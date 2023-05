El Ansia

Hambre de Dios

Inquietud espiritual

Salida a la luz del día

La Nube d el No Saber

Sólo sé que no sé nada

An h elo de trascendencia

Buscando lo inexplicable

S entir de la Divina Esencia

“Divina Tiniebla” de Aeropagita

¿Quien no ha sentido alguna vez en su vida un ansia inexplicable de trascender las miserias de este mundo? ¿Quién no ha mirado al cielo con ojos llorosos y ha preguntado hasta cuándo? Hasta que un amigo nos invita a una cerveza, nos cuenta unos chistes, y entonces nos volvemos a olvidar de todo hasta la próxima crisis existencial. Los materialistas dirán que estamos locos, pero este ansia tiene mucha tradición y forma parte de la historia de la humanidad.

Este ansia es algo tan misterioso e inexplicable que no se puede definir. “Este saber no sabiendo es de tan alto poder, que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer” como dijo san Juan de la Cruz. Este conocimiento del “no saber” es tan poderoso y superior, que los sabios y eruditos no pueden vencerlo con su conocimiento convencional.

La enseñanza de San Juan de la Cruz invita a las personas a buscar una conexión más profunda con lo divino a través de la contemplación y la vida interior. En un mundo cada vez más agitado y distraído, su enfoque en la paz interior, la soledad sagrada y la conexión con lo trascendental puede ayudar a la gente a encontrar un sentido de calma y significado.

Ese algo indefinible se expresa en la canción de Chico Buarque. “Ay qué será qué será. Que andan suspirando por las alcobas. Que andan susurrando en versos y trovas. Que andan escondiendo bajo las ropas. Que anda en las cabezas y anda en las bocas. Que va encendiendo velas en callejones. Que están hablando alto en los bodegones.” Expresa la necesidad de buscar la libertad en momentos de opresión y de mantener la esperanza en tiempos difíciles.

Pero Dionisio Aeropagita trata de definir la divina tiniebla: “Trinidad supraesencial y más que divina y más que buena, maestra de la divina sabiduría cristiana, guíanos más allá del no saber y de la luz, hasta la cima más alta de las escrituras místicas. Allí donde los misterios simples, absolutos e inmutables de la teología se revelan en las tinieblas más que luminosas del silencio. En medio de las más negras tinieblas fulgurantes de luz desbordan, absolutamente intangibles e invisibles, los misterios de hermosísimos fulgores que inundan nuestras inteligencias, que saben cerrar los ojos.”

http://biblio3.url.edu.gt/ Libros/2013/teomistica.pdf

La teología de Dionisio trata algunos de los temas principales de la mística:

Doble renuncia a los sentidos y a lo inteligible como medio para alcanzar la unión.

Renunci a a toda visión y conocimiento para ver y conocer lo invisible y lo incognoscible

Dios como supraesencia, es decir, como causa suprema de la cual nada puede afirmarse o negarse por estar más allá de todo lo sensible y lo inteligible.

I nefabilidad de la experiencia mística, es decir, que no se puede explicar con palabras.

La vía mística como subida al monte Carmelo y la unión divina como llegada a la cima donde reina el divino silencio.

La descripción de la no inteligibilidad de la experiencia mística como t iniebla del no saber u oscuridad luminosa que el entendimiento no puede comprender.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Teolog%C3%ADa_m%C3%ADstica_( Pseudo_Dionisio)

INQUIETUD

El alma está inquieta y atormentada hasta que descansa en Dios, que es nuestra propia esencia. Ya lo decía san Agustín: «Nos hiciste, Señor, para Ti; y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti» (Confesiones, I, 1). Hay tres inquietudes: la inquietud de la búsqueda espiritual, la inquietud del encuentro divino y la inquietud del amor.

Según esta creencia, el alma está inquieta y atormentada hasta que encuentra descanso en Dios, considerado como la última fuente de paz y plenitud. Para muchas personas, la conexión con lo divino y la búsqueda de un propósito trascendente son aspectos importantes de su vida. Sienten que su alma anhela una conexión con lo trascendental y encuentran consuelo y satisfacción en la creencia en un poder sobrenatural.

