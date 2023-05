Hundimiento

Prepárate para el impacto, porque se acercan esos tiempos, para los que se han preparado. No sólo esta vida, sino que te has preparado para esto durante muchas vidas, dice el Arcángel Miguel a través de James McConnell. Te has preparado para esto desde el momento en que te ofreciste como voluntario. Vida tras vida tras vida, te has movido en este planeta creando la evolución tridimensional. Pero ahora, todos ustedes están aquí para crear la nueva evolución de la experiencia en cuarta y quinta dimensión.

https://www.ancientawakenings. org/