La vida nos enseña a base de palos, pero estamos cansados de este método didáctico tan brutal. Merecemos un mundo más gentil basado en la verdad.

Mundo de Regeneración

Último año académico

Aumento de la barbarie

La Tierra, escuela de almas

Nada volverá a ser lo mismo

Despertando de una pesadilla

El día está a punto de terminar

El éxito es un estado de conciencia

Nadie puede suplantar el Plan Divino

La Tierra dejará de ser un mundo de prueba y reconciliación, y pasará a la frecuencia de un mundo de regeneración, donde dejará de existir la ilusión. Como todas las escuelas que conocemos, esta escuela de vida no es diferente. Cuando terminan su aprendizaje, los alumnos pasan a otra escuela, siempre en un nivel superior. Este cambio de nivel también se denomina transición planetaria, según Vital Frosi.

La Tierra es una escuela de almas, y todas las almas que estuvieron dispuestas a venir aquí, a experimentar la dualidad, sabían que la regla se basaba en pruebas y reconciliaciones, por no mencionar que el velo del olvido daba la sensación de separación de la Fuente. Sin embargo, todo fue una puesta en escena como un verdadero teatro de la vida. Y cada alma encarnada en la Tierra ha vivido maravillosamente su personaje en cada encarnación, como si todo fuera muy real.

Nada volverá a ser lo mismo que ha sido durante siglos. Estamos en el último año académico de esta escuela. La encarnación actual determinará quién es apto para pasar al siguiente nivel y quién necesita aún refuerzo en su aprendizaje. Recuerda, la base del éxito es el estado de conciencia de cada alumno. De nada sirve conocer las lecciones si no puedes ponerlas en práctica. Acuérdate de tu época escolar, cuando al final del curso había pruebas prácticas, dependiendo por supuesto de la profesión para la que cada uno se había preparado.

Las pruebas finales determinan la aptitud de cada alma encarnada y también determinarán a qué planeta escuela serán enviadas las que no hayan tenido éxito. Así que ahora hemos definido dos líneas de tiempo: una conducirá a la nueva Tierra y la otra irá en dirección opuesta, es decir, lejos de aquí. La nueva Tierra estará aquí en este planeta, pero ya no en la misma frecuencia energética que la vieja Tierra. Esta encarnación actual también tendrá la función de ajustar la frecuencia de cada alma a su vibración individual. Todas las personas que viven actualmente son capaces de ascender, pero muchos no harán ningún esfuerzo para hacerlo.

ACONTECIMIENTOS

El Creador da un apoyo especial a cada alma encarnada en la Tierra. Hará todo lo posible para que ninguna de ellas se pierda en este tramo final. Contrariamente a lo que podamos imaginar, los acontecimientos que observamos en todas partes son en realidad oportunidades para las almas que aún no han pasado por tales situaciones. No sólo brindan la oportunidad de desbloquear asuntos pendientes, sino también las condiciones para que muchos desarrollen en sí mismos la compasión, la solidaridad, el amor incondicional, el respeto, la cooperación y muchas otras virtudes.

La pesadilla que parecemos vivir hoy forma parte del Apocalipsis, que no es otra cosa que la revelación de lo que antes no podíamos ver ni conocer. Es la verdad que liberará las conciencias aún atrapadas en la ilusión. Hay una frase bíblica que dice: “Y cuando todas las cosas parezcan llegar a su fin, no será el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva era.”

Aquí es exactamente donde estamos. Hay momentos en que incluso la conciencia más expansiva tiembla ante los hechos que se presentan, especialmente cuando se enfrenta a la verdad sobre una parte del ser humano. La astucia del lado oscuro que aún determina obstinadamente el destino de la humanidad está más allá de la comprensión humana.

BARBARIE

En los últimos años, hemos visto un gran aumento de la barbarie, y también del número de personas que muestran quiénes son realmente. Están mostrando a qué señor sirven, y no tienen ningún reparo en hacerlo. Muestran que sirvieron a entidades oscuras que secuestraron el planeta hace mucho tiempo. También creen que pueden continuar su dominio para siempre, lo cual es imposible porque el Creador ha dicho ¡basta!

Nada ni nadie puede suplantar el Plan Divino. Si algo fue permitido, es porque tenía un propósito para arriba. La conciencia limitada de las almas encarnadas no nos permitía comprender la verdadera experiencia buscada aquí, pero ahora entramos en otro nivel de percepción y todo es revelado y comprendido.

Cada conciencia recibirá información actualizada según su capacidad de comprensión. No se puede esperar ninguna revelación para aquellos que no comprendan el mensaje. Muchos de vosotros, que ya estáis preparados para los días venideros, tendréis también la misión de guiar e iluminar a aquellos que pidan ayuda, a medida que vayan despertando bajo el shock. Será una forma de ejercer la solidaridad, la compasión, el amor y el respeto por los demás. Pero debes tener esta percepción de la realidad, porque sin una conciencia expandida, en vez de ayudar, necesitarías ayuda tú mismo.

DESPERTANDO

Recuerda que todo lo que ocurre en estos tiempos es un mecanismo del propio Creador, utilizado para despertar la conciencia. Necesitamos despertar de la pesadilla que se ha apoderado de la humanidad durante siglos, especialmente en los últimos años. Así es como funciona la línea temporal actual para evitar el Armagedón. ¿De qué otra forma se puede despertar a la humanidad?

Muchos países atraviesan situaciones difíciles, no por las limitaciones naturales de la región o de la gente, sino por sus gobernantes híbridos, que se asocian en un mecanismo dantesco que acaba dañando a toda una nación. Algunas almas que se unieron a esas frecuencias, por alienación mental, simpatía o interés, pueden evaluar mejor ahora su comportamiento, porque estar de acuerdo con el mal forma parte de ello.

Nada será igual a partir de ahora. La pesadilla está llegando a su fin y, cuando despertemos, nos daremos cuenta de que todo era una ilusión. Cada alma encarnada en este planeta tiene una historia única, individual y personal, porque lo que construyó su conciencia fue la suma de sus personajes vividos en cada encarnación. Este será también el libro de tu vida, escrito en la palabra de todas tus experiencias.

Ahora estás despertando de la pesadilla. La sensación de que todo parecía real es cierta, pero pronto te darás cuenta de que era una ilusión tan perfecta que la impresión grabada no era en realidad más que una ilusión, es decir, una obra de teatro perfecta. Interpretaste tu papel tan bien que las emociones que experimentaste quedaron grabadas en el archivo de tu alma y, por tanto, inmortalizadas como una experiencia verdadera.

Tu historia será única y se repetirá infinitamente en el cosmos. Ahora estás despertando de esta pesadilla, pero debes darte cuenta de que, en realidad, no era más que un sueño oscuro ¡Despierta! El día está a punto de terminar. Soy Vital Frosi y mi misión es la iluminación.

https://finalwakeupcall.info/ es/2023/12/12/la-verdad-que- se-dice/

NOTICIAS

OPINIONES

Revolución del rosario .- La frase “revolución del rosario” está relacionada con movimientos o protestas que utilizan la práctica religiosa, como rezar el rosario, como una forma de expresar descontento o resistencia contra el gobierno. Un ejemplo histórico podría ser la revolución del rosario en Nicaragua en la década de 1980, donde grupos opositores al gobierno sandinista utilizaron la práctica del rosario como medio de protesta contra el gobierno. Esta convocatoria surge de la iniciativa de laicos católicos preocupados por la situación política, social y moral de España , y en respuesta a las presiones del Gobierno para impedir estas expresiones de fe en la vía pública.

Poofness dijo.- Hemos estado observando las maquinaciones con impaciencia y un fino punto hacia lo que podría venir muy pronto. Estamos de acuerdo en que la arena mundial se acerca a un enfrentamiento y que antes de que termine, toda la Tierra conocerá mucho más que este proyecto. Estamos agradecidos por eso y podemos decir que les aseguramos constantemente que las familias de dragones todavía están a punto de poner en marcha este intercambio. No sabemos cuándo, ni ellos tampoco; pero tienen formas de señalarlo y permitirlo a medida que se abren las puertas y salen las instrucciones. Nos gustaría poder dar pautas más específicas, pero ya sabe que no será así. No podemos decir nada que no haya sido permitido. Es la forma en que se desmorona la vieja galleta, como todos ustedes saben muy bien. https://dinarchronicles.com/ 2023/12/10/the-office-of- poofness-weekly-report-update- from-poof-susan-and-dj-12-10- 23/

Según Saint Germain, el sistema se derrumba cuando se alcanza la masa crítica, y con él caen los peones. Esto es difícilmente concebible desde la perspectiva actual. Sin embargo, está en camino y nada puede detenerlo. Las figuras políticas que actúan actualmente representan algo que ya no existe en su esencia. La transición a la nueva era de la luz es una gran tarea para la gente y para nosotros más allá del velo. Hay que hacer y emprender todo lo posible para que esta transición esté lo más libre posible de daños irreversibles para las personas, los animales y el planeta. Es importante aquel que promueve el bien y la verdad y puede manifestarlo en sí mismo y en sus semejantes. Grandes cosas y procesos de gran alcance comenzaron muchas veces con una frase, pronunciada en el momento adecuado. Incluso si al principio la persona se niega a escuchar, si te da la espalda, todo lo que alguna vez ha sido transmitido permanece en la memoria de la tierra y del ser humano. https://eraoflight.com/2023/ 12/12/saint-germain-the-will- of-the-german-people-2/