En diferentes tradiciones espirituales, existen varias interpretaciones de cómo el alma encuentra descanso en una realidad suprema. Algunas enseñanzas sugieren que la rendición a la voluntad divina, la práctica de la oración y la meditación, y vivir una vida en armonía con los principios espirituales son caminos para alcanzar la paz interior y la comunión con lo divino.

ANSIA ESPIRITUAL

El término “ansia espiritual” se refiere a un deseo o anhelo profundo de conexión con algo trascendental, sagrado o divino que se refiere a una búsqueda interna de significado y propósito más allá de lo material. Es un anhelo de experimentar y comprender lo divino, lo sagrado o lo trascendental en la vida.

El ansia espiritual puede surgir cuando una persona siente que hay algo más profundo que va más allá de las experiencias cotidianas. Puede estar motivado por preguntas sobre el propósito de la vida, la existencia de un ser supremo, la relación con el universo o la búsqueda de la verdad y la sabiduría.

Para algunas personas, el ansia espiritual se satisface a través de la práctica de una tradición espiritual específica. Otros pueden buscar respuestas en prácticas como la meditación, la contemplación, la conexión con la naturaleza, el estudio de textos espirituales, la participación en comunidades diversas o la exploración de diferentes tradiciones.

El ansia espiritual se puede manifestar de diferentes maneras y variar según las creencias y experiencias individuales. Algunas personas pueden experimentar un sentido de vacío o insatisfacción en su vida y buscar respuestas más allá de lo material. Pueden tener un fuerte deseo de explorar su sentido de identidad, su relación con el universo, preguntas sobre el propósito de la vida, la existencia de un Ser Supremo o la trascendencia de la realidad cotidiana.

HAMBRE DE DIOS

El “hambre de Dios” es una expresión utilizada para describir un fuerte deseo o anhelo de tener una relación íntima con lo divino, de experimentar una conexión profunda con lo trascendental. Es un anhelo espiritual que implica un deseo de llenar un vacío interior y encontrar satisfacción en la experiencia de lo sagrado. Se caracteriza por una búsqueda de sentido y propósito en la vida a través de la conexión con lo divino.

Esta expresión se encuentra comúnmente en tradiciones en las que se destaca la importancia de la relación personal con lo divino. Puede ser una fuerza motivadora que impulsa a buscar una conexión más profunda a través de la oración, la meditación, el estudio de textos sagrados, la participación en rituales o el compromiso con una comunidad espiritual.

El hambre de Dios también puede estar relacionado con el deseo de encontrar un propósito más elevado en la vida y de vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas espirituales. Para algunas personas, el hambre de Dios puede ser una búsqueda continua y una forma de enriquecimiento espiritual a lo largo de su vida.

RESPETO

Es importante destacar que el ansia espiritual es una experiencia puramente individual y puede tener diferentes expresiones en cada individuo. Algunas personas encuentran satisfacción y sentido en las prácticas religiosas establecidas, mientras que otras pueden buscar una conexión espiritual fuera de las estructuras religiosas convencionales.

Es fundamental respetar las diversas formas en que las personas buscan y experimentan la espiritualidad. El ansia espiritual puede ser un motor poderoso de crecimiento personal y de búsqueda de un sentido más profundo en la vida. Puede variar mucho de una persona a otra, y cada individuo puede tener su propia comprensión y búsqueda espiritual única.

Si sientes ansia espiritual, puede ser útil explorar diferentes caminos y prácticas espirituales para encontrar lo que resuene contigo y brindar un sentido de conexión y satisfacción interna. También puede ser beneficioso buscar el apoyo de tutores espirituales, grupos de discusión o profesionales capacitados en el ámbito de la espiritualidad.

IGNORANCIA

“Sólo sé que no sé nada” es una famosa frase atribuida a Sócrates, el filósofo griego. Se llama la “paradoja socrática” o la “ironía socrática”. Implica una actitud de humildad, apertura y búsqueda constante de conocimiento y verdad. Reconoce que el aprendizaje y la sabiduría se basan en la voluntad de cuestionar, explorar y expandir nuestros límites cognitivos.

