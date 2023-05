El diablo está en apuros

Fin del mal

Final de los ‘ Q lifot’

E l diablo está en apuros

Línea de tiempo positiva

Comienza la era mesiánica

Destruidas las bombas toplet

Se liberan las chispas de la santidad

Se debilita el lado oscuro de la Fuerza

Los gnósticos de Castilla hablaron de ello

Desaparece la mayoría de los escenarios oscuros

Disminuye la probabilidad de una guerra mundial

Ha pasado desapercibida la gran noticia que aparece en el último informe del contactado Cobra, nada más y nada menos que el final de los ‘qlifot’. Los qlifot son ‘cáscaras’ que representan a fuerzas espirituales impuras o malvadas. Cuando se liberen todas las chispas de santidad, comenzará la era mesiánica.

Según Cobra, las fuerzas de la Luz lograron limpiar muchas armas exóticas de las fuerzas oscuras, y ahora es mucho más estable que nunca la línea de tiempo positiva. Al utilizar la tecnología Mjolinr, las fuerzas de la Luz han evaporado todos los agujeros negros físicos y no físicos alrededor de la superficie del planeta, incluidos todos los agujeros negros en los campos áuricos y todos los agujeros negros dentro de los implantes de la población de la superficie. Esto ha colapsado todos los túneles de Set, y la rejilla oscura alrededor del planeta ya no es una rejilla invertida, sino sólo una rejilla distorsionada. Sin agujeros negros, la magia negra cabalística es mucho menos eficaz, ya que los qlifot ya no existen.

EL LADO OSCURO

La rejilla oscura es una red energética que rodea y controla el planeta, suprimiendo la conciencia y el poder espiritual de la humanidad. Se dice que esta rejilla está mantenida por entidades negativas o fuerzas oscuras que buscan manipular y controlar a la humanidad mediante el control de la información. Algunos creen que esta rejilla es responsable de mantener a las personas en un estado de desconexión espiritual y limitación.

La magia negra cabalística es una forma de práctica esotérica que combina elementos de la cábala, un sistema filosófico judío, con intenciones y objetivos considerados negativos o malévolos. La cábala, en su sentido original, se enfoca en la búsqueda de la sabiduría divina, pero la magia negra cabalística invierte esos principios y los aplica en el contexto de manipulación y control.

La magia negra cabalística puede implicar la invocación de entidades oscuras, el uso de símbolos y rituales específicos, así como la manipulación de la energía y de las fuerzas astrales. Se supone que estas prácticas permiten a los practicantes obtener poder, causar daño, influir en la voluntad de otros, obtener ventajas personales o llevar a cabo acciones consideradas inmorales o destructivas.

DEFINICIÓN

La palabra qlifot procede del hebreo y significa piel o cáscara al igual que materia o sustancia. El singular de esta palabra es qlifá o qelipá; también llamado a veces la primera cáscara o emanación de impureza. Se refiere a los regentes de las huestes de la maldad en el universo. Qlifot también es el nombre con el cual se designan a las sefirot malignas que son lo contrario a las emanaciones divinas benévolas. El conjunto de qlifot es llamado el árbol de la muerte o árbol infernal.

Los qlifot se consideran aspectos oscuros, negativos o cáscaras que se formaron en la creación del universo. Se los describe como los opuestos o contrapartes negativas de las sefirot, que son los aspectos positivos y luminosos del árbol de la vida. Mientras que las sefirot representan atributos divinos como la sabiduría, la misericordia y el amor, los qlifot representan características negativas como la ignorancia, la crueldad y la destrucción.

Estos aspectos negativos, los qlifot, se consideran fuerzas o entidades que obstruyen o distorsionan la luz divina. Se ven como entidades malévolas así como como obstáculos o desafíos que se deben superar en el camino hacia la iluminación espiritual. El árbol de la vida es una representación simbólica de la estructura del universo y de la conexión entre lo divino y lo humano. Por el contrario, los qlifot, se representan como un árbol invertido o sombrío.

Las qlifot pertenecen al mundo de las acciones, que es el mundo de las cortezas, las conchas o las envolturas, que son basura o emanaciones de desechos, lo cual corresponde al mundo material o terrenal que nace de los elementos impuros.

Los gnósticos de Castilla, que son una versión diferente del Zohar, describen a los qlifot como el resultado de una separación necesaria en el acto de la Creación, modo que del Ain Sof habrían salido las qlifot de la emanación de la izquierda, esto es, del poder de lo sucio que se encuentra activo en la creación. El Zohar compara este poder de maldad con una cáscara de árbol que quema lo bueno, llamado el árbol externo o el árbol del conocimiento, del cual salen los palacios de las impurezas de forma paralela a los palacios de la santidad.

LIMPIEZA

Según Cobra, las fuerzas de la Luz han destruido todas las bombas toplet restantes. Esta es una gran victoria, ya que las bombas toplet representaban un gran peligro para el planeta y una gran barrera contra la liberación planetaria. En el pasado, Cobra fue ingenuo al creer que tan pronto como se retiraran las bombas toplet, sucedería el Evento, pero la realidad es mucho más compleja:

La población está mucho más programada de lo que se creía, y se debe eliminar mucho más de la matriz etérica y de la anomalía subcuántica para guiar de manera segura a la población a través del proceso del Evento sin que las personas clave se asusten porque, en el momento del Evento, deben permanecer intactas las cadenas básicas de distribución de alimentos y energía. La buena noticia es que eliminar todos los obstáculos restantes será mucho más fácil, más rápido y menos arriesgado que eliminar las bombas toplet.

Las fuerzas de la Luz también han logrado limpiar completamente el plano mental superior de todas las entidades oscuras, y han roto el control que las fuerzas oscuras tenían sobre el plano mental inferior y el astral. Casi todos los invisibles han sido eliminados. Las pocas entidades oscuras que quedan en el plano astral están desorganizadas, en vuelo, y ya no forman parte de la red oscura. Todos los señores del karma o del trauma que no han sido capturados y llevados al Sol central galáctico han escapado de planos superiores a los planos etérico y físico, donde aún mantienen el control.

FINAL DEL MAL

El final del mal es una resolución definitiva o la eliminación final del mal, ya sea a través de una intervención divina, una transformación espiritual o un estado final de equilibrio y armonía. Es la disolución o superación del mal en el universo y en la conciencia humana. Implica un estado de armonía, amor y paz en contraposición a la presencia del mal. Se asocia a la liberación del sufrimiento, y a la reunificación con lo divino. En algún momento futuro, el mal será erradicado y la humanidad experimentará una existencia llena de amor, compasión y unidad.

El mal es una fuerza temporal o ilusoria que existe como resultado del libre albedrío humano, la ignorancia o la separación de la fuente divina. El proceso de crecimiento espiritual, la búsqueda de la verdad y la expansión de la conciencia conducen a la eliminación o transformación del mal en la experiencia individual y colectiva.

La victoria de la luz es una expresión que se refiere al triunfo del bien, la verdad y la iluminación sobre las fuerzas negativas, la ignorancia y la oscuridad. Implica el despertar espiritual y el crecimiento personal hacia una mayor conciencia y conexión con lo divino. Se asocia con la superación de la negatividad, el miedo y la limitación, y el acceso a un estado de mayor amor, compasión y sabiduría. También se puede entender como una metáfora del equilibrio y la armonía en el universo. Representa la creencia de que, en última instancia, prevalecerán las fuerzas positivas sobre las fuerzas negativas y que la verdad y la bondad triunfarán sobre la mentira y la maldad.

