Mensajeros de la Luz

Guerreros Digitales

Activistas de la Luz

S eres de alta frecuencia

A spiración a la trascendencia

El que cree en milagros, los hace

La senda escondida de los sabios

Algunos los llaman trabajadores, obreros, sanadores, guerreros y misioneros, pero yo prefiero llamarlos mensajeros de la luz porque traen mensajes luminosos. Simplemente estar despierto puede ser una experiencia solitaria. Muchos están pasando por una limpieza extraña y desafiante, y por cambios mentales y físicos que no entienden.

https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message341551/pg1

A lo largo de la historia, el imperio vaticano ha suprimido el conocimiento e incluso ha matado a los místicos por compartirlo. ¿Por qué crees que se creó la palabra ‘hereje’? Para justificar la eliminación de otros, e incluso de grupos enteros de personas como hicieron con los cátaros, los albigenses, los templarios o los gnósticos. No es de extrañar que los gnósticos fueran perseguidos, porque estaban revelando la verdad sobre el príncipe de este mundo. El cristianismo oficial sería así una inversión del gnosticismo.

https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5296857/pg1

Como dijo Alesander Solzhenitsyn,“Sábemos que nos mienten. Ellos saben que mienten. Ellos saben que sabemos que nos mienten. Sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten. Y sin embargo, siguen mintiendo”.

DEFINICIÓN

Un mensajero de la luz es un ser vivo que se considera un portador de mensajes divinos o espirituales que tienen como objetivo guiar o iluminar a otros. Tiene una conexión especial con lo divino, y puede recibir información o conocimientos que no están accesibles para el resto de los seres humanos porque no los buscan.

Estos mensajes pueden ser de naturaleza espiritual, psicológica o práctica, y pueden tener como objetivo ayudar a los demás a superar dificultades, encontrar su camino en la vida o alcanzar un mayor nivel de comprensión y realización. También se consideran sanadores. Se espera en general, que los mensajeros de la luz actúen con integridad, compasión y sabiduría, y que trabajen para el bienestar de los demás y de la comunidad en general.

Se considera que los mensajeros de la luz tienen una conexión especial con la divinidad y con el universo, y que utilizan su energía y su conocimiento para sanar y transformar la realidad que les rodea. En algunos casos, se cree que son seres de alta frecuencia, que han venido para ayudar en el proceso de ascensión de la humanidad.

GUERRERO DIGITAL

Un guerrero digital es un ser vivo que utiliza su habilidad en el uso de la tecnología y de las redes sociales para luchar por una causa social. En general, son activistas que utilizan las herramientas digitales para comunicar y difundir información, organizar campañas y movilizar a la opinión pública en torno a un tema específico.

Los guerreros digitales pueden utilizar diversas técnicas y estrategias para llamar la atención sobre una causa, tales como la creación de contenido viral, el uso de hashtags, la organización de eventos en línea, la recogida de firmas en línea, entre otras. En algunos casos, los guerreros digitales pueden enfrentar desafíos y riesgos, como la censura, la intimidación o la exposición a la violencia en línea.

En general, los guerreros digitales se caracterizan por ser seres vivos comprometidos con una causa, que utilizan la tecnología y las redes sociales para ampliar su voz y promover cambios positivos en el mundo. Aunque no todos los guerreros digitales están implicados en actividades de activismo, aquellos que lo están, suelen tener una mentalidad crítica, innovadora y comprometida con la justicia social y la transformación positiva.

PAULO COELHO

“Guerrero de la luz” es un término acuñado por el escritor brasileño Paulo Coelho en su libro “Manual del guerrero de la luz”. Lo describe como un ser humano muy vivo que tiene el coraje de vivir su vida según su propia visión y propósito, y que está dispuesto a luchar por lo que cree.

Según Coelho, el guerrero de la luz es un ser humano sensible y consciente de la realidad, que está en busca de la verdad y de la armonía. El guerrero de la luz no se deja vencer por los obstáculos, sino que los utiliza como oportunidades para crecer y aprender. También es un ser que trata a los demás con respeto y compasión, y que está dispuesto a ayudar y a servir a los demás.

En general, el guerrero de la luz es un ser humano que busca vivir una vida auténtica y significativa, y que está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus propias decisiones y acciones. En palabras de Coelho, “El guerrero de la luz cree. Porque cree en milagros, los milagros comienzan a suceder. Porque está seguro de sí mismo, no tiene miedo de cometer errores. Porque se acepta a sí mismo, y el mundo lo acepta también .”

ALQUIMISTA

Según Paulo Coelho, el concepto de alquimista se refiere a un ser vivo que busca la transformación personal y espiritual a través de la búsqueda de la verdad y de la realización de su destino. En su libro “El alquimista”, narra la historia de un joven pastor llamado Santiago, que abandona su vida cotidiana en busca de un tesoro que ha soñado. A lo largo de su viaje, Santiago encuentra diversos obstáculos y aprende lecciones importantes sobre la vida, el amor y el destino.

