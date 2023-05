Francisca Fernández asegura que “el PSOE de Huércal-Overa tiene un proyecto viable y realista para conseguir el cambio que merece el municipio”

En el acto de presentación de la candidatura, Lorenzo Cazorla aseguró que Francisca Fernández y su equipo son los únicos “preparados para ganar y dar a Huércal-Overa lo que necesita”

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Huércal-Overa en las Elecciones Municipales del próximo 28 de mayo, Francisca Fernández, ha defendido el proyecto “viable, realista y realizable en cuatro años” que encabeza para que se produzca “el cambio” que merece el municipio. Lo hará, ha dicho, rodeada de personas “honestas, trabajadoras, humildes y con sobradas ganas de trabajar para todo el mundo, sin hacer distinciones y con lealtad a su pueblo”. La dirigente socialista ha subrayado, además, la “experiencia” que tiene en la gestión municipal que, lamentablemente, quedó truncada por los “intereses” de quien ahora gobierna y a quien pudo “la soberbia”, pero que no ha sido capaz de dar a Huércal-Overa lo que necesita. La gestión del PP en el municipio durante estos años se resume, en su opinión, en “mucho ruido, pocas nueces, pero fotos a tutiplén”.

Francisca Fernández ha realizado estas valoraciones en el acto de presentación de su candidatura en el que ha participado, igualmente, el secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, y que ha contado, también, con la presencia de destacados dirigentes socialistas de los municipios limítrofes del Levante almeriense. La candidata socialista ha asegurado que su equipo “tiene ideas” y aportará “soluciones factibles y viables” y centradas “en las principales necesidades de nuestros vecinos y vecinas” empezando por “poner las condiciones necesarias para atraer inversiones en forma de medianas y grandes empresas que creen oportunidades de empleo que ahora nuestros jóvenes tienen que buscar fuera”.

Asimismo, la candidata del PSOE a la Alcaldía huercalense se ha comprometido a hacer municipio estando “en contacto con todas las asociaciones de vecinos” porque, ha dicho, “hay que escuchar” a la sociedad para saber qué quiere y qué necesita y no gobernar, como ha hecho el PP hasta ahora asegura, “de espaldas a la ciudadanía” subrayando que la deuda actual de 9,5 millones de euros que tiene el Ayuntamiento de Huércal-Overa, que ha “crecido un 60% desde que entró el actual alcalde del PP”, ha lamentado.

“La gestión de un ayuntamiento no puede centrarse en la invención de fiestas y en hacerse fotos. Hay que organizar fiestas, pero también hay que gobernar, porque las necesidades de cada pedanía requieren de un equipo de Gobierno que esté en lo importante” y el de Francisca Fernández, ha adelantado, lo va a estar a partir de que consiga el Gobierno Municipal tras los comicios del 28 de mayo.

Servicios públicos

El PSOE luchará, entre otras cuestiones, por la construcción de un centro de salud y de un colegio y ha afeado al PP su gestión en ambos proyectos. Sobre el primero, Francisca Fernández ha recordado que el consistorio ‘popular’ ha adquirido un solar “por 850.000 euros que no cuenta con informe técnico favorable para realizar esta actividad”. “Hemos preguntado innumerablemente en los plenos sobre esta cuestión, por qué se ha comprado algo carísimo que ahora no sirve para lo que se nos dijo”, ha añadido.

Respecto al colegio, ha subrayado que quedó proyectado y presupuestado en 2018 con el anterior gobierno socialista en la Junta de Andalucía y que aún no está a disposición de la ciudadanía por, ha insistido, la “desidia” del PP. “Cuando toca rendir cuentas después de tres corporaciones perdidas nos quieren echar la culpa de su dejadez y de su desidia”, ha reprochado al equipo de Gobierno Municipal. Por todos estos motivos, ha pedido a la ciudadanía que “abran sus puertas y escuchen” el proyecto socialista para “mejorar la vida de las personas” del municipio.

Un equipo “especial” preparado para ganar

Para el líder de los socialistas almerienses, Francisca Fernández lidera un equipo “especial” que “no sólo está preparado para ganar elecciones, sino también para darle a Huércal-Overa lo que le falta y lo que necesita” por lo que ha pronosticado que la candidata “va a ganar las elecciones”. Lo hará, además, ha ahondado, “con el aval de unas siglas, las del PSOE, que está demostrando que hay otra manera de construir país y se está viendo en la cantidad de cuestiones que el Gobierno de España está poniendo en marcha para ocuparse de la gente, para las personas, que son lo primero para nuestro partido”.

El otro lado de la moneda, la representa la gestión que realiza el PP allí donde gobierna, según Lorenzo Cazorla. En este punto ha querido destacar el cometido del Gobierno del PP de Moreno Bonilla. “¿Dónde está el colegio que dejaste preparado, Francisca, cuando fuiste delegada?, ¿qué sucede con las listas de espera y la falta de medios en el Hospital de la Inmaculada?”, se ha preguntado, así como por la situación en la que se encuentra el centro de salud del municipio. “El Ejecutivo Andaluz ha abierto la puerta a la sanidad privada y quiere que dejemos de ser pacientes para ser clientes, y esto hay que revocarlo”, ha alentado y ha señalado que “el primer parón a Moreno Bonilla hay que dárselo el 28M”.

Respecto a los representantes ‘populares’ en el equipo de Gobierno de Huércal-Overa, Lorenzo Cazorla, les ha afeado que “no dudaron, en su día, en ponerse del lado de los intereses de algunos y apartar a nuestros compañeros del PSOE de un proyecto que era de desarrollo de este municipio”. “La gente que piensa en sus propios intereses se olvida de los intereses de los demás y eso no debemos permitirlo”, ha sostenido y se ha mostrado orgullos de que el PSOE sea un partido “que no se alía con empresas”. “Nosotros no tenemos un lobby empresarial detrás de nosotros. Nuestro partido se basa exclusivamente en el voto de la gente y por eso nos dedicamos cada día a la gente”, ha sostenido y ha remarcado que un ayuntamiento “no lo puede dirigir cualquiera”. “Francisca es incansable, trabajadora e inteligente y es la persona que puede hacer que este pueblo progrese”, ha aseverado y ha recordado que la candidata socialista “ya lo hizo una vez” hasta que el PP truncó ese proyecto. “El pueblo vuelve a tener la palabra el 28M y sois vosotros quienes debéis juzgar que merece la pena que Francisca culmine el proyecto que comenzó”, ha animado a las y los huercalenses.