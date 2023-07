El PSOE acusa al PP y Vox de Níjar de mentir a vecinos y trabajadores al subir el gasto de sueldos a 800.000 euros

Esperanza Pérez: “Ahora sabemos para qué necesitaban el dinero que quitan

a los trabajadores”

La portavoz del POSE de Níjar, Esperanza Pérez Felices, ha denunciado el engaño al que el equipo de gobierno formado por PP y Vox, -segunda y tercera fuerza política en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo-, está sometiendo a los vecinos de la comarca tras aprobar, en los dos plenos celebrados hasta el momento, aumento de gasto en sueldos hasta los 800.000 €, que comprende la subida un 11% más en retribuciones a concejales y un 18% en asesores, concretamente unos 100.000 euros más, junto a otras contrataciones de personal que

son aprobados al mismo tiempo, sin embargo a los vecinos se les afirma públicamente que se han

encontrado un ayuntamiento sin dinero, y se justifica con ello la necesidad de despedir a los

trabajadores de los servicios de limpieza o poda. “Ahora sabemos para qué necesitaban el dinero

que quitan a esos trabajadores, y es sencilla y llanamente para subirse los sueldos ellos, contratar

más personal”, afirma la portavoz de la oposición.

Pérez Felices mantiene que únicamente han necesitado dos plenos no sólo para subirse las

retribuciones mensuales, sino que “anualmente sus sueldos y el del personal eventual se irá

incrementando de forma automática sin necesidad de acuerdo expreso, si bien en esta propuesta

no se establece las mismas subidas para los tres últimos concejales a los que se les ha puesto

sueldo, que no deben ser muy cercanos a la Alcaldía, porque sus retribuciones no serán

incrementadas anualmente como el resto, incluidos el personal eventual y los concejales con

dedicación parcial”, explica.

La portavoz de los socialistas nijareños ha pedido al equipo de gobierno del PP y Vox que “digan

la verdad a la gente, sean transparentes, y reconozcan que la maniobra de los despidos o la subida

de la tasa de las escuelas de verano, lo que ya se conoce como el impuesto a los niños, no tiene

otro fin que recaudar dinero para subirse los sueldos, contratar nuevos asesores o darles una

retribución a todos los concejales de su partido. Digan a la gente que priman sus intereses frente

a los de las 20 familias que se quedan sin nada, y reconozcan que el problema no es que no haya

dinero en Níjar, sino que sencillamente no es suficiente para cubrir sus expectativas de sueldo”,

concluye Esperanza Pérez Felices.