si no es con Ainara en su alineación” ha expresado la concejala portavoz de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar, Belén Pérez.

Para las organizaciones de izquierdas “es una muestra de que sigue habiendo mucho trabajo que hacer por la igualdad, y aunque nuestras jugadoras de la selección absoluta se abren paso en el mundial son muchas las niñas que aún sienten de una forma u otra la discriminación de instituciones que, aunque quieran ponerse un visillo de modernidad, siguen anclados en tiempos peores”.