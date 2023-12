“Algo raro está pasando aquí, pero no está del todo claro qué es”.- Buffalo Springfield.

Estamos al Límite

Sucede algo grande

El tiempo se acelera

Iniciativa Ciudadana Europea

Rod Steel habló con Charlie Ward

La IA ya es capaz de replicarse sola

El reloj del apagón se retrasó diez días

Finalmente, parece que está sucediendo algo grande. Rod Steel hizo un programa con Charlie Ward en el que describieron el sistema financiero cuántico QFS. En esta actualización económica publicada en YouTube hace tres días, deja claro que casi hemos llegado a la revaluación global de las monedas. En poco menos de 25 minutos, Rod ofrece las razones por las que siente que estamos al límite.

https://www.youtube.com/watch? v=jOrKdna_LPI&embeds_ referring_euri=https%3A%2F% 2Fgoldenageofgaia.com%2F& feature=emb_imp_woyt

Rod Steel comparte los títulos de varias películas diferentes que documentan una variedad de situaciones: “Wanta, Cisne Negro Sombrero Blanco, Centro Mundial de Comercio, El Lobo de Wall Street, El Candidato de Manchuria, Puerto Perla y Pantera Negra.” Esa última película tenía los últimos diez minutos del corte original. En lo que resultó ser el final de la película, el narrador pronuncia un discurso en el que describe la enorme riqueza de Zimbabue y dice que tiene la mayor cantidad de oro en el mundo.

La parte que no querían transmitir y que se eliminó del montaje final fue donde continuó con los detalles de cómo Zimbabue se convertiría en una “fuerza de poder” mundial. No estaban preparados para que el público tuviera esa información y Charlie comentó que “está sucediendo ahora”. La discusión gira en torno al próximo periodo y lo que significa todo eso. A las 14:10, empiezan a hablar sobre el plan, el momento bíblico, el jubileo y la paz mundial. Charlie dijo que Trump trabajó muy estrechamente con Rusia, China e India, no en cooperación con las facciones del lado oscuro dentro de esos países, sino con la buena gente que sustituye a los agentes oscuros.

Hablan del papel de Dick Cheney en los acontecimientos del 11-S. Se suponía que sería anunciada Nesara en ese momento. Rod pasa a detallar qué es el sistema financiero cuántico (QFS) que se encuentra dentro de un sistema de pago interbancario transfronterizo (CIPS). Es una red privada virtual de inteligencia artificial (IA) que utiliza la moneda digital QFS y proporciona un movimiento de fondos impecable y limpio con absoluta integridad desde la cuenta de origen a la cuenta de destino.

DESCRIPCIÓN

El QFS cubre la nueva red mundial para la transferencia de fondos respaldados por activos y se defiende en el tratado del oro. Hace veinte años nos dijeron que el intercambio no se llevaría a cabo hasta que los valores estuvieran respaldados por oro y las transacciones fueran seguras.

El QFS es completamente independiente del actual sistema bancario central y hace que queden obsoletos todos los demás sistemas de transferencia. La moneda QFS no es criptográfica. Es un sistema basado en moneda digital respaldada por activos, y utiliza tecnología fototónica capaz de mover 3,5 billones de fotogramas por segundo.

Sustituye al sistema de enrutamiento dinámico con una verdadera autenticación física GPS entre el remitente y el receptor, brindando una seguridad inquebrantable. La IA que controla el QFS maneja tanto las transferencias independientes como la red mundial. El programa manejará liquidaciones instantáneas en tiempo real en segundos.

Está operativo, pero actualmente estamos pasando de un sistema a otro. Asignará un número individual a cada dólar fiduciario en cada cuenta bancaria del mundo. Los números digitales se vigilan en tiempo real. Todas las monedas se reiniciarán al mismo tiempo y no existirá ninguna moneda fiduciaria.

La IA reconocerá la adaptación y evolucionará con el tiempo para crear respuestas bancarias adecuadas. Se emitirán cien millones de monedas de oro y cien millones de monedas de plata, y nunca más se acuñarán más. Cada moneda CIPS tiene una contraparte virtual. Hay una moneda viva y un duplicado en el sistema para realizar un seguimiento de ella en todo momento. Cada moneda tiene un código de barras de propiedad y un código de seguimiento GPS.