En este libro, Coelho utiliza el concepto de la alquimia como una metáfora de la búsqueda interior y de la transformación personal. El alquimista, en este sentido, es una persona que está en busca de la verdad y de la sabiduría, y que utiliza su conocimiento y su intuición para transformarse a sí mismo y a su entorno. El verdadero tesoro que busca el alquimista es el conocimiento interior y la realización de su destino personal.

En general, el concepto de alquimia en la obra de Paulo Coelho se refiere a la transformación interior y a la búsqueda del sentido de la vida. El alquimista, en este sentido, es una persona que está dispuesta a asumir riesgos, a aprender de sus errores, y a seguir su propio camino hacia la realización personal y espiritual.

ELIXIR DE LA INMORTALIDAD

El elixir de la inmortalidad es un concepto que se ha utilizado en diferentes tradiciones espirituales para referirse a una sustancia o práctica que permitiría a una persona alcanzar la inmortalidad física o espiritual. El escritor español Fernando Sánchez Dragó habló sobre el elixir de la inmortalidad en varios de sus libros y entrevistas, en relación a sus propias experiencias en la búsqueda espiritual y en el estudio de las diferentes tradiciones ocultistas y esotéricas.

Según Sánchez Dragó, el elixir de la inmortalidad es una metáfora que representa la búsqueda constante de la trascendencia y la inmortalidad, ya sea a través de prácticas espirituales, la creatividad artística o la exploración del mundo físico y emocional. En este sentido, el elixir de la inmortalidad representa una aspiración espiritual hacia la inmortalidad, la eternidad y la trascendencia.

En algunos casos, el elixir de la inmortalidad se ha asociado con prácticas alquímicas y esotéricas que buscan la transmutación del cuerpo y el espíritu, en busca de la perfección y la inmortalidad. Sin embargo, es importante señalar que estas prácticas se enfocan en la transformación interior y en la búsqueda de la verdad y la sabiduría.

MANO IZQUIERDA

El “camino de la mano izquierda” es un concepto utilizado en diferentes tradiciones espirituales para referirse a un enfoque que pone énfasis en la individualidad, la libertad y la autodeterminación en la búsqueda de la iluminación o el poder espiritual.

Según Sánchez Dragó, el camino de la mano izquierda se refiere a un enfoque que valora la libertad individual y la autonomía en la búsqueda espiritual, y que no se somete a las normas y dogmas establecidos por las tradiciones religiosas convencionales. En este sentido, el camino de la mano izquierda se asocia a menudo con prácticas que buscan la exploración de lo desconocido y lo oculto a través de la experimentación personal.

Sin embargo, es importante señalar que el camino de la mano izquierda no es un enfoque malo o negativo, sino que simplemente representa una perspectiva diferente en la búsqueda espiritual. Como cualquier enfoque espiritual, puede ser utilizado para bien o para mal, dependiendo de cómo se aplique y de los valores y principios que lo guíen.

HIPPIES

Según Coelho, los hippies eran personas que buscaban la libertad individual y la paz interior, a menudo a través del uso de drogas psicodélicas y de la música. También eran conocidos por su compromiso con el pacifismo y la defensa del medio ambiente, así como por su estilo de vida sencillo y comunal.

En general, Coelho describe a los hippies como personas que estaban en busca de un sentido de comunidad y de conexión con la naturaleza, y que trataron de vivir de acuerdo con sus valores y principios, aunque esto implicara ir en contra de las normas sociales establecidas.

Aunque el movimiento hippie ya no existe tal como fue en su momento, su legado sigue siendo visible en la cultura popular y en la forma en que muchas personas ven la libertad individual y la búsqueda del sentido de la vida. En ese sentido, la figura del hippie, como un rebelde que busca la libertad y la autenticidad, sigue siendo relevante en la cultura popular actual.

YO SOY DIOS

“Dios es yo, y yo soy Dios, cuando yo ceso de ser” es una traducción de lo que dijo el famoso místico sufi persa Mansur al-Hallaj, martirizado en Bagdad, en el año 922. Se consideró muy peligroso porque predicó una espiritualidad abierta a todos y alejada de rituales e intermediarios. Condenado a muerte, fue ejecutado mediante la horca, crucificado, mutilado y quemado mientras bendecía a sus verdugos.

Él dijo “Mátenme, mis fieles amigos, porque en mi muerte está mi vida. Amor es que permanezcas de pie frente a tu Amado. Cuando estés despojado de todos tus atributos, entonces Sus atributos se convierten en tus cualidades. Entre tú y yo, solo estoy yo. Quita el yo, para que solo quedes Tú”

https://www.poemhunter.com/ poem/kill-me-my-faithful- friends/

Durante uno de sus trances, él dijo “Yo soy la verdad”, que fue tomada en sentido literal de que decía ser Dios, porque “la Verdad” es uno de los noventa y nueve nombres de Alá. En otra declaración, al-Hallaj afirmó “No hay nada envuelto en mi turbante salvo Dios”, y del mismo modo que apuntaría a su capa y dijo “No hay nada en mi manto salvo Dios.”

