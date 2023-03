El PSOE ‘patano’ lamenta que el PP sólo haya sido capaz de gestionar en 2022 el 32% del presupuesto para inversiones

Martín Gerez afea a los ‘populares’ su “exagerada nulidad” en la gestión teniendo “una extraordinaria situación financiera heredada”

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vera ha lamentado que el equipo de Gobierno del PP haya gestionado durante 2022 “nada más que un ridículo y mísero 32% del presupuesto municipal de inversiones”. “Y no hay que olvidar que el ahora alcalde ha sido concejal de obras e infraestructuras y también el teniente de alcalde”, ha remarcado el portavoz socialista, Martín Gerez.

Según ha explicado, la cantidad presupuestada para inversiones en 2022 fue de 15.386.000 euros, mientras que “las obligaciones reconocidas ha sido sólo de 4.934.000 euros, y encima con más de 12 millones de euros en los bancos a final de año”. “La exagerada nulidad de los políticos populares contrasta con la extraordinaria situación financiera que heredaron del anterior gobierno municipal al inicio de este mandato” de, ha dicho, “en torno a 11 millones de euros de remanentes líquidos en saldos bancarios, que entonces no se podían invertir por la legislación de Rajoy y luego pasaron a estar disponibles con motivo de la crisis provocada por el covid”, ha trasladado el dirigente socialista.

En opinión de Martín Gerez, pocos ayuntamientos de la provincia “han tenido la suerte del PP de Vera, y pocos también han mostrado semejante ineficacia y nulidad, por más que la delirante propaganda municipal haya llenado de centenares de publicaciones en prensa y redes sociales, con titulares falseados o exagerados en muchos casos y miles de fotos absurdas aparentando una gestión realmente inexistente y, por supuesto aprovechando el abultado gasto municipal en publicidad, promoción y protocolo”.

“El rosario de inexplicables visitas que el candidato del PP está llevando a cabo desde su toma de posesión, en realidad solo para darse a conocer y hacerse una imagen institucional cuando su breve mandato termina en junio, en muchos casos implorando a sus jefes políticos y simulando ser recibido, no pueden tapar la incapacidad demostrada por el PP”, ha afeado Martín Gerez a quien preocupa que “mientras no han ejecutado sus propias previsiones, los populares sí han cobrado en 2022 religiosamente sus extraordinarias retribuciones y no hay que olvidar que sus sueldos, cotizaciones a la seguridad social y sobresueldos en Codeur, por no hacer nada, superaron los 620.000 euros anuales”.