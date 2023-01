El sector inmobiliario denuncia la falta de vivienda en España y la mala gestión de los fondos europeos Next Generation

Vicenç Hernández Reche, presidente de ANAI y AIC, y en ella han participado el socio de Financial Advisory de Deloitte España, Rafael Arcas; la lead economist de Caixabank Research, Judit Montoriol; y el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo. Otra de las mesas redondas celebradas ha sido dedicada a analizar el “panorama macroeconómico y las expectativas del sector en 2023”. En este caso, el encargado de moderar la conversación ha sido, presidente de ANAI y AIC, y en ella han participado el socio de Financial Advisory de Deloitte España,; la lead economist de Caixabank Research,; y el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Todos los expertos han coincidido en señalar que 2023 será un año marcado, en su primera mitad, por un cierto clima de inestabilidad. Para Rafael Arcas, las sensaciones son “un poco contradictorias” en lo que a transacciones se refiere. “Parece que se vienen curvas, pero no tan pronunciadas ni inmediatas como pensábamos. Esperamos un primer semestre más parado, para analizar el mercado y detectar tendencias, y a partir de ahí empezará el movimiento”, ha explicado. Hernández Reche ha destacado que las previsiones para 2023 han acabado siendo más positivas de lo que originalmente se pensaba, ya que el invierno no fue tan duro como parecía. Así, tal y como indican desde CaixaBank Research, en 2023 la economía podría experimentar una “pequeña relajación”, situando así sus previsiones de crecimiento para el nuevo año en torno al 1%. “A diferencia de otros países, en España los principales indicadores económicos están fuera de la zona de preocupación y encontramos un mercado más equilibrado que nos hará empezar 2023 con buena inercia”, revela. En última instancia, la VIII edición de la Tribuna Inmoscopia ha dedicado un espacio a hablar sobre “nuevas maneras de invertir y comercializar en el sector inmobiliario”. En esta ocasión, la directora general de ANAI y AIC, Anna Puigdevall, ha moderado un encuentro entre el director de Financial Advisory en real estate de Deloitte, Miguel Ochoa; el CEO de Datacasas Proptech, Santiago Cabezas-Castellanos; y la socia de ECIJA Law & Technologies IT/IP, Cristina Villasante. “Históricamente, la inversión inmobiliaria estaba reservada para un perfil muy concreto de persona, pero las nuevas tecnologías nos permiten romper estas barreras”, ha afirmado Puigdevall, quien considera que avances como la tokenización no sólo permiten “democratizar el sector”, sino que “han venido para quedarse”. Desde Deloitte, Miguel Ochoa ha explicado cómo funciona el proceso de tokenización de activos inmobiliarios: “No es más que aplicar tecnología sobre un activo. En este caso, un proceso de digitalización de un derecho real sobre un activo inmobiliario a través de Blockchain y Smart Contract. De esto modo podremos dividir el contrato de arrendamiento sobre una vivienda o local comercial en un conjunto de participaciones, que reciben el nombre de tokens”. Para concluir la jornada, Vicenç Hernández Reche y Gerard Duelo Ferrer, presidente del Consejo General de los COAPI de España y del COAPI de Barcelona, protagonizaron un sentido discurso de despedida en el que pusieron en valor la importancia de este tipo de encuentros dentro del sector para mejorar las relaciones y comenzar nuevos proyectos. “El colectivo de agentes de la propiedad inmobiliaria es muy importante, tanto desde el punto de vista inmobiliario como económico, y este tipo de eventos no hace más que reforzar esta vocación de servicio por y para vosotros”, han concluido ambos presidentes.