Esto es muy Raro

No estamos solos

¿Proyecto Rayo Azul?

¿Qué vuela en los cielos?

¿Es una falsa invasión ET?

¿Se acerca el final del juego?

Se ven ovnis por todas partes

¿Nos estamos volviendo locos?

P arece “La guerra de los mundos”

Las cosas se vuelven un poco raras

Campaña contra medios alternativos

“ Derecho al Olvido Financiero” en Chile

Rusia aumentó su exportación de petróleo

Elon Musk no permitirá Starlink en Ucrania

La economía rusa no sufrió el colapso previsto

Los ovnis llevan años en los cielos según Marco Rubio

L os que más ganan no s o n los mejores sino los más sumisos

De repente, las noticias se han vuelto locas y las cosas se están poniendo un poco raras. ¿No tuviste la sensación este fin de semana de que estamos viviendo el relato clásico de H.G. Wells “La guerra de los mundos” (The War of the Worlds) sobre la Tierra invadida por siniestras naves alienígenas? pregunta James Howard Kunstler. “Los funcionarios no saben cuáles eran los objetos, ni mucho menos su propósito o quién los envió” informó The New York Times. Esto parece extraído de las películas de terror en blanco y negro de los años cincuenta que yo veía de niño, y luego tenía pesadillas cuando dormía. ¿Cuándo aparecerán las hormigas gigantes en Las Vegas?

Parece que también mantendrán el suspense el mayor tiempo posible. “Oh, no podemos recuperar esa cosa en Alaska debido a las condiciones meteorológicas.” Las fuerzas se están alineando ahora para sacudir este sistema chirriante hasta sus cimientos. Lo más probable es que el momento crítico llegue cuando se desplomen los mercados financieros. La realidad está ahí afuera aullando contra una luna fría.

https://kunstler.com/ clusterfuck-nation/war-of-the- worlds/

Las cosas empiezan a ponerse realmente extrañas según Michael Snyder. Primero, un supuesto “globo espía chino” fue derribado frente a la costa de Carolina del Sur después de haber viajado por gran parte de EEUU. Luego, otro objeto no identificado fue derribado sobre Alaska. Posteriormente, un tercer objeto fue derribado sobre Canadá. Y ahora acabamos de enterarnos de que un cuarto objeto ha sido derribado sobre el lago Huron. Además, un congresista de Montana informa que hay un objeto no identificado sobrevolando su estado.

Además, China dice que un objeto no identificado ha estado volando cerca de la ciudad portuaria china de Qingdao. De repente, estos avistamientos se han convertido en la noticia más importante de todo el mundo. Pero lo cierto es que hordas de objetos no identificados de alta sofisticación sobrevuelan desde hace años todos los países del mundo.

http:// theeconomiccollapseblog.com/ actually-hordes-of-highly- sophisticated-unidentified- aircraft-have-been-flying- over-u-s-territory/

La Tierra está en medio de un cambio que marcará el comienzo de una realidad completamente nueva. Desde la tecnología, pasando por la economía, la sanidad, la educación, etcétera. Todo lo que ves ahora se disolverá y será sustituido por algo mucho más grande y avanzado. Deja ir el miedo y abraza el cambio. No estamos solos ni hemos estado nunca solos en este Universo. No estamos pasando por este cambio solos. Tenemos amigos de las estrellas supervisando este proceso, vigilando todo en todo momento. Pera aquellos que no entienden el proceso, pueden tener miedo. Particularmente aquellos que continúan aferrándose a creencias religiosas antiguas y obsoletas.

https://eraoflight.com/2023/ 02/13/awaken-we-are-not-alone- friends-from-the-stars-are- here/

“ GAME OVER ”

Se acerca el final del juego cuando sacan una tarjeta de invasión falsa opina Benjamín Fulford de la Sociedad del Dragón Blanco. Parece que finalmente está lanzando su proyecto de invasión alienígena falsa del Rayo Azul con todos estos derribos de ovnis públicos. A su juicio, esto es sólo parte de una ópera espacial en los medios controlados. Sería gracioso, excepto que planean culpar de todo a los ETs. Toda esta agitación se debe a que la famosa Corporación no cumplió con la fecha límite de pago del 31 de enero, y se le dio hasta esta semana para reunir los fondos o ser cortada.

Los últimos años han sido una época de guerras y rumores de guerra, pestilencias, grandes desastres naturales, una crisis de inflación mundial y una crisis alimentaria mundial de rápido crecimiento. Ya han sucedido muchas cosas, pero he escuchado de muchas personas que tienen la sensación de que las cosas están a punto de empeorar. Es casi como si estuviéramos a punto de alcanzar un importante punto de inflexión histórico y las cosas estuvieran a punto de pasar a un nivel completamente nuevo. Parece que los eventos ya han comenzado a intensificarse en los últimos días. Están sucediendo muchas cosas en todo el mundo.

https://benjaminfulford.net/ 2023/02/13/end-game-nears-as- khazarian-mafia-pulls-fake- invasion-card/

NOTICIAS DEL RESETEO

S e ha dado luz verde para el reinicio financiero mundial según tres fuentes diferentes. https://dinarchronicles.com/ 2023/02/13/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of- february-13-2023/

Michael Rogers ha sido nombrado miembro de la junta directiva de la empresa de ciberseguridad Quantum Xchange o Intercambio Cuántico . https://blog.executivebiz.com/ 2022/12/mike-rogers-appointed- to-quantum-xchange-board/

Según el Informe X-22, está fallando el empuje de agenda y la gente protesta por el desplome del sistema económico. Sus actos son contraproducentes. Cuanto más presionan, peor se pone. https://rumble.com/v29afhc-ep. -2995a-wefjb-agenda-push-is- fallando-las-mentiras-están- atrapando-ellos.html?mref= 9ceev&mc=ewucg

Ahora están impulsando una distracción ovni y quieren que la gente mire hacia allí en lugar de donde está la verdad, añade el informe. https://rumble.com/v29ae46-ep. -2995b-cuidado-con-los- objetos-brillantes- controlados-op-distraction- durham-is-not-t.html?mref= 9ceev&mc=ewucg

Los medios alternativos se enfrentan a l poderío corporativo que intenta restarles credibilidad. https://sputniknews.lat/ 20230210/los-medios- alternativos-enfrentan-el- poderio-corporativo-que- intenta-restarles- credibilidad-1135649223.html

F alleció An a Bellringer de Fourwinds10 el día 12 de febrero a los 88 años. Su nombre era Patricia Muhlhausen y era esposa de Patrick Bellringer , al que sigo desde hace años. Descanse en paz. http://fourwinds10.com/ siterun_data/bellringers_ corner/anne_bellringer/news. php?q=1671999916

Listo o no, aquí viene por Jennifer Farley .- Con la llegada de la próxima gran ola, es mejor mantenerse lo más conectado a tierra posible y recordarse, momento a momento, si es necesario, que no se tome nada como algo personal. https://tinyurl.com/zbcfdw5w

Poof dijo .- Simplemente siént ate y mir a el espectáculo que está en marcha; disponte a ser paciente un poco más y hacer lo mejor posible. Aquellos que controlan las cuerdas saben lo que están haciendo y es mejor dejarles esa parte a ellos. No creemos que estemos tan lejos de la realidad en nada de esto. Mantenemos un registro continuo de quién está dónde y qué podrían estar haciendo, pero, por supuesto, nadie está dispuesto a hablar fuera de lugar. Ya no tenemos el argumento de si sucederá o no. Sucede rá, pero el momento lo es ahora todo. https://goldenageofgaia.com/ 2023/02/12/poof-said-for-feb- 12-2023/