La moneda QFS se compone de divisas respaldadas por oro que cumplen con Basilea-3. Se llama GSM o medida de oro y plata. Siempre habrá en todas las transacciones una transparencia y una integridad impecable y limpia. A los 30 minutos entra en instrucciones de intercambio. El intercambio no se activará hasta que se activen los códigos para la nueva moneda respaldada por activos.

El QFS pone fin a la corrupción, cubre la transferencia de fondos respaldados por activos del mundo, y funciona a través de satélites GPS protegidos por la Fuerza Espacial. La sede terrestre del QFS se encuentra en Las Vegas, Nevada, y protegen el área tres grandes bases militares.

https://goldenageofgaia.com/ 2020/09/25/rod-steel-and- charlie-ward-outline-the- quantum-financial-system/

ALGO RARO

Algo está pasando por Jim Quinn .- Algo no está bien, y los mensajes drásticamente divergentes de Powell y sus colegas en la Fed durante el último mes y medio confirman esta sospecha. Me recuerda a septiembre de 2019, cuando el mercado de repos reveló que estaban funcionando mal los mecanismos subyacentes dentro del sistema financiero, y estaban a punto de conducir a otra crisis financiera masiva. Powell reinició la flexibilización cuantitativa, de modo que pudieron inyectar billones en el sistema y mantenerlo vivo. https://www. theburningplatform.com/2023/ 12/15/theres-something- happening-here/

Entrenamiento para la aplicación del sistema de transmisión de emergencia.- Dicen que se ha fijado el calendario. Sólo unos pocos elegidos conocen el momento exacto y preciso de los acontecimientos. Las posibles implicaciones a nivel mundial pueden ser bastante complicadas, por lo que las cosas deben estar en consonancia con los protocolos. Nuestro internet no funcionaría durante diez días. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=233662

Según Steve Beckow, un lector informó que todavía veía estelas químicas y pidió una explicación. No es que se estén eliminando los chemtrails. Hacer eso sería simplemente alertar al lado oscuro y hacer que cambien a otra cosa peor. En cambio, se están neutralizando los ingredientes tóxicos de las fumigaciones hasta que un revuelo público lleve a su cancelación final. https://goldenageofgaia.com/ 2023/12/16/a-note-on- chemtrails/

NOTICIAS

El tiempo se acelera .- Es muy difícil hacer las cosas básicas ahora porque el tiempo se acelera. Las semanas pasan volando como si fueran días. https://www.youtube.com/watch? v=ZME3LxCu8Gc&embeds_ referring_euri=https%3A%2F% 2Fwww.godlikeproductions.com% 2F&source_ve_path=OTY3MTQ& feature=emb_imp_woyt

La IA ya es capaz de replicarse sin la participación de un humano según Fox News . https://actualidad.rt.com/ actualidad/492593-nacer-nueva- ia-capaz-replicarse-sin-humano

Los inmigrantes rechazan los bocadillos, panqueques, donas y platos de pollo en los refugios de Nueva York . https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5600533/pg1

El actor Robin Williams interpreta el papel de Javier Milei, nuevo presidente argentino. https://stargatenewsletter. blogspot.com/2023/12/welcome- back-robin-w.htm

INICIATIVA

El martes 12 de diciembre de 2023, en una reunión en Estrasburgo, Alemania, el grupo de ciudadanos Confianza y Libertad lanzó oficialmente su Iniciativa Ciudadana Europea. Varios miembros del Parlamento Europeo hablaron en apoyo de esta iniciativa oficial y el vídeo fue censurado casi de inmediato.

https://jamesroguski.substack. com/p/official-launch-of-the- european-citizens

Para ello, se ha creado un sistema central de recogida de firmas en línea:

https://eci.ec.europa.eu/040/ public/#/screen/home

Hacen una llamada a la Comisión Europea para que promulgue legislación que fomente la libertad, la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso individual dentro de la UE. Su objetivo es establecer y fortalecer controles y equilibrios, garantizando que las instituciones de la UE respondan a las necesidades e intereses de las personas, y al mismo tiempo defiendan los derechos humanos consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Defienden la dignidad humana y el reconocimiento del consentimiento informado, promoviendo la primacía de la dignidad humana, la libertad y la autonomía. Solicitan que introduzca un acto jurídico que mejore la transparencia y el acceso a la información en los procesos de toma de decisiones de la UE para potenciar la soberanía de los ciudadanos.

https://europa.eu/citizens- initiative/initiatives/ details/2023/000009

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/-7OPozBuEcs