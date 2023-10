Expertos recuerdan que el uso de nutricosméticos también precisa de la supervisión de un profesional de la salud

El Colegio de Farmacéuticos desarrolla una jornada en la que se subrayó la necesidad de corroborar siempre que este tipo de productos no altere valores y funciones de otros medicamentos del paciente



El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería prosigue con su amplia actividad formativa y el último encuentro ha estado relacionado con la nutricosmética, “con el objetivo de proporcionar un espacio de aprendizaje y actualización en este campo, con el fin de capacitar a los profesionales de la farmacia para comprender, asesorar y guiar de manera efectiva a los pacientes en el uso responsable y seguro de este tipo de productos”, explicó la vocal de Dermofarmacia del Colegio, María Dolores Martín Soto , toda vez que han llegado al mercado libre bajo una supuesta inocuidad que no es tal en muchos casos.

El equipo de ponentes estuvo formado por el vocal nacional de Dermofarmacia del Consejo General de Colegios Oficial de Farmacéuticos (CONGRAL), Tomás Muret, la vocal de Dermofarmacia en funciones del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), Gema Herrerías, y la farmacéutica comunitaria y nutricionista experta en Dermofarmacia y Suplementación, Carmen Díaz-Toledo, y la jornada se desarrolló en colaboración con Laboratorio Cantabria Labs, NHCO Nutrition, Superlativa y Bidafarma.

Precisamente, el vocal nacional de CONGRAL, Tomás Muret, inició su exposición definiendo los productos nutricosméticos y su tipología, ofreciendo conocimientos sólidos sobre la relación entre la nutrición y la salud de la piel, las uñas, el cabello y otros aspectos estéticos. “Queremos que los farmacéuticos sean capaces de evaluar las necesidades individuales de los pacientes, recomendar productos nutricosméticos apropiados y proporcionar orientación basada en evidencia científica para lograr resultados positivos en la apariencia y bienestar general de los pacientes, porque hay que recordar que, naturales o no, no son inocuos. Hay productos que nos pueden alterar un medicamento, por ejemplo, hay un tipo de omega 3 que si estoy tomando un anticoagulante no lo debo tomar y si soy una persona que se va a hacer una prueba de tiroides si estoy tomando biotina me va a alterar el análisis. Son cosas que el farmacéutico debe conocer, recomendar y explicar a los pacientes”.

En la misma línea, la vocal de Dermofarmacia en funciones del CACOF, Gema Herrerías asegura que “como farmacéuticos es importante que revisemos la medicación para garantizar que no haya contraindicación. Si tienes una persona hipertensa y deja de funcionarle su medicación por algún complemento es un problema serio. Hay que saber qué preguntas hacer, qué recomendar, qué seguimiento. Que el Colegio haga una jornada monográfica sobre este tema es un acierto porque el consumo de estos productos crece y qué mejor que en la farmacia para que podamos garantizar la seguridad ya que la farmacia es el centro sanitario más accesible y el farmacéutico debe ser proactivo como un valor añadido de confianza”.

Por su parte, la farmacéutica comunitaria y nutricionista experta en Dermofarmacia y Suplementación, Carmen Díaz-Toledo afirma que “la nutricosmética al final es una palanca más para mejorar para trabajar la salud de nuestros pacientes, todo lo que es optimizar el proceso de envejecimiento, no solamente trasladado a la piel sino al global, que es como hay que entenderlo. Es un complemento perfecto para los habituales de vía tópica y es necesario conocer una serie de protocolos básicos. La ‘marca farmacia’ es conocimiento y confianza por toda la formación que hemos desarrollado”, concluye.