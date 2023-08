El salitre y la humedad, los grandes enemigos del coche si se veranea en la playa

¿Sabías que un coche que permanece mucho tiempo en un lugar de costa o zona de playa puede verse afectado por la arena, el sol, el salitre y la humedad? Estos factores pueden provocar corrosión y oxidación de algunos elementos mecánicos del vehículo y, por supuesto, de aquellos otros que no lo son. Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, recoge aquellas medidas que se pueden poner en práctica para cuidar al máximo el coche cuando se veranea en la playa. La brisa propia del mar favorece la corrosión de los materiales. A esto hay que añadir la humedad de estas zonas costeras y las altas temperaturas del verano. Un cúmulo de factores que hacen que los coches que están en estos lugares de veraneo se vean afectados, sobre todo, por la corrosión y la oxidación. Hay que tener en cuenta que no se trata únicamente de un deterioro exterior. El salitre puede afectar a los elementos metálicos y el motor y, por supuesto, el interior del vehículo puede verse deteriorado por la presencia de arena, humedad y calor. La elevada humedad también puede perjudicar al sistema eléctrico del vehículo. De hecho, pueden surgir problemas con el alternador o el motor de arranque. Igualmente, las altas temperaturas afectan a la batería y los neumáticos, que pueden provocar un desgaste prematuro. “La prevención y la revisión periódica del vehículo es, sin duda, la principal herramienta para cuidar el coche también en verano. Estos factores pueden afectar de forma muy negativa a elementos tan importantes como los neumáticos o la batería y, por lo tanto, es algo que no se debe obviar, aunque se esté de vacaciones”, recuerda Víctor Pardo, Market Manager y Proyectos Taller de Norauto. Consejos para cuidar el coche en zonas de playa 1-Evitar estacionar cerca de la playa, sobre todo, durante un tiempo prolongado. El coche se llena de arena y, además, el salitre afecta a la pintura del coche, a los cristales e incluso a los faros. Se debe procurar no estacionar el vehículo en primera línea. De esta forma, se verá menos impactado por los factores que se han enumerado. También se recomienda estacionarlo de espaldas a la costa. 2-Se recomienda estacionar el coche en lugares a la sombra o en zonas cerradas como garajes para reducir el impacto del sol y del resto de factores propios de la zona de playa. 3-Si se va a la playa en coche, hay que limpiarse bien antes de entrar. No se debe subir al vehículo mojado y hay que eliminar toda la arena posible, también hay que limpiar sillas, toallas, bolsos, sombrillas, colchonetas…Además de ir correctamente colocados en el maletero, deben estar limpios de arena y agua. 4-Hay que proteger al máximo el interior con fundas en los asientos y alfombrillas. Se recomienda también proteger el maletero y colocar parasoles para reducir el impacto del sol en el interior. 5-Si el vehículo va a estar muchos días estacionado y sin moverse, se recomienda taparlo con una funda para exterior. 6-Revisar el vehículo con periodicidad. El aumento de las temperaturas afecta a elementos tan importantes como los neumáticos, la batería o los líquidos. 7-Hay que evitar dejar el coche parado durante un tiempo prolongado. Si no se va a necesitar, se aconseja arrancarlo y hacerlo circular para que todo entre en movimiento. 8-Limpiar el coche con periodicidad y, sobre todo, antes del regreso de las vacaciones. Hay que hacerlo tanto por dentro como por fuera. En primer lugar, hay que limpiar el interior. Se aconseja usar aire a presión y un aspirador potente para el interior del vehículo. Para el exterior se recomienda utilizar aire y agua a presión para limpiar la carrocería. Hay que recordar limpiar los bajos y las ruedas y, por supuesto, no frotar hasta que se haya eliminado toda la arena. Los centros de lavado Norauto Wash cuentan con la última tecnología para mimar el coche con un cuidado profesional. Ofrecen un servicio de limpieza completa que incluye un aspirado ilimitado, sopladores de aire y limpia-alfombrillas. Todo ello con máquinas de máxima potencia. El usuario puede usar todos estos servicios extras en los boxes para terminar de limpiar el automóvil después del túnel de lavado. Cuidar del coche es importante para que esté en buen estado. Hay que disfrutar de las vacaciones sin olvidarse del vehículo.