Añadió “El amor está en el placer de la posesión, pero en el Amor de Alá no hay placer de la posesión, porque las estaciones de la Realidad son el asombro, la cancelación de la deuda que se debe y el cegamiento de la visión. El Amor del ser humano por Dios es una reverencia que penetra en lo más profundo de su ser, y que no se puede dar sino sólo a Dios. El Amor de Alá por el ser humano es que Él mismo da prueba de Sí mismo, no revelándose a nada que no sea Él.”

https://www.azquotes.com/ quote/1262394

Al-Hallaj fue una anomalía bendita. Muchos maestros sufíes sentían que no era apropiado compartir el misticismo con las masas, sin embargo, al-Hallaj lo hizo abiertamente a través de sus enseñanzas. Por lo tanto comenzó a hacer enemigos. Esto se vio agravado por las ocasiones en que caía en trance, en presencia divina. La figura de al-Hallaj fue muy atractiva para el orientalismo occidental porque daba una respuesta directa a la búsqueda del Ser.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Al-Halla%C5%B7

UNIDAD

Esto se puede entenderse como una expresión de la unidad divina y la conexión entre todos los seres vivos. Al afirmar que “Dios es yo y yo soy Dios”, se puede entender como una sustentación de que cada ser humano tiene una chispa divina dentro de sí, y que en última instancia, todos somos una manifestación de la misma fuente divina.

La segunda parte de la afirmación “cuando yo no soy” se puede interpretar que al liberarnos de nuestro ego, podemos experimentar nuestra identidad divina. Cuando una persona se disocia de su ego y se deja de identificar con sus pensamientos y emociones, puede experimentar una sensación de unidad con el universo y con la divinidad.

RETIRO

Los místicos a menudo se retiran del mundo para enfocarse en su conexión espiritual y su relación con lo divino. Los místicos buscan una experiencia directa y personal de lo divino, a menudo a través de la contemplación, la meditación y la oración. El retiro del mundo les permite enfocarse en su práctica espiritual sin distracciones mundanas.

“Qué descansada vida la que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda de los pocos sabios que en el mundo han sido” escribió Fray Luis de León en su oda a la vida retirada. Se refiere al camino que siguen aquellos seres humanos que buscan la sabiduría y el conocimiento profundo en la vida. Esta senda puede ser solitaria y difícil de transitar, pero para aquellos que la recorren con éxito, puede conducir a un mayor entendimiento y a una mayor realización personal.

En términos generales, la senda escondida puede implicar un compromiso con el autoconocimiento, la exploración intelectual y la práctica espiritual. Es un camino que exige dedicación y disciplina, y puede requerir la renuncia a ciertas comodidades y placeres mundanos en favor de una búsqueda más profunda y significativa. En última instancia, el objetivo de la senda escondida es alcanzar una comprensión más completa de la naturaleza de la realidad, así como una mayor realización personal y espiritual.

SOLEDAD

Existen varias razones por las cuales las personas inteligentes pueden sentirse atraídas por la soledad y el retiro:

Necesidad de tiempo para reflexionar y procesar información: Las personas inteligentes tienden a tener una mayor capacidad de análisis y reflexión, lo que puede hacer que se sientan abrumadas por la cantidad de información que reciben. La soledad y el retiro les brinda un tiempo y espacio para procesar esta información y reflexionar sobre ella.

Necesidad de tiempo y espacio para pensar: Muchas personas valoran el tiempo y el espacio para pensar y reflexionar sobre su vida, sus decisiones y el mundo que los rodea. A menudo, se encuentran que la soledad y el retiro les brindan la tranquilidad necesaria para hacerlo sin distracciones ni interrupciones.

Necesidad de tiempo y espacio para reflexionar: Las personas sabias suelen tener una gran capacidad para reflexionar profundamente sobre sus pensamientos y sentimientos, y pueden encontrar difícil hacerlo en entornos ruidosos y distraídos. La soledad y el retiro les permiten tener el tiempo y el espacio necesario para reflexionar y procesar sus ideas.

Necesidad de introspección: Algunas personas pueden ser muy reflexivas y necesita n tiempo a solas para procesar sus pensamientos, emociones y experiencias. La soledad les permite reflexionar y profundizar en sus pensamientos y sentimientos.

Necesidad de concentraci ó n: Las personas necesitan a menudo profundizar en sus pensamientos y en las tareas que realizan. La soledad y el retiro les brindan un ambiente tranquilo y sin distracciones que les permite enfocarse en lo que están haciendo.

Enlace al vídeo completo en español: