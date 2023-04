El gobierno municipal del PP en Canjáyar bloquea dos comentarios de vecinos en la web del Ayuntamiento

El partido político 3ª Edad en Acción de Canjáyar denuncia que a un vecino de la localidad se le ha bloqueado en la página web del Ayuntamiento, por hacer dos comentarios a dos publicaciones de dicha página.

Y no solo se le bloquea, sino que también se le borran los comentarios, por lo que ha pedido explicaciones al señor Alcalde, Juan José Romera. Y éste ‘no sabe, no contesta’, siendo ésta la forma de actuar que tiene el PP gobernante en Canjáyar, anulando y coartando la libertad de expresión de sus ciudadanos, y escondiendo todo tipo de cosas que no sean de su agrado, teniendo una actitud totalmente antidemocrática y dictatorial con sus convecinos.