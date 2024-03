EL MALAGUEÑO JAVIER FRUTOS, REELEGIDO PRESIDENTE DE LA

FEDERACIÓN HOSTELERÍA DE ANDALUCÍA CON LOS RETOS DE LA MODIFICACIÓN NORMATIVA, LA FORMACIÓN Y LA DIGITALIZACIÓN

La asamblea general del organismo, reunida en Córdoba con la presencia del secretario general de Hostelería de España y del alcalde de la ciudad, renueva por unanimidad su confianza en el presidente de Mahos Málaga para un nuevo mandato

El empresario malagueño Javier Frutos Pérez ha revalidado su mandato al frente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía tras haber sido reelegido hoy por unanimidad en la asamblea general electoral del organismo, celebrada en Córdoba. ASHAL ha acudido a la reunión con una delegación formada por su presidente, Pedro Sánchez-Fortún; la gerente, Isabel de Juan y el asesor Manuel Leal. Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), prolonga así su etapa como máximo dirigente de la patronal andaluza con los retos de la modernización del sector, la implantación definitiva de la digitalización, la mejora de la formación y, de manera especial, la modificación normativa de la actividad y su adaptación a la realidad actual de la hostelería en Andalucía.

La celebración de la asamblea general de Hostelería de Andalucía ha contado con la presencia del secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, desplazado a Córdoba para estar presente en la reelección de Frutos. Cabe destacar que Andalucía es la comunidad española que más establecimientos y más empleados aporta al sector, con unos 55.000 negocios y una media anual de 310.000 trabajadores dados de alta, según datos oficiales del Gobierno de España.

Además, también ha estado presente el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha asistido no sólo a la asamblea sino al acto de fusión (celebrado en el mismo lugar, Torre de la Barca), de las dos patronales provinciales cordobesas, que se unen bajo el nombre de Hostecor y con la presidencia local de Jesús Guerrero. Córdoba ha sido por tanto hoy epicentro de la hostelería regional con la presencia de cientos de hosteleros reunidos en torno a la integración, unión y acción común de la principal actividad generadora de empleo del sector turístico andaluz.

En su reelección, que se hace por tres años más, Frutos ha destacado el “orgullo de ser hostelero y de representar a un sector en unos años venideros que serán muy importantes y en los que se prevé que cambie mucho la hostelería”. En este sentido, ha reivindicado la importancia de tener una Federación Hostelería de Andalucia fuerte, “lo que será vital para dar un apoyo constante a las patronales provinciales y viceversa”. En su parlamento a los miembros de la junta directiva, ha remarcado que Hostelería de Andalucia “no es nada sin cada una de las asociaciones que la forman”, y se ha puesto al servicio de todas para “seguir construyendo el futuro”.

En concreto, el reelegido presidente ha incidido en la necesidad de conseguir una mejor regulación normativa en Andalucía, con las modificaciones o adaptaciones que sean necesarias dentro del decreto 155, que es el que regula gran parte de la actividad de la hostelería. “Es básico para los más de 55.000 establecimientos de la región que la normativa se adapte a la realidad, a los usos, demandas y ofertas de la hostelería, para que no se ocasionen perjuicios a las empresas” ha abundado.

En este sentido, ha abogado por aplicar una mayor flexibilidad “ya recogida en el decreto 155” en relación a actividades y ofertas de la hostelería, “que no se da en muchos municipios a pesar de que los ayuntamientos tendrían que haber adaptado sus ordenanzas hace ya varios años”. Y eso sin olvidar que es necesario adoptar variaciones en algunos puntos del decreto “que claramente están desfasados y que coartan una actividad pujante y gran generadora de empleo”.

Para todo ello ha tendido la mano a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos, con una disposición de la Federación Hostelería de Andalucía “constante y siempre constructiva” para llegar a acuerdos por el bien común de la hostelería, los municipios y la economía. Por otro lado, ha incidido en la necesidad de seguir desarrollando la implantación de la digitalización en los negocios “como asunto irrenunciable para no perder competitividad” y seguir colaborando con instituciones públicas y privadas para la mejora de la formación de los profesionales.

Los vicepresidentes, de Granada y Sevilla

En lo que se refiere a su junta directiva, Frutos contará como vicepresidentes con Gregorio García, actual presidente de la patronal de Granada, que repite en el cargo; y con Alfonso Maceda, actual presidente de la patronal de Sevilla. Como tesorero también repite Antonio de María, presidente de la patronal de Cádiz. La junta directiva se completa con vocales de cada una de las demás provincias andaluzas, de manera que todas las provincias tienen representación, voz y voto en la acción de la Federación.

Sobre Javier Frutos Pérez

Javier Frutos Pérez (Málaga, 1980) es presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía desde febrero de 2021 y presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) desde 2017. Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, pertenece al despacho FGV & Asociados, dedicado al asesoramiento de empresas y al derecho mercantil. Frutos es empresario hostelero desde 2009 y atesora una destacada trayectoria en el mundo asociativo y representativo de la hostelería en Málaga y Andalucía. Frutos es vocal en la Comisión Ejecutiva de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio de Málaga y miembro de la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM),



Nueva estructura de la Federación Andaluza de Hostelería

Junta directiva

Presidente: Javier Frutos (Málaga)

Vicepresidente primero: Gregorio García (Granada) Vicepresidente segundo: Alfonso Maceda (Sevilla) Tesorero: Antonio de María (Cádiz)

Vocales: Jesús Guerrero (Córdoba)

Antonio Lechuga (Jaén)

Antonio Ramón (Huelva)

Fernando Martínez (Málaga)

Pedro Sánchez-Fortún (Almería)