El Patito Feo es Guapo

No es feo sino diferente

Descubre que es un C isne

Símbolo de la belleza oculta

El C isne es la T ransformación

El Cisne Negro es lo inesperado

El canto del C isne es el fin del sistema

Érase una vez un patito feo que se pasó toda la vida tratando de parecerse a los demás, pero nunca funcionó, porque él se sentía incómodo tratando de aparentar lo que no era, y los demás no lo aceptaban porque no era como ellos. Hasta que un día el patito feo descubrió quién era, y vio que no era feo. Eso aumentó su autoestima y su deseo de ser él mismo, sin tratar de parecerse a nadie. A partir de entonces se dio cuenta que siendo él mismo era mucho más feliz y mucho más útil a los demás, por lo que se ganó el respeto. Esa es la historia de mi vida.

«El patito feo» es un famoso cuento infantil creado por el escritor danés Hans Christian Andersen en 1843. El cuento se ha adaptado a varios medios, incluidos ópera, musicales y películas animadas. El relato trata sobre un patito que es discriminado por su apariencia física, ya que es diferente a los demás patos. El patito es ridiculizado y rechazado por su aspecto, lo que lo lleva a huir y vivir en soledad, lo que le causa una gran pena.

TRAMA

Después de que eclosionan los huevos de una madre pato, uno de los patitos es percibido por los otros animales como una pequeña criatura fea y sufre muchos abusos verbales y físicos. Se aleja del corral y vive con patos y gansos salvajes hasta que los cazadores matan a los rebaños. Encuentra un hogar con una anciana, pero su gato y su gallina lo molestan y se burlan de él sin piedad, y una vez más se marcha solo.

El patito ve una bandada de cisnes salvajes emigrando. Está encantado y emocionado, pero no puede unirse a ellos, porque es demasiado joven, feo e incapaz de volar. Cuando llega el invierno, un granjero lo encuentra y lleva al patito helado a casa, pero lo asustan los niños ruidosos del granjero y huye de la casa. El patito pasa un invierno miserable solo al aire libre, escondido en una cueva en el lago que se congela parcialmente.

Cuando el patito ha crecido y madurado por completo, ya no puede soportar una vida de soledad y penurias. Decide lanzarse sobre una bandada de cisnes, sintiendo que es mejor ser asesinado por pájaros tan hermosos que vivir una vida de fealdad. Se sorprende cuando los cisnes lo reciben y lo aceptan, sólo para darse cuenta al mirar su reflejo en el agua que no había sido un patito sino un cisne todo este tiempo. El rebaño toma el aire y él extiende sus alas para emprender el vuelo con el resto de su nueva familia.

https://en.wikipedia.org/wiki/ The_Ugly_Duckling

A medida que pasa el tiempo, el patito descubre que no es un pato común, sino que es un cisne, uno de los pájaros más hermosos del mundo. La moraleja del cuento es que no debemos juzgar a los demás por su apariencia y que todos tenemos nuestro propio valor y belleza interna. Por lo tanto «El patito feo» es un símbolo de la belleza oculta que puede haber detrás de algo que a simple vista parece feo o desagradable. También se utiliza para referirse a personas que han sido subestimadas o discriminadas debido a su apariencia física, pero que tienen un gran potencial y valor interno.

EL CISNE

El cisne es un animal que se asocia con la gracia, la elegancia, el amor, la fidelidad, la transformación, la pureza y la espiritualidad. El cisne se considera uno de los animales más elegantes y hermosos del mundo animal. Su postura erguida, su cuello largo y sus movimientos gráciles han inspirado a muchos a considerarlo como un símbolo de la gracia y la elegancia.

El cisne se asocia con el amor, la pasión y la fidelidad. En la mitología griega, el cisne era el ave sagrada de la diosa del amor, Afrodita.- Zeus, rey de los dioses, se transformó en un cisne para seducir a Leda, la esposa del rey Tíndaro de Esparta, y de esta unión nació Elena de Troya.

En algunas culturas, el cisne se asocia con la transformación y la transición. Esto se debe a que los cisnes pasan por diferentes etapas de vida, comenzando como un huevo, luego como un cisne pequeño y blanco, y finalmente como un cisne adulto con plumas y colores distintivos. Esta metamorfosis se ha utilizado como metáfora para representar la transformación y el crecimiento personal. Debido a su plumaje blanco y a su apariencia elegante, el cisne se ha asociado con la pureza y la espiritualidad en muchas culturas. En algunas religiones, el cisne se considera un símbolo de la divinidad y la perfección.

CISNE NEGRO

El cisne negro es un símbolo de eventos raros e impredecibles que tienen un gran impacto y se utiliza para describir la importancia de estar preparado para estos eventos. Esta idea se originó en el siglo XVIII cuando se pensó que todos los cisnes eran blancos, hasta que se encontraron cisnes negros en Australia.

El escritor Nassim Nicholas Taleb popularizó el concepto de cisne negro en su libro homónimo «El Cisne Negro» en el que argumenta que los eventos raros e imprevisibles pueden tener un impacto desproporcionado en el mundo y la sociedad, y que es importante estar preparado para ello. En la cultura popular, el término «cisne negro» también se utiliza a veces para describir a personas o cosas que se consideran insólitas, excepcionales o fuera de lo común.

EL CANTO DEL CISNE

El «canto del cisne» es una expresión que se refiere a la última obra, discurso o actuación de una entidad que está cerca del final de su vida o su carrera, y se utiliza para simbolizar su partida inminente de este mundo, y esto se aplica ahora al sistema financiero mundial. La expresión se deriva de la creencia de que los cisnes, antes de morir, emiten un canto melodioso y hermoso que simboliza su partida de este mundo.

La expresión el «canto del cisne» se utiliza comúnmente en el ámbito artístico y literario, en el que se refiere a la última obra o creación de un artista o escritor. También se utiliza en el ámbito político y empresarial para referirse al último discurso o proyecto de una persona que se retira o que está a punto de fallar.

N OTICIAS DEL RESETEO

FINAL DEL JUEGO

Según Ricitos de Oro , e stamos en el final del juego .- Observe cómo suben juntos el dólar y el oro. La razón de esto es la demanda del dólar como refugio seguro debido al aumento de las tasas de interés y la demanda de oro por parte de los bancos centrales.

Por lo general, uno está arriba y el otro está abajo para apoyarse mutuamente en condiciones normales de mercado, pero y a no estamos en condiciones normales de mercado. Estamos en transición.

Ambos son necesarios en este momento, pero uno ganará más tracción que el otro para desinflar una economía inflada. Podríamos ver este cambio al final de la semana pasando a la siguiente.

Este es el propósito del oro como dinero, y proporcionará el puente hacia nuestra nueva economía basada en activos.

El dólar encontrará su lugar en esta nueva economía entre otras monedas que también encontrarán su valor real. https://news.bitcoin.com/de- dollarization-trend- irreversible-flight-from-us- dollar-sure-to-accelerate- says-russian-official/ https://www.marketwatch.com/ story/goodbye-eurodollar- futures-heres-why-the-once- dominant-derivatives-contract- is-going-away-adc113a2?siteid= msnheadlines

FUEGOS ARTIFICIALES

Destruida sala de archivos del Ministerio de Sanidad de España .- Una casualidad ha incendiado convenientemente la sala de archivo de documentos del Ministerio de Sanidad, donde se recopilan los registros relativos a las políticas confinamiento masivo de la población, que estaban siendo investigados. Dicho confinamiento fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. ¿Casualidad? https://twitter.com/ OlooneyJohn/status/ 1647956988767137795?t= ME8qKJW7ye17nW4xIBiuKw&s=19

A medida que termina la guerra en Ucrania , los fuegos artificiales se preparan para Asia según Benjamín Fulford .- A su juicio, ya ha terminado l a guerra de Ucrania y l os próximos objetivos son Corea del Sur, Taiwán y Japón. https://t.me/concordgroup_ official/754

E stán de acuerdo analistas independientes como el coronel Douglas McGregor . Es por eso que la visita de Macron a China sería para negociar un a tregua .

E l primer ministro húngaro, Viktor Orban , opina que “ el Reino Unido es un país inexistente en términos financieros” ya que no se puede financiar a sí mismo. https://tass.com/world/1604249 https://www.nbcnews.com/ politics/national-security/ hungary-prime-minister-calls- us-adversary-leaked-documents- rcna79367

Opina Fulford que se acabó el juego , d ado que Francia está bloqueando todos los fondos adicionales de la UE para Ucrania . Los informes de noticias polacos confirman este corte. https://news.yahoo.com/polish- media-claims-france-blocking- 082607662.html

Además, predice que “la Otan se desmoronará en un año, máximo dos años” porque Alemania y Francia acordaron un nuevo marco de seguridad que incluirá a Rusia . https://benjaminfulford.net/ 2023/04/17/as-ukraine-war- ends-fireworks-set-for-asia/

E l volcán Shiveluch en el Lejano Oriente ruso , en la península de Kamchatka , entró en erupción por primera vez en sesenta años, arrojando a la atmósfera una columna de cenizas de hasta veinte kilómetros de altura , y cerró las rutas de vuelo en el hemisferio norte. https://www.whatdoesitmean. com/index4237.htm

REFLEXIONES

Según Morgan , el mayor problema de la sociedad es la falta de responsabilidad personal. Algun o s quieren que el gobierno se ocupe de ell o s. Y no son sólo habitantes del gueto. Muchos ricos malcriados serían muy poco funcionales en el mundo real. https://www. investmentwatchblog.com/if- people-are-this-eager-to-riot- and-loot-now-what-will- america-look-like-once- economic-conditions-get- extremely-bad/

La m asonería, ángel de la guarda de la U E .- Se habla de una reconquista masónica. Se trata de una delegación de los Grandes Orientes de Francia y Portugal , y de la Federación Francesa del Droit Humai. La masonería europea puede convertirse en el ángel guardián de la UE. Ya han creado una entidad paneuropea llamada Asamblea Masónica Internacional. https://www.isel-europe.org/ freemasonry-and-the-union-of- european-pe

El mundo está al revés según Perro Poeta.- La vida parece ser lo que no es. Los altos y poderosos se convierten en bajos y oprimidos. La gente bella se vuelve fea. Vivir deja huella. La riqueza se convierte en una carga constante. La belleza se desvanece. El cuerpo comienza a doler por el abuso que ha recibido. El poder conduce a enemigos poderosos. La fama se convierte en una vergüenza pública. Como sembréis, así segaréis. Esta es la ley inviolable del karma . Entonces ¿por qué no hacer el bien con cada pensamiento, palabra y obra? Es un misterio para aquellos que se ocultan a sí mismos la verdad mediante el autoengaño. ¿Cómo puedes decirle a la gente que abra los ojos cuando la Verdad está a su alrededor? Los miedosos temen el costo de enfrentar la vida con los ojos abiertos, pero ¿qué obtienes de otra manera? Estás caminando a ciegas. http://www.zippittydodah.com/ 2023/04/the-high-and-mighty- become-low-and.html

Enlace al vídeo completo en español: