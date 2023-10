Esperanza Pérez Felices advierte del riesgo a volver a deudas millonarias en Níjar por la gestión de PP y VOX

Esperanza Pérez Felices asegura que “el alcalde de Níjar miente. Si no había dinero ¿cómo se gasta 6 millones de los ahorros?”

La portavoz del PSOE advierte del riesgo a volver a deudas millonarias por la gestión de PP y VOX

Esperanza Pérez Felices, diputada provincial y portavoz del PSOE en el

Ayuntamiento de Níjar ha afirmado hoy en el pleno celebrado en la localidad que “el

acalde de Níjar ha mentido a todos los nijareños. Desde el minuto cero viene diciendo

que se ha encontrado un ayuntamiento en la ruina, pero mira por donde ahora saca

seis millones de euros de la hucha que hemos dejado sólo para gasto corriente. Le

sube las tasas a los niños y sus escuelas deportivas, invierte sólo 30.000 euros en

caminos rurales en una comarca que vive de la agricultura, pero gasta un millón más

en sueldos y otro adicional en fiestas”.

La portavoz socialista responde así al modelo de gestión que está poniendo en

marcha el gobierno de PP y Vox en Níjar, alertando a la ciudadanía de que “ya dejaron

este ayuntamiento con más de 23 millones de euros de deuda en una ocasión, y lo

que no me esperaba es que ahora, al igual que su antecesor como alcalde del PP de

Níjar, vuelven a las andadas generando otra vez más deuda. Al paso que van, incluso

van a superarlo porque de un plumazo ya se ha comido la mitad de los ahorros de

todos los nijareños. El problema es que de seguir así no sólo van a superar a su

antecesor en el PP en deuda generada, sino también en el tiempo que necesitó para

llevarnos a la ruina. Si en sólo tres meses ya han liquidado 6 de los 20 millones de los

ahorros que hemos dejado ¿qué van a dejar como legado dentro de cuatro años?”, ha

espetado.

Pérez Felices recuerda que el nuevo gobierno puso en la calle, nada más entrar, a los

trabajadores del servicio de poda pero en paralelo “contrataron a una empresa de

Lorca, de la comunidad de Murcia en la que también gobiernan PP y VOX, y gastan

tres veces más por el mismo servicio que prestaban personas que son de aquí, que

viven aquí, que tienen a sus hijos en nuestros colegios”.

Ante esta situación la edil nijareña le adelanta al equipo de gobierno que “van a hacer

el ridículo con esa auditoría que dicen que van a hacer sobre los años anteriores, para

generar una cortina de humo sobre lo que están haciendo en estos momentos. No se

dan cuenta de que dejar 20 millones de remanente de tesorería en caja, para invertir

en el pueblo, es totalmente lo contrario a dejar 23 millones de deuda, que es lo que

hizo el PP en su anterior etapa en este Ayuntamiento. No se dan cuenta de que una

auditoría que evalúe un ahorro en cuenta de 20 millones de euros es, precisamente,

demostrar que están mintiendo desde el primer día al decir que no había dinero y que

tenían que subir los impuestos hasta a los niños con las escuelas deportivas”,

concluye Esperanza Pérez.