Esta frase no se interpreta como una ignorancia absoluta, sino como un reconocimiento de la falta de certeza y la necesidad de buscar constantemente la verdad. Sócrates creía que el verdadero conocimiento surge de la conciencia de la propia ignorancia y del deseo de buscar respuestas a través del diálogo y el cuestionamiento reflexivo.

Al afirmar que no sabe nada, Sócrates no estaba negando su sabiduría o conocimiento adquirido, sino que expresaba su disposición a cuestionar y examinar sus propias creencias en busca de una comprensión más profunda, porque el conocimiento auténtico no es sólo acumular información, sino cuestionar y poner a prueba constantemente nuestras ideas y creencias, porque sólo conocemos una pequeña parte de la realidad de este universo infinito.

LA NUBE DEL NO SABER

La “Nube del No Saber” o “The Cloud of Unknowing” es un texto clásico de la mística cristiana que se cree fue escrito por un autor desconocido en la Inglaterra medieval, probablemente en el siglo XIV. El texto se centra en la contemplación y la búsqueda de una experiencia más profunda de la Divinidad a través del abandono de los pensamientos y conceptos limitantes.

El libro ofrece enseñanzas prácticas sobre la oración contemplativa y la unión con Dios. El autor describe la “nube del olvido” como una metáfora para dejar de lado los pensamientos y las distracciones mundanas, y entrar en una “nube de desconocimiento” donde la mente se une a Dios más allá de las limitaciones del intelecto y la comprensión humana.

El enfoque principal de la nube del no saber es alcanzar la experiencia divina directa y personal a través de la contemplación silenciosa y la rendición de la mente racional. El autor insta al buscador espiritual a dejar de lado el conocimiento conceptual y las imágenes mentales, y a sumergirse en una profunda entrega y amor a Dios.

TRASCENDENCIA

San Juan de la Cruz describe este “no saber” en su noche oscura del alma:

“Entreme donde no supe: y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.

Yo no supe dónde estaba, pero, cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí; no diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.

De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad entendida, vía recta; era cosa tan secreta, que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo.

Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido, de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo.

El que allí llega de vero de sí mismo desfallece; cuanto sabía primero mucho bajo le parece, y Su ciencia tanto crece, que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.

Cuanto más alto se sube, tanto menos se entendía, que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía: por eso quien la sabía queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.

Este saber no sabiendo es de tan alto poder, que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer; que no llega su saber a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo.

Y es de tan alta excelencia aqueste sumo saber, que no hay facultad ni ciencia que la puedan emprender; quien se supiere vencer con un no saber sabiendo, irá siempre trascendiendo.

Y, si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia; es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo, toda ciencia trascendiendo.”

RETIRO

En la tradición hindú, se considera que la vida se divide en cuatro etapas o ashramas: Brahmacharya o estudiante, Grihastha o vida doméstica, Vanaprastha o retiro en el bosque y Sannyasa o renunciante. El retiro del mundo en la última etapa de la vida se considera como una fase de transición en la vida de una persona, donde se separa de las responsabilidades mundanas y se dedica a la búsqueda espiritual para enfocarse en la liberación del ciclo de nacimiento y muerte (samsara). Esto es exactamente lo que hizo el emperador español Carlos V cuando se retiró al monasterio de Yuste.

Al retirarse del mundo y dedicar tiempo a la meditación, al estudio de textos sagrados y la práctica religiosa, se busca alcanzar la iluminación y la unión con lo divino. El retiro en el bosque brinda un ambiente propicio para la meditación, la introspección y la búsqueda de la verdad. Durante esta etapa, los individuos, después de cumplir con sus responsabilidades familiares y deberes mundanos, se retiran del mundo, se alejan de los apegos mundanos y se enfocan en la búsqueda espiritual y la preparación para la vida final como renunciantes.

La última etapa de la vida llamada ‘sannyasa’ se considera un momento para enfocarse completamente en la búsqueda de la verdad última y la realización espiritual. Al retirarse del mundo y sus distracciones, los individuos pueden dedicar su tiempo y energía a la meditación, el estudio de textos sagrados, la práctica espiritual y la contemplación profunda en busca de la liberación o moksha.

PADRES DEL DESIERTO

Los Padres del Desierto fueron los primeros eremitas cristianos que vivieron en los desiertos de Egipto y Siria durante los primeros siglos del cristianismo. Estos ermitaños buscaron una vida de soledad, austeridad y contemplación como forma de acercarse a Dios y vivir una vida espiritual más profunda. Fueron conocidos por su sabiduría espiritual, sus enseñanzas sobre la oración, la vida ascética y la lucha contra las pasiones y tentaciones.

Los Padres del Desierto tuvieron una profunda influencia en el desarrollo del monacato y en la espiritualidad cristiana en general. Sus enseñanzas y ejemplos de vida resultan ser una fuente de inspiración y guía para aquellos que buscan una vida de búsqueda y profundidad.

Algunos de los Padres del Desierto más reconocidos incluyen a San Antonio Abad, quien se considera el “Padre del Monacato”; San Pacomio, quien estableció las primeras comunidades monásticas organizadas; San Atanasio, quien escribió sobre la vida y enseñanzas de los Padres del Desierto en su obra “Vida de San Antonio”; y San Juan Casiano, un monje y escritor que recopiló las enseñanzas en su obra “Instituciones Cenobíticas” y “Colaciones”.

SUPERFICIALIDAD

La falta de mensajes de trascendencia espiritual en películas, series y otros medios de entretenimiento de la cultura actual se puede atribuir a varios factores. Las producciones audiovisuales están diseñadas para entretener y captar la atención del público de manera inmediata. Por lo tanto, pueden optar por historias y temas más accesibles y populares, centrándose en el aspecto emocional, el humor o la acción, dejando de lado temas más profundos y espirituales, lo cual puede extraviar almas.

La industria del entretenimiento se centra principalmente en entretener al público y generar ganancias económicas. Se prioriza el aspecto comercial sobre la profundidad y la exploración de temas espirituales. Como resultado, tenderá a enfocarse en temas más populares y comerciales que se consideran que tienen un mayor atractivo masivo, como la acción, el romance o la comedia. Los temas espirituales y trascendentales pueden ser considerados menos comerciales y más nicho, lo que lleva a que se les preste menos atención en la industria del entretenimiento.

NOTICIAS

Acuerdo para elevar el techo de la deuda y evitar la suspensión de pagos en EEUU. https://es.euronews.com/2023/ 05/28/eeuu-acuerdo-para- elevar-el-techo-de-la-deuda-y- evitar-la-suspension-de-pagos

Muere el escritor español Antonio Gala a los 92 años.- Alhaurín el Grande (Málaga) decreta tres días de luto oficial. Fue un grande entre los grandes. Descanse en paz y gloria. https://www.europapress.es/ andalucia/noticia-muere- escritor-antonio-gala-92-anos- 20230528121407.html

El PP gana las elecciones municipales en España con 2,5 puntos sobre PSOE, que pierde Sevilla, Valladolid y otras capitales y no logra Barcelona .- Vox, decisivo en 18 capitales de provincia para que el PP sume mayoría absoluta. https://www.europapress.es/

V ictoria de Erdogan en las elecciones presidenciales de Turquía . https://www.europapress.es/ internacional/noticia-consejo- supremo-electoral-confirma- victoria-erdogan-elecciones- presidenciales-turquia- 20230528215222.html

Arabia Saudita estaría en conversaciones para entrar al banco de los BRICS. https://sputniknews.lat/ 20230528/arabia-saudita-en- conversaciones-para-entrar-al- banco-de-los-brics-1139957347. html

El natto , un ‘superalimento’ japonés relacionado con menor estrés y una vida más larga.- El natto es un desayuno tradicional que se sirve en el norte de Japón , aderezado con mostaza, puerro picado y salsa de soja, acompañando de arroz blanco. Tiene un olor parecido al amoníaco y una consistencia parecida al moco, que hacen de él un producto que divide opiniones, incluso entre las personas que han crecido consumiéndolo. https://www.infosalus.com/ nutricion/noticia-natto- superalimento-japones- relacionado-menor-estres-vida- mas-larga-20230528082949.html? _gl=1*mn75kl*_ga* MzMyODkxMTM5LjE2NTM3ODIzNDE.*_ ga_2HWC8HS3FS* MTY4NTMxMTA0NS45NC4xLjE2ODUzMT EyNDQuNjAuMC4w

Enlace al vídeo completo en español: