Ascensión Física

Ley de la Atracción

Lo similar atrae a lo similar

Enseñanzas de Matthew Ward

El mundo espiritual tiene sus leyes

Matthew Ward es el maestro que más ha escrito desde el otro lado sobre el hecho de que la ascensión sería una cuestión física. Según Steve Beckow, o uno tiene suficiente luz para sobrevivir en las frecuencias superiores o se debe ir. Nadie se sienta a juzgar. Determinamos el asunto nosotros mismos, mediante nuestra propia decisión de libre albedrío. La Tierra entró en el cinturón de fotones a partir de mayo de 1998 y el ascenso ha sido imparable desde entonces, lento pero constante, e irá a mucho más.

Suzanne Ward es la madre de Matthew Ward, conocida por haber canalizado las enseñanzas de su hijo fallecido en forma de libros y publicaciones y en su sitio web. Estos mensajes se han recopilado en varios libros y se centran en temas espirituales, de ascensión y transformación personal, así como sobre geopolítica y el estado del mundo.

Cuando Matthew Ward se conectó telepáticamente con su madre Suzanne casi 14 años después de que él muriera a los 17 años en 1980, le contó sobre su acuerdo a nivel del alma: ella se prepararía para las transmisiones de publicación de él y de muchas otras fuentes de fuera del planeta. Su información es para iluminarnos, alentarnos y guiarnos a lo largo del camino de ascensión de la Tierra durante este tiempo sin precedentes en el universo.

Matthew Ward era un niño que falleció en un accidente automovilístico en 1980 a la edad de diecisiete años, pero era un alma avanzada. Casi catorce años después, comenzó conversaciones regulares con su madre desde el Cielo a través de la comunicación telepática, quien en ese momento era una cristiana devota y no sabía nada sobre la telepatía. Él le dijo que todo esto estaba destinado a suceder, incluido su fallecimiento, para que él y otros en todo el universo pudieran brindar respuestas reales que la gente necesitaría con respecto a la verdadera situación de nuestro planeta y lo que realmente está pasando en el mundo.

REVELACIONES

Se le reveló mucho a lo largo de los años, incluida no sólo la verdadera historia de nuestra civilización, sino además la verdadera historia de la creación de nuestro universo, los innumerables seres vivos de toda la galaxia que nos han ayudado durante tanto tiempo de maneras tan profundas, y muchas verdades que se nos han ocultado durante mucho tiempo. Estos mensajes importantes se recopilaron en una serie de libros impresos conocidos en todo el mundo como los libros de Mateo.

En su libro “Cuéntame sobre el cielo” Matthew hace una descripción completa de primera mano sobre la otra vida y sobre la diversidad y la actividad en el mundo espiritual. En su libro “La era dorada de la Tierra” describe algunas de las civilizaciones que están ayudando a ascender a la Tierra y a nosotros, y los cambios dinámicos que vienen en nuestro mundo. En “Revelaciones para una Nueva Era. Claves para Restaurar el Paraíso en la Tierra” habla de cambios profundos a nivel mundial que están restaurando nuestro planeta a su Edén original, donde viviremos en paz, amor y armonía con la naturaleza.

En su libro “Iluminaciones para una nueva era. Entendiendo estos tiempos turbulentos” explica quién es él y quiénes somos nosotros. Almas en el Nirvana y representantes de dos civilizaciones distantes describen su vida y cómo están ayudando a la gente. En “Voces del Universo. Tu voz afecta al universo” explica que los pensamientos, sentimientos y acciones de cada ser humano forman la vida de ese individuo. Nuestra conciencia colectiva crea nuestro mundo, y lo que sucede aquí afecta a toda la vida en el universo.

LOS INICUOS

Según Matthew las personas que cometen crímenes vienen al mundo como esencia pura de amor y luz del Creador, con la fuente de energía que usan las almas para manifestar cuerpos como seres humanos o como cualquier otra especie dentro de este universo. Pero por razones únicas para cada uno, algunos individuos comienzan a sucumbir al atractivo del poder y actúan sobre esa tentación a través de la mezquindad, la astucia y la mentira.

A medida que ese comportamiento se vuelve más extenso y más cruel, sigue oscureciéndose la luz en esos individuos hasta que el espacio del corazón es un vacío oscuro en el que no hay conciencia ni otra guía del alma. Con sólo la chispa de luz que es la fuerza vital del cuerpo, se convierten en cautivos de las fuerzas oscuras y actúan como sus marionetas. Eso es lo que les ocurrió a las almas más débiles de la familia universal, llamados los inicuos. Se volvieron capaces de cometer actos abominables que son impensables para otros seres civilizados.

TODO ES ENERGÍA

A través de las leyes de la física que gobiernan la vida en este mundo, las frecuencias bajas se manifiestan más por sí mismas: se disparan hacia la sopa universal y traen más frecuencias del mismo tipo. Las mismas leyes se aplican a las altas frecuencias de compasión y amor, y en mucha mayor medida porque la luz en esas emociones es mucho más poderosa que la negatividad en las bajas frecuencias.

Piensa en un ventilador eléctrico, cuando funciona mejor es cuando su configuración es alta. También funcionan así las frecuencias emocionales, con la diferencia de que las emociones son respuestas inmediatas a los pensamientos. Los pensamientos también emiten frecuencias, razón por la cual cambiar un pensamiento negativo a otro positivo eleva tu espíritu automáticamente y comienzas a vibrar alto.

Esto es ciencia cósmica. Todo es energía, que es neutra, imparcial y no tiene capacidad de razonamiento. Sin capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo, la energía sigue las instrucciones que le das a través de tus pensamientos y sentimientos, y ahí es donde entra en juego la ley de la atracción de la física, o lo similar atrae a lo similar. Envía energía de amor de alta frecuencia y recogerás la gran cosecha que has sembrado. Eso se llama generar karma positivo.

SEPARACIÓN

La Tierra se está acercando a frecuencias donde es tan intensa la energía que desaparecerán todos los que han rechazado la luz, es decir, aquellos que llamamos oscuros simplemente para indicar su falta de luz. Eso puede sonar duro, pero no se trata de un juicio o castigo divino: es simplemente una cuestión física que gobierna la vida en este universo. Los cuerpos privados de luz no pueden sobrevivir en esa frecuencia superior. En resumen, desaparecerán todos aquellos que hayan causado condiciones terribles. Sólo se quedarán aquí los que están preparados para la nueva Tierra.

A medida que avanza la Tierra hacia planos cada vez más altos, no puede sobrevivir nada con baja frecuencia en ninguna forma, según las leyes de la física que gobiernan la vida en este universo. Las personas que rechazaron la luz constantemente cesarán su actividad oscura porque tienen células basadas en el elemento carbono, que no pueden sobrevivir en alta frecuencia. No hay juicio ni selección arbitraria de seres humanos que puedan o no ascender. Es una cuestión estricta de ciencia cósmica y de la decisión propia de cada alma. No hablamos de ciencia terrestre.

La luz cambia la estructura celular basada en el carbono de tercera densidad a la forma cristalina que permite que sobrevivan los cuerpos en las frecuencias más altas de la cuarta densidad y más allá. Todo lo que existe es energía que vibra a un ritmo específico en una de las innumerables frecuencias según el grado de conciencia. Así es cómo funcionan las leyes universales.

A medida que más seres vivos humanos absorben luz se están superando las bajas frecuencias del control, la codicia y el engaño, por las altas frecuencias de la autoconfianza, el optimismo y la libertad. La luz y el amor es el Creador, la Fuente de todo lo que es.

Eso es lo que eres tú, lo que es cada alma en el cosmos, y la luz que irradias está ayudando a los pueblos de la Tierra a despertar a esa realidad. Cuando observas este proceso dramático pero no te dejas arrastrar por él, te potencias más a tí mismo y a todos los demás seres de luz en este universo.

DESTINO

En el momento de la muerte física, las personas que odian son automáticamente atraídas por la física de este universo a un nivel muy bajo del Nirvana, que tiene múltiples capas, donde todo está en consonancia con la frecuencia de esas almas. Viven en pésimas condiciones hasta que están dispuestos a aceptar la energía de la luz del amor que puede sustituir todo rastro de odio, y algunos se niegan durante siglos. ¡Así de destructivo es el odio!

Cuando se arrepienten esas almas, regresan a ese lugar desconcertante llamado Cielo, después de entrar en el Nirvana, que es el nombre propio del mundo espiritual de la Tierra. El Nirvana abarca muchas capas de energía flexibles, y según las leyes de la física que gobiernan la vida en este universo, las almas que hacen la transición desde la Tierra son atraídas automáticamente a la capa que es afín a su energía de vida, que se grabó en los infalibles registros akáshicos.

La ley universal de la física que se refiere a la justicia se cumple a través de revisiones de huellas de vida en el mundo espiritual. Son como películas de toda la vida en las que el individuo siente exactamente lo que sintieron todos aquellos seres cuya vida afectó, y para los individuos antes mencionados, ese castigo es mucho más severo que cualquier sanción que imponga su veredicto.

Después de un tiempo en el espíritu, las almas del último grupo que eligieron la oscuridad encarnarán en un mundo que corresponde a su registro energético de su vida en la Tierra y tendrán más oportunidades de ver la luz, porque la misericordia divina es infinita. Así funciona el universo.

Enlace al vídeo completo en español:

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

