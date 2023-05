Farmacéuticos profundizan en los productos ortésicos y recuerdan que la dispensación profesional es fundamental

El Colegio celebra un taller formativo en el que recuerdan que “no todos los productos son válidos para todos, como una camiseta, sino que es aconsejable una dispensación profesional”

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, en colaboración con Prim, ha celebrado recientemente una formación presencial sobre las principales patologías y su tratamiento ortésico. En esta formación se ha planteado la ortésica a través de las guías de Prim, analizando los distintos tipos de lesionados, sus características y el mejor tratamiento, tanto en el ámbito deportivo como de vida diaria.

La formación ha consistido en un taller práctico donde el alumnado ha tenido contacto con el producto y su adaptación, ayudando así a la plena formación, impartida por Félix Talavera, farmacéutico, técnico ortoprotésico y co-director de los títulos Máster y Experto en Ortopedia en la Universidad de Castilla La Mancha UCLM.

Talavera ha subrayado la necesidad de “una dispensación correcta de ortesis en lesiones que son sobre todo menores, pero que son el 85% de las que atendemos en esta materia en la oficina de farmacia. Muchas de estas lesiones se presentan sin haber una prescripción médica previa, vienen porque tienen una molestia o han tenido una circunstancia puntual, un deporte o una actividad que no creen que sea grave, pero sí que se notan la molestia”. En este sentido, Félix hace la aclaración de que la casuística es inmensa. “Pensamos siempre en actividades deportivas, pero hay muchísimas actividades de la vida diaria que conllevan lesiones pequeñas y que son muy recurrentes en la oficina de farmacia. Desde una persona que trabaja en hostelería a una cuidadora de una persona mayor que de repente empieza a padecer dolores de espalda, de rodillas, de manos… Es muy variopinto el tipo de persona que puede padecer estas lesiones. Las articulaciones al final sufren y somos la primera atención sanitaria a la que suelen acudir”.

He aquí uno de los aspectos fundamentales de la correcta dispensación de este tipo de productos, ya que, aunque se pueden adquirir en otros establecimientos, nunca nada podrá sustituir el asesoramiento profesionalizado del farmacéutico. “Por su capacidad profesional, el farmacéutico sí que tiene la capacidad para ver cuándo una lesión va a tener un tratamiento o evolución más complicada o cuando pueda revestir el que tenga que ir a un médico para un tratamiento mayor. Desde luego la oficina de farmacia cumple una labor muy importante en ese momento porque hay que pensar que estas prendas de ortesis se venden en sitios no sanitarios y creo que es que es un producto que no se puede trabajar de otra manera que de una forma profesional, porque el paciente al final, que no tiene porqué saber de ello, ve que estas prendas están asociadas al deporte o se ven en carreras populares y ven que una persona lleva una rodillera de un tipo que le ha quitado o mejorado su dolor, pero eso no significa que esa misma rodillera sea lo que necesita. No son como una camiseta, que valga para todos. Es un producto sanitario que al final debería estar dispensado por un sanitario, como es el caso del profesional farmacéutico”, concluye.

En el ámbito de los nuevos modelos de farmacia y de cómo integrar la categoría de la Ortopedia o salud articular también explicaron cómo sacar el mejor partido del espacio en la sala de ventas, además de presentar los nuevos modelos de las principales categorías de la farmacia, desde los complementos alimenticios y cómo estos se integran en el tratamiento ortésico.